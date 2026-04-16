【LEPSIM】ブランド創設20周年カルビー人気スナック菓子「Jagabee」とのスペシャルコラボが決定！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げる株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のLEPSIM（レプシィム）は、2026年にブランド創設20周年を迎えます。このアニバーサリーイヤーを記念し、同じく発売20周年を迎えるカルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信、以下カルビー）の人気商品「Jagabee（じゃがビー）」とスペシャルコラボレーションをいたします。

LEPSIMは、様々なライフシーンを過ごす大人の女性に向けた「清潔感と品のあるシンプルさ」を持ったアイテムをラインアップしています。LEPSIMの洋服をまとえば、ふらっとお出かけしたくなる。誰かに会いに行きたくなる。毎日を思いっきり楽しめる。そんなメッセージを込めて、毎日を自由に楽しむ大人女性に似合うスタイルを提案しています。

Jagabee（じゃがビー）は、皮つきじゃがいもを使用したスティックタイプのスナックで、“カリッ サクッ ホクッ”とした食感と素材の味わいを楽しめる商品です。2006年の発売以来、多くのお客さまの日常や思い出に寄り添ってきました。

共に2006年に誕生し、多くのお客さまに支えられながら20周年という節目を迎えるJagabeeとLEPSIM。「これまで20年間愛してくださったお客さまに、心から楽しんでいただける特別な体験をお届けしたい」という両社の想いが重なり、この異色のスペシャルコラボレーションが実現しました。日常に欠かせない“服”と“お菓子”が互いの垣根を越えて、アニバーサリーイヤーを共に盛り上げます。20周年を祝した限定コラボアイテムは7月発売予定（詳細は後日発表）。LEPSIMらしい日常に馴染むスタイルに、Jagabeeの遊び心を加えた、この時だけの特別なラインアップにご期待ください。

また、LEPSIMは20年分の感謝をお客さまに伝えるため、年間を通して「あいにいく。」をテーマにした様々なイベントを全国で展開します。これに先駆け、2月25日(水)より特設サイトを公開。1年を通じたイベント概要やコラボ情報を随時アップデートしていきます。

アニバーサリーを祝うキックオフイベントとして、4月25日(土)にはイオンレイクタウン（埼玉県越谷市）にて初の屋外マルシェを開催。ここでしか手に入らないLEPSIMの20周年記念グッズの販売や、スペシャルゲストとしてJagabeeのキャラクター「ポッタ」が登場するほか、LEPSIMで人気インフルエンサーも来場予定。リアルな交流を楽しめる特別な1日を演出します。

さらに、5月からは全国を巡るPOPUPツアーがスタートします。初回の高知県を皮切りに、全国各地で期間限定POPUPショップをオープン。会場でしか手に入らないツアー限定グッズの販売も予定しており、全国のお客さまへ直接「ありがとう」を伝えに「あい」に伺います。

■20周年ビジュアル

https://www.lepsim.jp/

■レプマルシェ

【概要】

開催日時：4月25日（土）10:00～18:00

場所：埼玉県越谷市レイクタウン４丁目1-1 越谷レイクタウン アウトレット 空の広場

特設サイト： https://www.lepsim.jp/maruche/index.html

■全国ツアーコンセプト

■カルビー株式会社について

1949年の創立以来、自然の恵みを大切にしながら、おいしさと楽しさを通じて人々のくらしに貢献してきました。スナック菓子市場において国内トップシェアを誇り、「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「じゃがりこ」、「フルグラ(R)」など、世代を超えて愛されるロングセラーブランドを数多く展開しています。近年ではブランドの新たな可能性を広げる取り組みとして、自社IP（知的財産）を活用したコラボレーションや企画を展開しています。ファッションやカルチャー領域を含むさまざまな生活接点において、ブランドとの新しい出会いを創出しています。

URL：https://www.calbee.co.jp/

■Jagabee（じゃがビー）について

2006年に発売された「Jagabee」は、じゃがいもの味わいと、独自の“カリッ サクッ ホクッ”とした食感が楽しめるスティック形状のスナックです。「じゃがいもの味がちゃんとする」をコンセプトに、皮付きのままカットした素材本来のおいしさを最大限に引き出しています。手軽に食べられるサイズ感で、日常のちょっとしたリラックスタイムに寄り添うブランドとして親しまれています。

ブランドサイト：https://www.calbee.co.jp/jagabee/

■LEPSIMについて

レプシィムのブランド名は“SIMPLE”という文字の組み換え（LEPSIM）に由来しています。流れるように、しなやかに生きること。飾りすぎず、自然体でいること。LEPSIMは、そんな「シンプル」さを大切に、あらゆる自分を自由に楽しむ大人女性に似合うスタイルを提案します。全国 119店舗を展開（2026 年2月末時点。WEBストア含む）。

<公式WEBストア and ST（アンドエスティ)）> https://www.dot-st.com/lepsim/

＜Instagram＞＠lepsim_official （https://www.instagram.com/lepsim_official/）

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official