福井県鯖江市で「LUUP」の電動アシスト自転車がご利用可能に

株式会社Luup

株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、自治体・企業・団体が主体となり「LUUP」を地域に導入・運営いただけるサービス「LUUP for Community」の一環として、

2026年4月17日（金）～11月30日（月）の期間限定で、福井県鯖江市にてマイクロモビリティシェア「LUUP」を提供することをお知らせします。

背景

Luupは“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”をミッションに掲げ、事業を通じて日本各地の移動課題を解決すべく、2020年よりマイクロモビリティシェア「LUUP」を展開しています。電動・小型・一人乗りのマイクロモビリティを包括的に取り扱うことで、ファースト・ラストワンマイルの移動手段を確立し、全ての人が自由に移動できる未来を目指しています。

福井県鯖江市は、眼鏡産業の聖地として知られ、歴史ある越前漆器などの伝統工芸が息づくものづくりの街です。魅力的な地場産業や観光資源が点在する一方で、主要駅を起点とした二次交通の不足が課題となっています。

従来のレンタサイクル事業では、貸出時に申請書の記入や料金支払いなど対面での窓口手続きが必要であり、さらに施設の営業時間内に返却しなければならないといった利用上の制約がありました。また、自転車の老朽化が進むとともに、利用台数も年々減少傾向にあったことから、サービス形態の見直しが求められている状況でした。

LUUPを導入することにより、貸出手続きや利用時間といった従来の制約を受けることなく、より柔軟に利用できるようになります。これにより、利用者の利便性向上や周遊観光の促進を図り、鉄道駅からの二次交通として、各エリアをLUUPでシームレスに繋ぐことで、地域全体の活性化に貢献してまいります。

鯖江市長 佐々木 勝久氏のコメント

このたび、産業観光の推進と観光客等の利便性の向上を目的に、「ぐるっと SABAEシェアサイクル実証事業」を開始いたします。新たな交通手段である LUUP を導入することで、日常の移動がより便利になるだけでなく、「めがねのまち鯖江」ならではの魅力を感じていただくきっかけになるものと期待しております。

市内には、西山公園やめがねミュージアムをはじめ、眼鏡や漆器工房の産業関連施設や観光スポットなど、多彩な見どころが点在しております。これらのスポットを LUUP で気軽に巡っていただくことで、まちの新たな楽しみ方が広がるものと期待しております。

今後も、歩行者・自転車・自動車が安心して共存できる、安全で快適な交通環境の整備に努めてまいります。ぜひ LUUP をご活用いただき、鯖江の魅力を存分に体感いただければ幸いです。

「LUUP」サービス概要

・内容

マイクロモビリティのシェアリングサービス

・詳細

スマートフォンアプリ「LUUP」を用いて、電動アシスト自転車に乗車し、ポートからポートへの移動ができます。

・提供期間

2026年4月17日（金）11時～11月30日（月）

・ご利用料金

30分150円（税込）

※一部地域では料金が異なります

・車両台数

電動アシスト自転車：40台

・ポート数

24ポート

詳細はLUUPアプリからご覧ください。

・ご利用可能時間

24時間

・保険

電動アシスト自転車に乗車中の事故における、対物賠償、対人賠償、ご自身のお怪我が補償の対象となります。https://support.luup.sc/hc/ja/articles/360051962573

「LUUP for Community」とは

自治体・企業・団体が主体となって、日本全国どこでも「LUUP」を導入・運営いただけるサービスです。各地域の短距離移動課題に寄り添い、それらを解決するための手段としてご活用いただくことで、事業やまちの価値向上に貢献します。地域の施設や観光スポット、ホテル等を中心としたまちやコミュニティ内にて「LUUP」を導入・運営いただき、移動課題が解決されることで、各施設には集客や送客を、ユーザーにはより多くの選択肢や自由な移動体験を提供することが可能になります。

Luupは車両や各種必要となる機能を提供し、導入先の皆さまには導入費用をお支払いいただいた上で、充電などの簡単なオペレーションを現地で担っていただきます。東京23区や大阪市など、LUUPの展開エリアであれば通常通りポート設置のご案内となりますが、そのようなエリアから離れている場合は基本的にお申し込みいただくことが可能です。

詳細およびお申し込みについては、特設サイト（https://lp.luup.sc/LfC/Luup_for_Community）をご覧ください。

【会社概要（URL：https://luup.sc/(https://luup.sc/)）】

・所在地：東京都品川区西五反田八丁目9番地5号 FORECAST五反田WEST７階

・代表者：岡井大輝

・創 業：2018年7月

・アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a

※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。アプリを最新にアップデートの上、ご利用ください。

※表記について：会社名は「株式会社Luup」、サービス名は「LUUP」と表記しています。