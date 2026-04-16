【フェアモント東京】“メロンと日本茶”の爽やかなハーモニーが初夏の訪れを彩る、２種のアフタヌーンティーを4月27日（月）より提供

芝浦ホテルマネジメント合同会社

フェアモント東京（東京都港区芝浦1丁目1番1号、総支配人：カラン シン）は、35階ロビーラウンジ「Vue Mer（ビュメール）」にて、“メロンと日本茶”をテーマにした、フレンチと和のアフタヌーンティー2種を、2026年4月27日（月）より提供開始いたします。また、夜のティータイムにも最適な「パフェ」や「ハイティー」、贈り物にもふさわしい「テイクアウトケーキ」5種でも、メロンや日本茶を使用した初夏のメニューを、同日よりご用意いたします。

フレンチアフタヌーンティー

メロンの柔らかな甘みと、多彩な日本茶の芳香が織りなすアフタヌーンティーは、麗らかな陽気から爽快な初夏へと移ろう季節を映し出すような、奥行きのある豊かな風味を奏でます。

この特別な味わいは、夜までお楽しみいただける「パフェ」や、壮大な湾岸の夕暮れや夜景に彩られる「ハイティー」へとつながり、一日を通して、フェアモント東京ならではの洗練されたひとときをお届けいたします。

【グリーンとオレンジの色彩で、移ろう季節を描くフレンチアフタヌーンティー】

“メロンと日本茶”のフレンチアフタヌーンティーのスタンド上段を彩るのは、グリーンの「クラウンメロン」を贅沢に使用したスイーツ。フレッシュメロンを清涼感溢れるライムジュースの寒天に閉じ込め、香ばしい麦茶のタルトに添えた「メロン ライムと麦茶タルト」や、鮮やかなグリーンが美しいメロンジュレに、濃厚なマスカルポーネムースと、心地よい渋みがアクセントの煎茶マドレーヌを重ね合わせた「煎茶マドレーヌとメロンのジュレ」など、ひとつひとつが新緑を思わせる色彩を纏いながら、爽やかな味わいを織りなします。

中段には、濃密な味わいの、赤肉のアールスメロンを主役に、鮮やかなオレンジ色のスイーツが並びます。軽やかなメレンゲで包み込んだフレッシュメロンの甘さが、まろやかな茎茶の生クリームと溶け合う「メロンと茎茶のパブロバ」や、メロンの風味豊かなシュークリームを芳醇な京番茶のグレイズでコーティングした「京番茶 メロンシュークリーム」など、春の余韻を感じるような、見た目も味わいも華やかなラインナップです。

セイボリーは、ホタテとトラウトサーモンを自家製の番茶オイルが香るメルバトーストに重ね、赤肉アールスメロンのピクルスの酸味をアクセントにした「スモークトラウトサーモンとホタテのティアン」、白姫海老の甘みやほうじ茶とカシューナッツの豊かな風味、クラウンメロンとパパイヤの瑞々しさが調和する「白姫海老のポーチドタルト」など、旬の食材の味わいを“メロンと日本茶”で引き立てる、こだわりの詰まった逸品をご用意しています。

【旬の食材とメロンの瑞々しさ、茶葉の香りが響き合う和のアフタヌーンティー】

ランチとしてのご利用にもおすすめな和のアフタヌーンティーは、当ホテルの鮨「みぎわ」と鉄板焼「燈辻（とつじ）」の料理長が監修したセイボリーを主役に、メロンと日本茶、旬の食材が持つ個性を、日本の感性で丁寧に描き出しました。

和のアフタヌーンティー

オリジナルボックスには、玄米茶を使用した土佐風出汁で仕上げたハモの上品な味わいを、梅やメロンの酢漬けの酸味で引き立てる「ハモ 梅 赤肉メロンの酢漬け」、クラウンメロンと三つ葉を柔らかな和牛で包み、煎茶の渋みを忍ばせたポン酢で芳醇な味わいに仕上げた「和牛のたたき」、鯛の旨みとすだちの爽やかな香りが調和する「鯛とすだちの押し寿司」など、匠の技にメロンの瑞々しさと茶の薫香を織り交ぜ、初夏の豊かな表情を紡ぎ出した、日本の感性あふれる至高の逸品が揃います。

