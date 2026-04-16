「板チョコアイス」が期間限定「差しコミックパッケージ」を4月27日(月)より発売　箱を差し込んでストーリーの変化を楽しめる全10種のデザインAmazonギフトカードが当たるプレゼントキャンペーンも開催

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長COO・森 信也）は、パキッとした食感の分厚いチョコと、すっきりとした味わいのバニラアイスの組合せで、たっぷりのチョコを思いっきり味わうことができる板チョコ型のアイス「板チョコアイス」を、箱を差し込むとストーリーが変化する「差しコミックパッケージ」デザインで2026年4月27日（月）より期間限定で発売いたします。

パッケージデザインは全10種類で、イラストレーター・冥王めおさんが手がけるイラストの世界観を表現したプロモーション動画も4月16日（木）より2種公開中です。あわせて、Xで森永製菓アイス公式をフォロー＆対象投稿をリポストして応募すると、Amazonギフトカード1万円分が10名様に当たるプレゼントキャンペーンも4/27（月）より実施いたします。

今だけの限定デザイン商品の発売で、お客様に笑顔をお届けしてまいります。

板チョコアイス「差しコミックパッケージ」特設サイトURL：https://www.morinaga.co.jp/itachoco/sashicomic/

■パッケージデザイン（全10種）

“差しコミック”パッケージのデザインは全10種。板チョコアイスのパッケージは、中央のミシン目に沿って半分に切り取れる仕様になっており、切り取った左右の箱を差し込むと、セリフやイラストが変化するギミックです。イラストはイラストレーター・冥王めおさんが手がけます。

パッケージデザイン一例

■”チョコッとストック”

板チョコアイスのパッケージは、一度に食べきれない時は箱を差し込んで残りをコンパクトに保存しておくことが可能です。一度に全部食べきるのが難しい時や、「今日は板チョコアイスを少しだけ楽しみたい」という時の解決策として、箱の形状を活かして保存しておけることを「チョコッとストック」と命名しました。

今回の「差しコミックパッケージ」では、このことがわかりやすく伝わるようなデザインとなっています。

■プロモーション動画

WEB CM「本棚」篇・「受験」篇を森永製菓公式YouTubeアカウントおよび板チョコアイス「差しコミックパッケージ」特設サイトにて公開中です。本動画は、図書館で本を探す男子生徒と女子生徒、受験勉強中の娘を応援する母親というエモーショナルなテーマで、今回のパッケージギミックをつい試してみたくなるようなストーリーになっています。

動画には人気声優の山根綺さん、川島零士さん、平野文さんを起用し、心温まる世界観が表現されています。

○「本棚」篇動画：https://youtu.be/sLS8Hpe2kJo

○「受験」篇動画：https://youtu.be/dW0HPmm_oE8

【声優陣プロフィール】

山根綺(「本棚」篇・女子生徒役／「受験」篇・娘役)

2月4日生まれ。神奈川県出身。主な出演作は「花ざかりの君たちへ」芦屋瑞稀役、「ウマ娘 プリティーダービー」ダイタクヘリオス役、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」緋田美琴役など。

川島零士(「本棚」篇・男子生徒役)

11月30日生まれ。愛知県出身。主な出演作は「不滅のあなたへ」フシ役、「マッシュル-ＭＡＳＨＬＥ-」フィン・エイムズ役、「夜桜さんちの大作戦」朝野太陽役など。

平野文(「受験」篇・母親役)

4月23日生まれ。東京都出身。主な出演作は「うる星やつら」ラム役、「名探偵コナン」若狭留美役、「ONE PIECE」マザー・カルメル役など。

■キャンペーン

Amazonギフトカードが当たるXフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

〇応募期間

第1弾 2026年4月27日(月)～５月11日(月)23:59 まで

第2弾 2026年5月15日(金)～5月29日(金)23:59 まで

〇応募方法

１．森永製菓アイス公式 X アカウント（@MorinagaIce）をフォロー

森永製菓アイス公式 X アカウント URL：https://x.com/MorinagaIce

２．対象のポスト(投稿)をリポストして応募完了

〇賞品

各回10名様 (Amazonギフトカード1万円分×10名様)

■商品概要

板チョコアイスはパキッと分厚いチョコでバニラアイスを包んだ、板チョコ型のアイスです。パキッと食感となめらかな口どけが同時に楽しめること、複数のチョコを使用した本格的な味わい、たっぷりのチョコを思いっきり味わうことができる品質特長から、チョコ好きのお客様にお楽しみいただいております。