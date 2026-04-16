IWATAは、今年もやります。再生から循環へ　『循環フェス2026.4.19＠梅小路公園』にて、古い羽毛ふとんを回収

株式会社イワタ

京都の寝具メーカー『IWATA（株式会社イワタ）』は、『循環フェス』（2026年4月19日(日)・京都市「梅小路公園 七条入り口広場」にて10:00-16:00開催）に協賛し、会場内で、古い羽毛ふとんを無料回収します。

【回収対象品】ダウン率50％以上の羽毛ふとん。複数枚の持ち込み可能。

【循環フェス特典】イワタ直営店で使用できる商品券1,000円を進呈。（おひとり様１回限り）

この活動は、IWATAが進める循環型経済システム（サーキューラーエコノミー）に向けた取り組み「RENMENプロジェクト」の一環です。「季節のうつろいを楽しめる日本を次世代に引き継ぎたい」 IWATAは持続可能な社会の構築に寝具作りの分野で貢献していきます。

イワタの環境に対する取り組みは、R6京都市環境賞特別賞、R6京都府環境保全功労者表彰、脱炭素チャレンジカップ等でも高い評価を受けています。

１．羽毛の回収、再生から循環へ ー RENMENプロジェクト ー

イワタでは「作る」→「使う」→「棄てる」という従来の消費の流れではなく、循環型のサイクルを提案しています。ダウンは食用のアヒルやガチョウから採れる副産物。保温力が高く、化石燃料に頼らず暖かさを得ることができる自然の贈り物です。本プロジェクトでは、使用されなくなった羽毛ふとんを回収。ダウンを取り出し、洗浄した後、独自のイオン化技術で清潔度を高め、新たな製品を生み出します。

https://iwata-online.com/collections/renmen

【IWATAのサーキュラーエコノミーデザイン】

２．循環フェス開催概要 https://junkan-fes.com(https://junkan-fes.com)

『循環フェス』は2022年にスタートした、京都市を中心に新しい古着の循環の仕組みをZ世代と共に広げるリユースの祭典。

イベントでは使用済衣服の回収ボックス『RELEASE⇔CATCH（リリース・キャッチ）』による古着の回収や、回収された古着のうちお気に入りのものを3点まで\0でお持ち帰りいただける『\0Market』を開催しています。



ほかにも気軽にリユースやリサイクルに触れることができるワークショップや展示、トークショーなどのステージイベント、安心安全な食材で美味しいフードマルシェなど、参加者の皆さんが楽しみながら循環を知ることができる企画が詰まったイベントです。

■日時

2025年4月20日(日) 10:00~16:00

■会場

梅小路公園 七条入り口広場

〒600-8835京都府京都市下京区観喜寺町56-3

■入場料

無料

■循環フェス

主催 :(株)ヒューマンフォーラム、京都信用金庫、梅小路クリエイティブプラットフォーム

共催 : 京都市、京都市環境保全活動推進協会、(株)梅小路まちづくりラボ

【一昨年の実施風景】

３．会社概要

株式会社イワタ

所在地：〒604-8102 京都市中京区堺町通姉小路下ル大阪材木町701番地２

TEL：075-211-8321(#) FAX：075-211-7537(#)

https://www.iozon.co.jp

春夏秋冬、４つの季節がめぐる日本。それぞれの季節や地域によって、寝室の環境は変わります。イワタは、この変化の激しい日本の風土を考慮しながら、四季を通じて、いつも健康的な眠りを得ることができる寝具を開発しています。そのデザインコンセプトは、「シンプル＆エコロジカル」。数々の特許取得実績とその品質を物語る、イワタの高機能寝具のベースには、人と環境に対する大きなやさしさと上質感が満ちています。

イワタは自然素材の使用、長寿命設計、メンテナンス、リサイクル、アップサイクリング、国産木材・竹材の活用等を通して、後世にかける環境負荷を抑えた持続可能なものづくりに取り組みます。

４．店舗情報

寝具御誂専門店IWATA

京都本店：〒604-8182京都市中京区堺町通三条上ル

TEL：075-241-2332(#) 営業時間：11:00～19:00 定休日：水曜日

東京店：〒141-0031東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル ４F

TEL：03-5989-0838(#) 営業時間：10:00～18:00 定休日：水曜日(祝日除く）夏季・年末年始

リーガロイヤルホテル大阪店：〒530-0005大阪市北区中之島５-３-６８ パレロイヤルB１F（リーガロイヤルホテル大阪 内）

TEL：06-6479-2870(#) 営業時間：10:00～18:00 定休日：当面の間、火曜日・水曜日



日本橋店：〒103-6103 東京都中央区日本橋2-5-1 日本橋高島屋S.C.新館３F

TEL：03-6262-5666(#) 営業時間：10:30～20:00