和菓子には、「メロンと煎茶の琥珀糖」や「メロンと玄米茶の錦玉羹」、「メロンと抹茶の団子」など、主役のメロンと日本茶が織りなす、清澄な余韻を味わう多彩な味わいをラインナップ。オリジナルのどら焼きは、「クラウンメロン」と「赤肉アールスメロン」をご用意しており、2つの品種で異なる甘みやフレーバーをお楽しみいただけます。

フレンチと和、2つのアフタヌーンティーで楽しめるトロリーサービスでは、パイ生地にメロンのフレーバーを織り込んだ「メロン アリュメットパイ」や、フランスの伝統菓子にほうじ茶で日本のエッセンスを加えた「ほうじ茶 ヴィジタンディーヌ」など、メロンのやさしい甘みと日本茶の繊細な香りを添えた、軽やかな焼き菓子が卓上に並びます。ティーセレクションには、フェアモント東京のオリジナルトニックウォーターを使用した「ボタニカル・アイスティー」や、「柚子＆煎茶アイスティー」など、この季節ならではの爽やかなアイスティーも登場。薫風わたる開放的なティータイムをより華やかに彩ります。

【夜のティータイムにも最適な「メロンと抹茶のパフェ」】

「メロンと抹茶のパフェ」

心ほどける夜のティータイムには、季節のパフェとともに、心満たされるひとときを過ごすのもおすすめです。

4月27日（月）より提供を開始する「メロンと抹茶のパフェ」は、グリーンメロンと抹茶アイスを主役に、黒糖クランブルや黒蜜ゼリー、黒胡麻クリームを味わいと食感のアクセントに添えています。芳醇なメロンの甘みと、抹茶や黒ごまの奥行きある香りが美しく調和した、上品で大人な味わいをお楽しみください。

【湾岸ならではの幻想的な宵の眺望と共に堪能する ハイティー 】

「メロンと日本茶のハイティー“It's 5 O'clock Somewhere”」

「Vue Mer」では、『It’s 5 O’clock somewhere - 5時になれば、どこかでカクテルタイムが始まる。』をテーマに、夕暮れから夜へと移ろう湾岸の壮大な景色を眼下に優雅な時間をお過ごしいただくハイティーもご提供しています。季節ごとに移り変わるメニューは、上質なワインをはじめとするドリンクを取り揃えたフリーフローとともにお楽しみいただくのもおすすめです。

4月27日（月）より5月31日（日）までの期間は、アフタヌーンティーから厳選した、”メロンと日本茶”のセイボリーやスイーツのラインナップをはじめ、料理には、フェアモント発祥の地・カナダで親しまれるフライドポテト「プティーン」と、海風が運ぶ豊かなフレーバーをお楽しみいただける「シーフードパエリア」をご用意しています。

宵の気配が満ちていく湾岸の高層階で、上質な夜のひとときをゆったりとお過ごしください。

【ティータイムに華やぎを添える、メロンと日本茶の季節限定ケーキ】

季節限定ケーキ

大切な方へのギフトにも最適な季節限定のケーキには、優しいメロンの甘みや日本茶の繊細な香りを楽しめる、初夏にふさわしいラインナップが登場します。

メロン風味のイタリアンメレンゲの軽やかな口どけと、ライムを効かせたバタークリームの酸味が爽やかな味わいを織りなす「メロンとライムメレンゲタルト」、赤肉アールスメロンの甘みにベルガモットの華やかな香りを重ね、花のモチーフを添えた「赤肉メロンとベルガモットシュークリーム」、ほうじ茶のクリームと麦茶のタルトの芳醇な香りが調和する「ほうじ茶と麦茶のなめらかチョコレートタルト」など、パステルカラーに彩られた5種のラインナップが、ショーケースに、爽やかな風薫る初夏の季節を映し出します。

