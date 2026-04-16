【index】インデックス30周年記念！日比谷花壇とのスペシャルコラボレーションを、公式オンラインストアにて4月23日（木）より公開！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースブランド「index（インデックス）」は、ブランド誕生30周年を迎えました。これを記念し、日比谷公園に本店を構え、ギフトから空間演出まで花と緑で暮らしを豊かに変えていく提案を続ける「日比谷花壇」とのスペシャルコラボレーション商品を発売いたします。4月23日（木）より、公式オンラインストアにて公開します。





「index（インデックス）」は、全国の駅ビルやショッピングセンターを中心に、お仕事からデートなどのお出かけまで着ていただける着回し力の高い大人フェミニンなアイテムを多数ご提案しております。

ブランド誕生30周年を記念した、日比谷花壇とのスペシャルコラボレーション。今回はモデル・俳優として活躍中の村上愛花さんを迎え、その魅力的なビジュアルとともにご紹介します。

ニゲラやカンパニュラといった季節の花々をモチーフに、フローリストが丹念に描き起こしたオリジナルの花柄は、まるで美しく咲き誇る庭園のよう。この春だけの特別なコレクションを、ぜひ心ゆくまでお楽しみください。

index 30TH ANNIVERSARY × HIBIYA-KADAN

コラボレーション01.Blouse

透け感のある軽やかな素材に咲く、線画の繊細な花々。

ペールカラーやピンタック使いで程よく甘い大人のブラウス。

ブラウス \4,980（税込）

展開カラー：ブルー・ホワイト・パープル

コラボレーション02.One Piece

いつでも心が躍る小花柄のワンピース。

クラシカルな雰囲気の中にボウタイがシックなアクセント。

ワンピース \8,800（税込）

展開カラー：ブルー・ベージュ・ネイビー

コラボレーション03.Skirt

初夏の花であるニゲラが散りばめられたスカート。

繊細なデザインは日常にさりげない華やかさを添えてくれます。

スカート \6,600（税込）

展開カラー：グレー・ホワイト・グリーン

コラボレーション04.Goods

淡く優しいトーンに可憐な青いニゲラが舞う雑貨シリーズ。

デイリーに使いやすく、ギフトにもおすすめです。

バッグ \6,600（税込）展開カラー：ホワイト・ベージュ

ポーチ \3,980（税込）展開カラー：ホワイト・グリーン・ベージュ

財布 \3,980（税込）展開カラー：ホワイト・グリーン・ベージュ

パスケース \2,780（税込）展開カラー：ホワイト・ベージュ

スカーフ \2,990（税込）展開カラー：グリーン・ベージュ

Special Present

4月23日(木) よりコラボ商品発売を記念し、index店舗にてお買い上げの方に

「30周年スペシャル限定ショッピングバッグ」をプレゼントいたします。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります

※本キャンペーンはindex店舗のみでの実施です

※ショッピングバッグに生花は付属しておりません

プレゼント実施店舗はこちら :https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRC58&qDisp=custom&link_id=C58_F_shoplist



【ABOUT 日比谷花壇】

1872年創業。現在、全国約190拠点で展開。

ウエディング装花や、フラワーギフト・生花の販売、お葬式サービス、

景観プロデュース、花柄サービス、地域のまちづくり等、花とみどり

を通じた高品質、高付加価値のライフスタイル提案を続けている。

https://hibiya.co.jp/

【ABOUT 村上愛花】

2000年、福島県生まれ。父はカナダ、母は日本出身。

モデル、俳優として多数の広告、イベント、番組、作品に出演するなど、

幅広く活躍中。特技は、料理、ピアノ(12年間)。

趣味は、美容、美術館巡り、オーガニック料理が大好き。

■instagram @hi_erica_official

■X ＠hi_erica_

【 商品の取り扱い 】

■ オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/index/

【 Social Media 】

■ Instagram @index.official_

■ X @indexofficial1

【 Brand Concept 】

「HATARAKU」をカガクする

美しいのは当たり前。いい匂いも当たり前。お仕事ももちろん頑張ります。でも一番大事なのは、簡単にそれを手に入れることができること。

機能的でありながら女性らしい、indexのアイテムで、仕事も、恋も、勝ち取ります。

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＜会社概要＞

・名称：株式会社アルカスインターナショナル（ワールドグループ）

・代表者：内山 誠一

・所在地：

〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/