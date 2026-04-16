満足度4.9のメンズ美容イベントが渋谷に再上陸！選べる診断ができる「メンズ美容＆診断体験会」が5月24日(日)に開催決定

noutan 合同会社

noutan合同会社（本社：東京都、代表：浮須圭）は、2026年5月24日（日）、東京・渋谷にて「メンズ美容＆診断体験会 produced by メンズビューティーハウス」を開催いたします。

2023年12月に開催され、満足度5段階中4.9を記録した「バレていいメンズメイクハウス」の熱狂を引き継ぎ、今回は「メンズ専門 似合うがわかる店」と共同で、一人ひとりの「似合う」を科学する診断コンテンツを大幅に拡充して実施いたします。

■ 開催の背景：メンズ美容は「何を使うか」から「何が似合うか」のフェーズへ

メンズ美容＆診断体験会 produced by メンズビューティーハウス

昨今のメンズ美容市場の拡大に伴い、「清潔感を上げたい」「自分をよく見せたい」というニーズは一般化しました。 一方で、「自分に似合う色がわからない」「どのコスメを選べばいいか迷う」という声も多く聞かれます。

本イベントでは、365日メイクをする「メイク男子」であり、元資生堂でグローバルブランドの商品企画開発に携わった浮須圭が、その知見を活かして、一人ひとりの「似合う」を導き出す体験を提供します。

■ イベントの4つの注目ポイント

【完全無料】メンズメイクのプロによる「メンズ美容レクチャー講座」

自分に合うスキンケアの見つけ方から、自然に見えるベースメイク（BBクリーム・パウダー）まで、初心者でも今日から実践できるテクニックを浮須本人が直接伝授します。

【特別体験】「メンズ専門 似合うがわかる店」による選べる3種の診断

顔の印象から分析するのが「顔タイプ診断」、身体から分析するのが「骨格診断」、肌の色から分析するのが「パーソナルカラー診断」の中から、自分に似合う軸を知るための診断をイベント特別価格（3,000円）で提供。その場でプロのアドバイスが受けられます。

【自由体験】メンズ向け最新コスメのテスター展示＆フォトスポット

話題の最新メンズコスメを自由に試せるほか、診断結果のカードを持って撮影できるフォトスポットも用意。事前予約者には豪華サンプルのプレゼントも実施します。

【限定体験】プロによる「パーソナルメイクアップレッスン」

「自分に似合うメイク」を1対1でプロから直接学べる個別レッスンを、本イベント限定で実施（特別価格4,500円・予約制）。「眉の整え方」など、個々の悩みに寄り添ったレクチャーを行います。

■ 前回（2023年12月）の実績

累計コンテンツ参加者数： 108名（参加者の9割以上が最高評価）

協賛実績： Maison KOSE / uno / UNLICS / MULC / MAGNIFIQUE など多くのブランド・ショップ

反響： 「メンズメイクのハードルが下がった」「自分に合うものがわかって自信がついた」と、20代～30代前半の男性を中心に大きな支持を得ました。

参考リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000131496.html

■ イベント開催概要

名称：メンズ美容＆診断体験会 produced by メンズビューティーハウス

日時： 2026年5月24日（日）12:30～18:00（各回90分 / 3部制）※限定75名様

会場： スタジオソラ（東京都渋谷区神南1-3-10 / 渋谷駅徒歩7分）

コンテンツ：

無料： メンズ美容レクチャー講座、コスメ体験、フォトスポット

有料： 各種診断（3,000円）、パーソナルメイクレッスン（4,500円）

詳細・申し込み： 事前予約フォーム（https://forms.gle/w7pCD2PiCTsh1Uxo7）からご予約ください。

■ 「メンズ専門 似合うがわかる店」について

株式会社HAPPY SPIRALが、5月25日に新宿にオープン。個々の魅力や印象を最大限に引き出すことを目指し、メンズファッションやメイクをトータルプロデュースするメニューを展開し、多くの男性の人生を輝かせるサポートを提供。

HP： https://mens-styling.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/mens_niau?igsh=MzRlODBiNWFlZA==

■ プロデューサー：浮須 圭 プロフィール

2018年、株式会社資生堂に入社。グローバルブランドのマーケティング（商品企画・開発・戦略立案）に従事。 2023年に退職後、「メイクの持つ性別意識をなくす」を目標に個人活動を開始し、2024年にnoutan合同会社を設立。個人や法人向けにメイク講座を実施。SNSでのショート動画総再生回数は200万回を超える。

■ 会社概要

社名： noutan合同会社

代表： 浮須 圭

事業内容： 法人・個人向けメイク講座、SNS運営、イベント企画運営

【本件に関するお問い合わせ先】

noutan合同会社 代表：浮須

メールアドレス：kuku.006611@gmail.com

公式SNS：https://www.instagram.com/keinomensbeauty?igsh=MTB4dmdwaHhwYnc2Zg%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/keinomensbeauty?igsh=MTB4dmdwaHhwYnc2Zg%3D%3D&utm_source=qr)