『横浜限定缶』第二弾が新登場。港の記憶を閉じ込めた“アンティークメダル缶”で、横浜の港町の物語を感じて。

横浜の港の記憶を閉じ込めたアンティークメダル缶

株式会社ビーディ・ラボ

『横浜限定缶2』のデザインコンセプトは、「港の記憶を閉じ込めたアンティークメダル缶」。港町としての横浜の歴史や記憶を、コレクション性のあるデザインに落とし込みました。

今回のデザインの主役は、横浜の象徴である帆船と、港にまつわる入港盾です。入港盾とは、船が初めて特定の港に寄港した際に港湾管理者や市から歓迎の印として贈呈される記念品で、青山デカーボらしい世界観で再構築しました。

缶を開けると現れる、缶のデザインと同じアンティークのような『メダル』

缶の蓋面には、第一弾『横浜限定缶』にも描かれた帆船モチーフのメダルデザインを配置。

缶を開けると、蓋のデザインと同じメダルが現れます。

「開ける喜び」と「手元に残るときめき」を、ひとつに閉じ込めました。

オリジナルメダルは、青山デカーボが金型からこだわって制作しました。帆船の細部に至るまでエンボス加工を施し、繊細でありながら重厚感のある仕上がりです。



メダルのデザインは全3種類。どれが出るかは開封時のお楽しみです。

入港盾をイメージしたエンブレムで、港湾都市・横浜の歴史に思いを馳せて

横浜の風景イメージをガラス絵で表現し、缶の側面に入港盾をイメージしたエンブレムとしてあしらいました。ガラス絵を手掛けたのは、グラスペイント・アーティストのAlisa Horitaです。



入港盾のように誇らしくきらめく装飾が、港町として栄えてきた横浜の歴史や魅力を華やかに表現しています。

ヘルシーなのに満足感のある、植物素材の紅茶クッキー入り

『横浜限定缶2』の中には、植物素材のみで仕上げた、グルテンフリーの紅茶クッキーが入っています。ダージリンの茶葉を練り込み、香り豊かでやみつきになる味わいに仕上げました。

ヘルシーなお菓子とは思えない、満足感のある風味をお楽しみください。





【商品詳細】

「横浜限定缶２」

メダル1個、紅茶クッキー8個入り

税込1,760円（本体価格 1,600円）

※お取り置きやご予約は承っておりません。

※メダルは缶の中に１個入っています。

※メダルはお選びいただけません。

発売日：2026年5月2日（土）

販売店舗：PLUSTAキュービックプラザ新横浜東

場所：新幹線東改札口前(キュービックプラザ新横浜2階)

営業時間：5:40-22:00

https://www.jr-plus.co.jp/store/117/

青山デカーボHP：http://www.aoyama-decarbo.com(http://www.aoyama-decarbo.com)



