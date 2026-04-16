ヴァイスシュヴァルツロゼよりブースターパック 「アリスソフト」 が4月17日(金)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、4月17日(金)に、ヴァイスシュヴァルツロゼの最新商品、ブースターパック「アリスソフト」を発売することをお知らせいたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

ヴァイスシュヴァルツロゼ第9弾として「アリスソフト」が登場！

「戦国ランス（ランスシリーズ）」、「超昂大戦エスカレーションヒロインズ」、「ドーナドーナ いっしょにわるいことをしよう」のゲーム作品から収録！

ブースターパックには1パックに1枚、光っているホロ仕様のカードが封入されています。

さらに、ごく稀に出演キャストやクリエイターの箔押しサインカードが入っていることも！

カードゲームで遊ぶだけでなくコレクションしたい方にもオススメの商品です！

箔押しサインカード16種を収録！

■レアリティSEC（シークレット）

美麗な描き下ろしイラスト2点を使用！

・織音 さん（原画）

・石鎚ぎんこ さん（原画）

■レアリティSSP（スーパースペシャル）

・織音 さん（原画）

・夏樹柑菜 さん（菊千代 役）

・小波すず さん（アリス 役）

・鷹月さくら さん（エンジェリック・エスカレイヤー 役）

■レアリティSP（スペシャル）

・東シヅ さん（ポルノ 役）

・飴川紫乃 さん（キラキラ 役）

・百千るか さん（メディコ 役）

・金松由花 さん（アンテナ 役）

・小波すず さん（ヤミィ 役）

・風音 さん（閃忍ハルカ 役）

・青葉りんご さん（閃忍ナリカ 役）

・御苑生メイ さん（超昂神騎エクシール 役）

・鈴谷まや さん（超昂神騎キリエル 役）

・蒼乃むすび さん（エスカルビー・アステライズ 役）

『カートン特典』情報

■特製PRパック

箔押しサインPRカードが1枚封入されたPRパックを1カートンに1パック封入！

収録されているカードは全4種！

全てブースターパック収録カードの「加工違い」 / 「イラスト違い」のカードです。

ブースターパック商品情報

【商品名】

ブースターパック アリスソフト

【発売日】

2026年4月17日(金)

【希望小売価格】

1パック6枚入り 550円(税込)

1ボックス 10パック入り 5,500円(税込)

1カートン 20ボックス入り 110,000円(税込)

カード種類数：100種＋パラレル100種以上

▼商品の詳細はこちら

https://ws-rose.com/products/als

ヴァイスシュヴァルツロゼとは

160種類以上のタイトルが参戦するブシロードのキャラクターカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツ」の派生ブランドとして2025年4月よりスタートした “美少女”に特化するキャラクターカードゲーム！

ルールは従来の「ヴァイスシュヴァルツ」と同じなので、「ヴァイスシュヴァルツ」で遊んだことがある方は特に始めやすいカードゲームとなっています。

ヴァイスシュヴァルツロゼ公式ホームページ：https://ws-rose.com/

ヴァイスシュヴァルツロゼ公式X：https://x.com/wsrtcg

ヴァイスシュヴァルツ&Reバースチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

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