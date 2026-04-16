アドエビス、AIに質問するだけで必要なデータを抽出・可視化する「AIアシスト（ベータ版）」を提供開始。～「管理画面上の操作」をAIが代替し、データ活用を支援～

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進）は広告効果測定プラットフォーム「アドエビス」において、AIに質問するだけで必要なデータを抽出・可視化できる新機能「AIアシスト（ベータ版）」を、2026年4月16日より提供開始したことをお知らせいたします。

「AIアシスト（ベータ版）」は、ユーザーの質問に対し、アドエビス内のデータをAIが即座に実績データ検索し、表やグラフ形式で自動提示する機能です。これにより、分析までのプロセスをAIが自動化することで、必要なデータへ最短距離で辿り着き、迅速な意思決定に活用することが可能になります。本機能は、「アドエビス」をご利用の一部企業様を対象に、先行提供を開始いたします。

開発の背景

広告媒体の多様化や計測環境の変化により、マーケティングデータの見方や評価軸は複雑化しています。一方、マーケターには、限られた時間の中で施策の状況を把握し、迅速に意思決定を行うことが求められています。しかし実際の現場では、分析に必要なデータ抽出やレポート作成に手間がかかり、「データを意思決定に活かしきれない」状態が発生するケースも少なくありません。そこでアドエビスでは、これまでの分析作業で当たり前だった「管理画面を自ら操作してデータを探す」という手間をなくし、チャットで質問するだけでデータに辿り着けるよう、新機能「AIアシスト（ベータ版）」を開発いたしました。

『AIアシスト（ベータ版）』の特長

「AIアシスト（ベータ版）」は、ユーザーがチャット形式で質問するだけで、アドエビス内のデータをAIが即座に自動で表やグラフ形式にまとめて提示する機能です。利用頻度の高い分析シーンに合わせた「5つの質問」を標準搭載しており、分析までのリードタイムをAIが大幅に短縮することで、データへ最短距離で辿り着き、迅速な意思決定を行うことが可能になります。 本機能は、「アドエビス」をご利用の一部企業様を対象に、先行提供を開始いたします。

主な特長は以下の通りです。

特長1.主要な5つの分析シーンに対応した「標準質問」を搭載

マーケティングの現場で頻繁に活用される「5つの主要な分析シーン」に対応する質問を標準搭載しています。ユーザーは質問をクリックし、送信するだけで、AIが以下の具体的なアウトプットを自動生成し、分析を支援します。

・今月のコンバージョン数の進捗と着地予測

現時点の進捗から月末の着地を予測し、目標達成の可否を可視化します。

・前月とのコンバージョン数比較

前月比の成果を算出し、施策の良し悪しを即座に判定します。

・CPAの低いキャンペーンTOP10

獲得効率の良い施策を特定し、予算配分の最適化を支援します。

・コンバージョンが大きく増減している広告媒体の分析

成果を牽引する媒体と課題のある媒体を即座に判別し、迅速なネクストアクションの決定を促します。

・流入が減少しているランディングページの特定

訪問数が落ちているページを洗い出し、機会損失の早期発見に寄与します。

特長2.迅速な意思決定を支える「可視化」と「根拠の明示」

AIの回答は、時系列の変化や媒体比較を直感的に把握できるよう、表形式や折れ線グラフで自動生成されます。さらに、回答には該当するアドエビス分析画面へのリンクが表示されるため、フィルタ条件や期間設定を直接確認できます。AIの回答をブラックボックスにせず、データの根拠を確認できる安心の設計です。

特長3.ナレッジ蓄積に貢献する履歴保存

ユーザーごとにチャット履歴を保存できるため、過去に実施した分析内容をナレッジとして蓄積可能です。チーム内での振り返りや、過去の数値に基づいた再検討にもスムーズに活用いただけます。

今後の展望

アドエビスは、データとAIを基盤とした「次世代の広告効果測定プラットフォーム」へと段階的に進化してまいります。今後は、データ抽出にとどまらず、最適な分析条件の設定自体をAIがナビゲートする機能などを検討しており、すべてのマーケターの皆様のデータ活用をより一層支援してまいります。

「アドエビス」について

アドエビスは、高精度なデータで意思決定を支える広告効果測定プラットフォームです。 ユーザーのプライバシーにも配慮した計測データと、その分析・活用を通して企業がすすむべき未来を示します。

https://www.ebis.ne.jp/

IR情報

【2026年9月期第1四半期】二桁の増収！四半期過去最高益を達成

・決算説明の動画および資料

https://yrglm.co.jp/ir/latest_results/

株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表者：代表取締役 岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングAI事業、コマースAI事業

URL: https://www.yrglm.co.jp/