■「メロンと日本茶のアフタヌーンティー」概要

場所：35階ロビーラウンジ「Vue Mer」

期間：2026年4月27日（月）～6月30日（火）

時間：11:00～17:30

料金：平日 9,700円 / 土曜日・日曜日・祝日 11,000円（税サ込）

＊アフタヌーンティーご利用のお席は 2 時間半までとなります。

■「メロンと抹茶のパフェ」 概要

場所：35階ロビーラウンジ「Vue Mer」

期間：2026年4月27日（月）～6月30日（火）

時間：日曜日～木曜日 11:00～21:00 / 金曜日～土曜日 11:00～22:00

料金： 4,500円（税サ込）

■「メロンと日本茶のハイティー “It's 5 O'clock Somewhere”」概要

場所：35階ロビーラウンジ「Vue Mer」

期間：2026年4月27日（月）～5月31日（日）

時間：日曜日～木曜日 17:00～21:00 / 金曜日～土曜日 17:00～22:00

料金：コースのみ（食後のコーヒー紅茶付）：7,000円 / フリーフロー付き：9,500円（税サ込）

＊事前予約制

【アフタヌーンティー、パフェ、ハイティーご予約】

お電話：03-4321-1111（ホテル代表） ※ご予約は前日の17:00まで

オンライン：ロビーラウンジ「Vue Mer（ビュメール）」予約専用ページ(https://www.tablecheck.com/ja/shops/fairmont-tokyo-vuemer/reserve)

■季節限定ケーキ 概要

場所：35階ロビーラウンジ「Vue Mer」

期間：2026年4月27日（月）～6月30日（火）

時間：日曜日～木曜日 11:00～21:00 / 金曜日～土曜日 11:00～22:00

料金：「ほうじ茶と麦茶のなめらかチョコレートタルト」1,650円、「赤肉メロンとベルガモットシュークリーム」1,300円、「メロンショートケーキ」1,200円、「メロンとライムメレンゲタルト」1,450円、「ほうじ茶ラズベリーマカロン」1,300円（全て税込）

＊季節のケーキとお飲み物をお楽しみいただけるケーキセット（3,000円 / 税サ込）としてもご利用いただけます。

フェアモント東京について

東京湾のほとりに佇む「フェアモント東京」は、西には東京タワー、東には東京湾を一望する絶好のロケーションに位置し、都心の躍動と水辺の静けさが響き合う特別なひと時をご提供いたします。館内には、29のスイートを含む全 217のゆったりとした客室、エグゼクティブラウンジ『フェアモントゴールド ラウンジ』、5つのレストラン＆2つのバー、屋外テラス、スカイチャペル、宴会場、スパ、屋内インフィニティプール、屋外リラクゼーションプール、ジム、サウナなど、心身を満たす充実の施設を完備。「フェアモント東京」は、芝浦の地とフェアモントがそれぞれに紡いできた歴史が時を経て交わり生まれた場所です。その必然の重なりに敬意を表し、すべての人に開かれたインクルーシブなラグジュアリーホテルとして、訪れるすべてのお客様に心に残る体験をお届けします。

お電話：03-4321-1111 （代表）

住所：東京都港区芝浦1丁目1番1号 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S

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フェアモントについて

「フェアモント ホテル＆リゾート」は、親密さと無限性が見事に調和する特別な場所です。1907年の創業以来、フェアモントはその土地の歴史や文化、コミュニティと深く結びつき、それぞれが壮大さや豊かな個性、特別な意義や価値を持つ、忘れられない唯一無二のホテルを創り上げてきました。現在、世界中に展開する90以上のホテルで、特別な出来事、心からの喜び、そして人生の節目を祝福し、訪れた後も長く心に刻まれる思い出をご提供しています。ニューヨークの「ザ プラザ」、ロンドンの「ザ サボイ」、サンフランシスコの「フェアモント サンフランシスコ」、カナダの「フェアモント バンフ スプリングス」、上海の「フェアモント ピースホテル」、そしてドバイの「フェアモント ザ パーム」などがその一例です。その卓越したサービス、壮大な公共スペース、地域の特色を生かした料理、そして象徴的なバーやラウンジで広く知られており、ホスピタリティ業界における先駆的なアプローチと、持続可能性と責任ある観光の実践においても確固たるリーダーシップを発揮しています。また、フェアモントは、フランスを本拠地とし110カ国以上に5,600を超えるホテルを展開する世界屈指のホスピタリティグループ「アコー」の一員であり、豊富な特典やサービス、体験をご提供する、ライフスタイルを重視した「アコー」のロイヤルティプログラム、ALL（Accor Live Limitless）にも参画しています。

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