インバウンド向け観光SNS施策で事業者評価100%・CTR4.69%達成！

ＴＯＵＣＨ ＧＲＯＵＰ株式会社

1.事業の概要

TOUCH GROUP株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：原田静織）は、観光庁が推進する2024年度補正「地域観光魅力向上事業」において、株式会社JTB霞が関事業部と連携し、全国の観光事業者を対象に、Instagramを活用して欧米豪・アジア主要市場を含む約30カ国以上に向けた情報発信および販売促進支援を実施いたしました。

本事業では、地域資源を活用した観光コンテンツの認知拡大と予約促進を目的に、以下2つの施策を展開し、地域観光の活性化に大きく貢献しました。

１. インフルエンサー活用プログラム（対象：8事業者）

51の応募事業者から8事業者を選定し、各コンテンツと親和性の高いインフルエンサーを現地に派遣。体験動画の制作・投稿と広告展開を通じて、より訴求力の高い情報発信を行いました。

２. Instagramハッシュタグキャンペーン（対象：10事業者）

全国553の採択事業者から応募のあった自主制作動画のうち10本を選定。事務局Instagramアカウントへの掲載とMeta広告配信により、予約サイトへの誘導を実施しました。

2.主な成果

１.事業者アンケート：効果実感・満足度ともに100%

インフルエンサー活用プログラムに参加した全事業者を対象に実施したアンケートにおいて、以下の2項目でいずれも100%の評価を達成しました。

昨年度の満足度（90%）を上回り、参加事業者からは「海外視点での評価やSNS発信のポイントについて刺激を受けた」「海外の方が日本に向ける眼差しや興味のポイントを押さえてくれた」といった声が寄せられています。インフルエンサーの知見がコンテンツの価値向上に直接つながったことが確認されています。

２.販売促進：業界平均の約3～6倍のCTR

事業全体の平均CTR（クリック率）は4.69%となり、昨年度実績（4.34%）を上回りました。旅行業界のInstagram広告における一般的なCTRが0.8～1.5%とされる中、本事業は業界平均の約3～6倍の水準を達成しています。

3.インフルエンサー起用の概要

総フォロワー数225.7万人を擁する8名のインフルエンサーを起用しました。欧米圏向けに英語で発信する5名、台湾・香港向けに繁体字で発信する3名という構成で、ターゲット市場に合わせた多言語での情報発信を実現しています。うち2名は海外在住のインフルエンサーを招致し、よりリアルな外国人目線でのコンテンツ制作を可能にしました。

4.観光業界へのインサイト

本事業の実績から、地域の観光事業者・自治体・DMO・宿泊施設・レジャー施設にとって、以下の示唆が得られます。

- 地方部こそSNSプロモーションの効果が大きい従来インバウンド流入が少なかった地域ほど高いCTRを記録する傾向があり、SNSを活用した情報発信は訪日観光客の地方分散を促す有効な手段であることが示されました。- インフルエンサー × SNS広告の組み合わせは高い費用対効果を生むプロが制作した動画コンテンツとMeta広告の掛け合わせにより、業界平均の数倍のCTRを安定的に実現できることが実証されました。- インフルエンサー派遣はPRにとどまらず、コンテンツの質的向上に寄与する外部クリエイターの視点を取り入れることで、事業者自身では気づかなかった体験の魅力や改善点が明確になり、観光コンテンツそのものの磨き上げにつながります。

5.TOUCH GROUP株式会社について

TOUCH GROUP株式会社は、SNSとインフルエンサーを活用した地方誘客および中国市場向けマーケティングを支援する企業です。官公庁の事業に過去4年連続で参画し、SNSを活用したプロモーションを推進。これまでに延べ150地域以上にインフルエンサーを派遣し、情報拡散だけでなく、確実な集客・売上向上につながる施策を提供してきました。

また、当社が起用できるインフルエンサーは、台湾・シンガポールなどのアジア圏から、アメリカをはじめとする欧米圏まで幅広くリーチ可能。各地域の特性に合わせた最適なマーケティング戦略を展開し、効果的なプロモーションを実現します。

さらに、中国市場向けのSNSマーケティング にも注力し、WeChatミニプログラムの開設や、小紅書(RED)・抖音(Douyin)の公式アカウント運用、KOLマーケティングを展開。一気通貫のサポートで、中国市場での認知拡大と集客を支援しています。

日本国内の地方誘客から、中国市場向けのプロモーションまで、SNSを活用した効果的なマーケティング戦略を提案し、地域や企業の成長をサポートしてまいります。

当社のインフルエンサーマーケティングの詳細は、こちらをご覧ください。

https://touchtv.jp/lp/influencer/tourism/

【本件に関するお問い合わせ】

TOUCH GROUP株式会社

担当 椎野

TEL:03-6431-8969 E-mail: info@touchtv.jp

※本プレスリリースに記載のデータは2026年2月時点の実績値です。

※本事業は観光庁2024年度補正「地域観光魅力向上事業」の一環として実施されたものです。