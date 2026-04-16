【オンラインセミナー】Freeasy集計ツール「&cross」の概要＆操作説明会、5月13日(水)14時開催

アイブリッジ株式会社

年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、2026年5月13日（水）14時より、『【オンラインセミナー】集計ツール「&cross」の概要＆操作説明会（セルフ型アンケートツールFreeasy）』を開催いたします。

セミナー概要

詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-04-08/wkv14

Freeasyの集計ツール『&cross』は、2024年11月にリリースし、多くの方にご好評をいただいています。

3軸のクロス集計や選択肢をまとめる機能、テキスト回答のアフターコーディングなどをブラウザ上で行うことができ、“集計作業”を効率的かつ簡単に進められます。

本セミナーでは、＆crossを有効に活用いただくために、＆crossの概要と、基本的な操作方法をご紹介いたします。セミナーの最後には、質疑応答時間もございます。

Freeasyをご利用いただいている方をはじめ、アンケート集計に関して手間が掛かっているなどお悩みを抱えている方、集計ツールの導入を検討されている方も、ぜひこの機会にご参加ください！

なお、ライブ配信終了後、収録した動画のアーカイブ配信もございます。ご都合にあわせて、是非ご活用ください。

講師紹介

詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-04-08/wkv14＜プログラム＞- 集計ツール「&cross」とは！？- ツールの操作方法説明- 質疑応答※※「アーカイブ配信」は、質疑応答にご参加いただけません。リアルタイムでコミュニケーションができる「ライブ配信」へのご参加がおすすめです。＜このような方におすすめ＞- &crossについて知りたい方- &crossの基本操作を知りたい方- 集計作業をもっと簡単にやりたい方- アンケート集計に関して、お悩みを抱えている方- 集計ツールの情報収集や導入を検討されている方

アイブリッジ株式会社 SaaS事業部 シニアマネージャー 榎本 涼

入社して10年以上に渡り、インターネットリサーチを中心にアイブリッジグループのソリューションを販売。テレビ局・出版社からメーカーや代理店など300社を超える企業を担当。

2018年1月にリリースをしたセルフ型アンケートツール「フリージー」ではマーケティングからセールス、カスタマーサクセスなどビジネスサイド全般を担当。

開催概要

セミナー名：【オンラインセミナー】集計ツール「&cross」の概要＆操作説明会（セルフ型アンケートツールFreeasy）

配信日時

■ライブ配信│2026年5月13日（水）14:00～15:00

■アーカイブ配信│ライブ配信終了後、2日以内（土日祝除く）

※アーカイブ配信は、動画の準備ができ次第、メールにてご視聴URLをご案内いたします。

配信方法：Zoom（オンラインセミナー）

参加費：無料

主催：アイブリッジ株式会社

注意事項

・講演内容の一部が予告なく変更となる場合がございます。

・同業種・個人の方はお断りする場合がございます。

・過去に実施した同タイトルセミナーと重複する内容がございます。

・アーカイブ配信では、ご質問やリアクション機能はご利用いただけません。

・アーカイブ配信のご視聴期限は、2026年5月28日(木)です。

・アーカイブ配信の視聴は予告なく終了させていただく可能性がございます。

・諸事情により、収録動画がアーカイブ配信できない場合、過去の同セミナーを配信いたします。

詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-04-08/wkv14

運営会社「アイブリッジ」について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

運営メディア一覧

Freeasy（セルフ型アンケートツール） https://freeasy-survey.com/

フルーツメール（ポイントサイト） https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト） https://kenshobox.net/

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト） https://www.otoshu.com/

本件に関するお問い合わせ先

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

https://freeasy-survey.com/contact/