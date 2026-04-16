推し活が、観光になる。宇都宮観光コンベンション協会後援、URUWAの新感覚イベント「お出かけツアー in とちぎ」開催。

株式会社ピクポリ株式会社ピクポリ（本社：栃木県宇都宮市）が、栃木県発のVライバーユニット「#とちぎけんV25」とタッグを組みイベントを開催します。

推しの生まれ故郷を巡って、SNSで愛を叫ぶ！

クリエイター支援プラットフォーム「URUWA（株式会社ピクポリ）」は、一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会の後援のもと、栃木県を舞台にした推し活観光イベント「お出かけツアー in とちぎ」を2026年4月18日（土）より開催します。

本イベントは栃木県発のVライバーユニット「#とちぎけんV25」とのコラボにより実現。

ファンが推しの生まれ故郷である県内の観光地や飲食店を巡り、フィギュアと一緒に想い出写真を撮影し、X（旧Twitter）にて投稿。メンバーが直接選出する限定フィギュアや限定グッズが当たるイベントです。

推し活と地域観光を掛け合わせた新しい地域活性化の取り組みとして、ファンの方々を中心にSNS上で注目を集めています。

▼「お出かけツアー in とちぎ」特設ページはこちら

https://www.uruwa.net/pages/odekake-tour-tochigi

推し活と観光が交わる、栃木発の新しいイベントが始まります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179574/table/3_1_e7a6d9be09601a9f29a306ad2c555228.jpg?v=202604161251 ]

お出かけツアー in とちぎ」は、栃木県発のクリエイター支援プラットフォーム「URUWA」が企画・運営する推し活観光イベントです。

一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会の後援のもと、2026年4月18日（土）から5月3日（日）までの期間、栃木県内の観光地・協賛飲食店を舞台に開催されます。

限定グッズも当たる！楽しみ方は「巡って、撮って、叫ぶ」の3ステップ

イベントの楽しみ方は簡単3ステップ

- #とちぎけんV25とURUWAの公式アカウントをフォロー- 栃木県内の観光地や協賛飲食店で推しと一緒に記念撮影- 指定ハッシュタグ（#URUWAお出かけツアー #とちぎけんV25）をつけてXに投稿するだけ。

投稿の中から#とちぎけんV25メンバーが直接「最も愛が詰まった賞」を各メンバーごとに1名選出し、

受賞者には該当メンバーのお名前入り限定フィギュアを進呈。

さらに「栃木満喫したで賞」として10名様に限定グッズのコンプリートセットもプレゼント。

観光や食事を楽しみながら、推しへの愛を思いっきり表現できるイベントです。

▼「#とちぎけんV25」さま公式アカウント（X）

https://x.com/tochigi_v25

【#とちぎけんV25】栃木県の魅力を発信する、8人のVライバーたち

「#とちぎけんV25」は、栃木県内の各地をホームタウンに持つ8人組のVライバーユニットです。

▼「#とちぎけんV25」さま公式サイト

https://tochigiv25.com/

思川桃香・渡良瀬藤子・雷都つづみ・喜連さくら・青竹真中・夕顔あすか・芭蕉えみ・重伝巴絵の8名が、それぞれの地元への愛を発信しながら活動しています。

今回のイベントでは、メンバー自身が投稿の選考を担当。ファンの「推し愛」を直接受け取り、限定フィギュアを手渡す役割を担います。

▼「#とちぎけんV25」メンバーさま

小山市出身：思川桃香足利市出身：渡良瀬藤子宇都宮市出身：雷都つづみさくら市出身：喜連さくら

佐野市出身：青竹真中下野市出身：夕顔あすか大田原市出身：芭蕉えみ栃木市出身：重伝巴絵

宇都宮市内の協賛飲食店さまでは限定グッズも。

イベント期間中、宇都宮市内の協賛飲食店さまで限定グッズの購入も可能。各店舗イチ推しメニューを注文すると、限定の「ぷっくりシール」や「チェキ風カード」が購入できます。

▼イベント限定グッズ

購入可能店舗：Cafe Ink Blue購入可能店舗：Cafe Piamore

協賛飲食店さま紹介

Cafe Ink Blue

(カフェ インクブルー)

〒320-0802

栃木県宇都宮市江野町9-8

▼店舗様Instagram

https://www.instagram.com/cafe.ink.blue/

Cafe Piamore

(カフェ ピアモーレ)

〒320-0051

栃木県宇都宮市上戸祭町2834-264

▼店舗様Instagram

https://www.instagram.com/cafe_piamore/

推し活が、地域を動かす力になる。

本イベントは、一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会の後援を受けています。

「推し活」という若い世代を中心に広がる文化と、栃木県の地域観光を掛け合わせることで、ファンが自然と栃木県内を訪れ、地域の魅力を発信する新しい観光促進のカタチを実現。

URUWAは栃木県発のプラットフォームとして、クリエイターとファンをつなぐだけでなく、地域との連携を深めた取り組みを今後も推進していきます。

URUWAについて

【URUWA公式SNS】

X（旧Twitter）：https://x.com/uruwa_official

YouTube：https://www.youtube.com/@uruwa_official

Instagram：https://www.instagram.com/uruwa_official

【プラットフォーム】

ECサイト：https://www.uruwa.net/

【問い合わせ先】

メール：contact@uruwa.net

株式会社ピクポリ

株式会社ピクポリは、3Dプリント技術でクリエイターの「描いた世界」を立体にするスタートアップです。イラストレーター・VTuber向けの立体物PODプラットフォーム「URUWA」を開発・運営。クリエイターは初期費用・在庫リスクゼロでオリジナルフィギュアを販売でき、ファンの「購入」がそのまま活動支援につながる仕組みを提供しています。