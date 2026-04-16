『Jagabee』発売20周年×『LEPSIM』ブランド創設20周年 Wアニバーサリーを記念したスペシャルコラボレーションを発表

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信、以下カルビー）は、『Jagabee（じゃがビー）』が2026年に発売20周年を迎えることを記念し、同じくブランド創設20周年を迎える株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区、代表取締役社長：北村 嘉輝、以下アダストリア）が展開する『LEPSIM（レプシィム）』と、Wアニバーサリーを記念したスペシャルコラボレーションを実施します。



キックオフイベントとして、2026年4月25日(土)にイオンレイクタウン（埼玉県越谷市）で『LEPSIM』ブランド初の屋外マルシェの開催を予定しており、スペシャルゲストとして『Jagabee』のキャラクター「ポッタ」が登場します。

【コラボレーションの経緯】

『Jagabee』は、皮つきじゃがいもを使用したスティックタイプのスナックで、“カリッ サクッ ホクッ”とした食感と素材の味わいを楽しめる商品です。2006年の発売以来、多くのお客さまの日常や思い出に寄り添ってきました。

『LEPSIM』は、“清潔感と品のあるシンプルさ”をコンセプトに、様々なライフシーンに寄り添うアイテムで、毎日を自由に楽しむ大人女性に似合うスタイルを提案しています。

共に2006年に誕生し、多くのお客さまに支えられ20周年という節目を迎えることができました。

「これまで20年間愛してくださったお客さまに、心から楽しんでいただける特別な体験をお届けしたい」という両社の想いが重なり、このたびのスペシャルコラボレーションが実現しました。

日常に欠かせない“服”と“お菓子”が垣根を越えてアニバーサリーイヤーを盛り上げます。20周年を記念した限定コラボレーションアイテムは7月発売予定で、詳細は後日発表します。『LEPSIM』らしい日常になじむスタイルに、『Jagabee』の遊び心を加えた、この時だけの特別なラインアップにご期待ください。

【キックオフイベント概要】

イベント名：「LEP MARCHE（レプマルシェ）」

開催日時：2026年4月25日(土) 10:00～18:00

開催場所：イオンレイクタウン

埼玉県越谷市レイクタウン４丁目１-１ レイクタウン アウトレット 空の広場

内容：

・『LEPSIM』20周年記念グッズの販売

・スペシャルゲストとして『Jagabee』のキャラクター「ポッタ」が登場予定

・『LEPSIM』で人気のインフルエンサーの来場やリアルな交流を楽しめる特別企画を実施予定

特設サイト：https://www.lepsim.jp/maruche/index.html

この他、本コラボレーションに関連した各種企画も順次展開予定です。

詳細は『LEPSIM』特設サイトまたは公式サイトにてご案内します。

https://www.lepsim.jp/

【LEPSIMについて】

レプシィムのブランド名は“SIMPLE”という文字の組み換え（LEPSIM）に由来しています。流れるように、しなやかに生きること。飾りすぎず、自然体でいること。LEPSIMは、そんな「シンプル」さを大切に、あらゆる自分を自由に楽しむ大人女性に似合うスタイルを提案します。全国 119店舗を展開（2026 年3月末時点。WEBストア含む）。

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）： https://www.dot-st.com/lepsim/

Instagram：https://www.instagram.com/lepsim_official/

【株式会社アダストリアについて】

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

URL：https://www.adastria.co.jp/

【Jagabee（じゃがビー）について】

『Jagabee』は2006年の発売以来、じゃがいもの味わいと、独自の“カリッ サクッ ホクッ”とした食感が楽しめるスティック形状のスナックです。「じゃがいもの味がちゃんとする」をコンセプトに、皮付きのままカットした素材本来のおいしさを最大限に引き出しています。手軽に食べられるサイズ感で、日常のちょっとしたリラックスタイムに寄り添うブランドです。

Jagabeeブランドサイト：https://www.calbee.co.jp/jagabee/

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