元祖フリーク「KontrolFreek」より、Switch 2向けサムグリップ「No-Slip Thumb Grips(TM) for Switch 2 - Galaxy Edition」を発表

SteelSeries ApS

GNグループが展開するゲーミングデバイスブランド「SteelSeries」の姉妹ブランド「KontrolFreek」（GNグループ本社：コペンハーゲン・デンマーク、以下KontrolFreek）は、人気シリーズ「Galaxy」のデザインを採用した、Switch 2向けサムグリップ「KontrolFreek(R) No-Slip Thumb Grips(TM) - Galaxy Edition」を、2026年4月17日（金）よりAmazon.co.jpなどにて順次発売します。

「KontrolFreek(R) No-Slip Thumb Grips(TM) - Galaxy Edition」は、独自開発素材「GripTek(TM)」により、あらゆるゲームプレイにおいて優れたグリップ力・快適性・操作性を発揮します。Joy-Con 2のアクセントカラーにマッチするデザインで、Switch 2のJoy-Con、およびSwitch 1と2のProコントローラーのパフォーマンスを向上させます。

また、「Thumb Grips(TM) （サムグリップ）」は「Thumbsticks(TM) （サムスティック）」と異なり、全く新しい取り付け方で、スムーズにJoy-ConやProコントローラーに装着することが可能です。柔軟性に優れた独自素材「GripTek(TM)」により、破れや裂けなど素材を傷めることなく、ストレスなくスムーズな取り付けを実現します。

＜製品名＞ No-Slip Thumb Grips(TM) for Switch 2 - Galaxy Edition（4個セット）

＜参考価格＞ 2,200円（税込価格）

＜販売URL＞ https://www.amazon.co.jp/dp/B0G354PQXD

＜製品特長＞

・独自素材GripTek(TM) 採用：比類のないグリップ力と快適性を提供

・高耐久性： GripTek(TM) の柔軟性により、引き伸ばしても破れにくい

・快適性の向上：柔らかな質感で長時間プレイでも快適

・優れた安定性：激しいプレイ中でもズレにくい設計

・スムーズな装着性：柔軟性に優れた独自素材「GripTek(TM)」により、ストレスなく装着可能

・洗練されたデザイン：Joy-Con 2のアクセントカラーにマッチ

・Switch 2対応：Switch 2のJoy-Con、およびSwitch 1・2のProコントローラーに使用可能

・Made in the USA：コントローラーアクセサリー業界をリードするブランドによる米国製

製品画像パッケージ写真

＜KontrolFreekについて＞

KontrolFreekはGNグループのSteelSeries A/S傘下ブランドとなります。当ブランドはゲーマーに向けて、「Performance Gaming Gear(TM)」はじめあらゆるゲーム用アクセサリーを展開するブランドで、すべてのKontrolFreek製品は米国でデザインされています。最新の人間工学と高度な素材を組み合わせることで、当社「Perforamce Thumbstick(R)」、「Performance Grips(TM)」、「Gaming Cables(TM)」、およびその他製品シリーズは最大限の快適性と精度引き出し、プレイヤー体験の向上を図ります。

KontrolFreek公式サイト：https://www.kontrolfreek.com/ KontrolFreek公式X：https://x.com/kontrolfreekjp