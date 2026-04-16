【ヒルトン横浜】新緑のアフタヌーンティー『メロンと初夏の果実のハーモニー』を提供

ヒルトン横浜

ヒルトン横浜（横浜市西区みなとみらい 総支配人/木村卓也）では、2026年5月7日(木)から6月30日(火)までの期間、アフタヌーンティー「メロンと初夏の果実のハーモニー」をご提供いたします。ころんとした可愛らしいスイーツは、全てにメロンを使用。初夏に旬を迎えるメロンの魅力を巧みに表現した、遊び心あふれるラインナップをご用意いたしました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115530/table/54_1_92485fd1d048bc4497822075c434977d.jpg?v=202604161251 ]

今回は、初夏に旬を迎えるメロンの美味しさを、余すことなくご堪能いただけるアフタヌーンティーです。その装いは、新緑に彩られたガーデンで過ごす、心弾むティータイムを思わせます。果実の魅力を最大限に引き出すため、スイーツに使用するカスタードクリームと生クリームは、いずれもメロン風味に仕立てました。

メロンの形を模した「メロンのムース」は、口当たりなめらかなムースにメロンのピューレをあわせ、軽やかな甘みに仕上げています。プレート中央のグラススイーツ「メロンのサバラン」もぜひ味わっていただきたい一品です。グラスの底の生地にはパッションフルーツ香るシロップを染み込ませ、果肉とエルダーフラワーのジュレを重ねることで、さっぱりとした爽やかな味わいに仕上げました。

ティースタンドスイーツ

■スタンド上段（写真左）

メロンのショートケーキ/メロンのサバラン/メロンのエクレア/メロンムース

■スタンド下段（写真右）

メロンデニッシュ/メロンスコーン/メロンケーキ/クロテッドクリーム/パッションフルーツジャム

プリンアラモード

どこか懐かしいプリンアラモードにもメロンを添えて、フルーツを贅沢にあしらいました。

くちどけなめらかなプリンからは卵のコクが広がり、ほろ苦いカラメルソースがグラス全体の甘みを引き締めます。

シェフが贈る季節のセイボリー

スペシャリティレストラン「Ocean Milano」のシェフが手掛けるセイボリーもお楽しみいただけます。春から初夏にかけて旬を迎える食材を使用し、一口サイズの枠に捉われず、一皿のお食事としてご満足いただけるラインナップを取り揃えました。ミニサイズのアメリカンドッグもホテルの自家製で、遊び心をくすぐる逸品です。また、ヴィシソワーズには新じゃがいもと新ごぼうを使用し、この時期ならではの味わいをご堪能いただけます。

セイボリー

・魚介のマリネとアボカド-トマトコンソメゼリーと共に

・新じゃが新ごぼうのヴィシソワーズ-ローストビーフサラダ添え

・自家製ミニアメリカンドッグ

・タンドリーチキンとクスクスのサラダ

※食材調達の都合により、メニューが変更となる場合がございます。

お気に入りの紅茶を好きなだけ！

「HARNEY & SONS（ハーニー＆サンズ）」は、1983年にニューヨーク郊外で誕生したプレミアムティーブランド。現在では、世界53ヵ国以上で愛されています。

ヒルトン横浜では、開業時よりHARNEY & SONSの紅茶を全レストランにて提供しており、横浜近郊のホテルの中ではここでしか味わうことができない特別な紅茶ブランドです。

今回は、瑞々しいメロンスイーツに寄り添う一杯として、「エアルーム・バートレット・ペア」をご用意しております。

その名の通り、熟した洋ナシが主役の紅茶で、フルーティーでフレッシュな香りがふわりと広がります。そこにシナモンやナツメグなどのスパイスが重なり合い、やさしく温かみのあるニュアンスを添えます。

アフタヌーンティー『メロンと初夏の果実のハーモニー』

場所：Bar & Lounge Melody ロビー階

期間：2026年5月7日(木)～6月30日(火)

時間：平日 13:00/13:30/14:00（2時間制） 土日祝日 13:00/13:30（2時間制）

価格：7,000円（1名様あたり）※消費税・サービス料込

予約・詳細：ご予約はこちら(https://hiltonyokohama.jp/plans/recommend/melody/3076)

ヒルトン横浜について

「ヒルトン横浜」は、横浜駅や横浜ベイクォーターから川を挟んだ対岸のウォーターフロントに位置し、みなとみらい線「新高島駅」から徒歩 5 分、JR 「横浜駅」東口から徒歩 11 分に立地。収容人数 2 万人を誇る世界最大級の音楽専用アリーナ「 Kアリーナ横浜」に隣接し、街区「ミュージックテラス」のホテル棟として誕生いたしました。また「Yokohama Deco」をデザインコンセプトとし、今も横浜の街を印象づけているアール・デコのテイストを現代の横浜にアップデートさせた“この場所ならではのアール・デコ”が装うホテルです。

【施設概要】

施設名 ：ヒルトン横浜

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-13

施設構成 ：地上26 階、地下 1 階 / 地上約 100m

設備 ：レストラン3 店舗

（オールデイダイニング、 スペシャリティレストラン、 バー ・ラウンジ）

エグゼクティブラウンジ、フィットネス、ショップ、宴会場など

室数 ：339室

アクセス ：みなとみらい線「新高島駅」から徒歩約5分・JR「横浜駅東口」から徒歩約11分

電話 ：045‐641‐8100

公式サイト ：ヒルトン横浜(https://hiltonyokohama.jp/)

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベントなどを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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