AIを軸とした人材育成と自律的キャリア支援の取り組みが評価～KADODE、「キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2026」優秀賞を受賞～

株式会社KADODE

株式会社KADODE（本社：東京都港区、代表取締役：田中 翔）は、「キャリアオーナーシップ経営AWARD 2026」において、優秀賞（中堅・中小企業部門）を受賞したことをお知らせいたします。

本アワードは、個人の自律的なキャリア形成を促進し、企業価値の向上につなげる「キャリアオーナーシップ経営」を実践する企業を表彰するものであり、本年度は合計68社・団体が選出されています。

（※キャリアオーナーシップ経営の詳細は、主催団体の公式サイトをご参照ください）

キャリアオーナーシップ経営AWARD 2026 特設ページ(https://co-consortium.persol-career.co.jp/com-award/index.html)

■ 受賞の背景

AIを軸とした「人材育成 × 生産性向上」の両立

KADODEでは、AIを中核とした事業推進により、人材の生産性向上と持続的な人材育成の両立に取り組んでいます。

従来のように「企業が育てる」だけでなく、個人が主体的にキャリアを選択し、成長できる環境の構築を進めてきました。

これらの取り組みが、キャリアオーナーシップ経営の実践として評価され、今回の受賞に至りました。

■ KADODEの主な取り組み

１. AIを活用した人材育成基盤の構築- 教育領域におけるAI活用（講師AI、KADODE Academyなど）- 学習効率の向上と個別最適化の実現- 社員のスキル習得スピードの向上

KADODE 講師AI 公式LP

(https://learning-ai.kadode-group.co.jp/)KADODE Academy 公式LP(https://academy.kadode-group.co.jp/)

２. 自律的なキャリア形成を支える制度設計- 自社開発・技術ソリューション・受託開発など複数キャリアパスを整備- 個人の志向に応じたキャリア選択が可能- スキルと市場価値を軸にしたキャリア設計３. 組織全体の生産性向上への取り組み- AIを活用した業務効率化- 学習と実務を連動させた成長モデル- 人材の付加価値を高める組織設計

KADODE AI 公式LP(https://ai.kadode-group.co.jp/)

■ 今後の展開

今後KADODEでは、

- AIを活用した教育・育成プロダクトの強化- 企業の業務変革・人材変革を支援するAX（AIトランスフォーメーション）の推進- 人材育成と経営変革を一体化したソリューションの提供

を進め、「個人の成長が企業の変革と価値向上につながる社会」の実現を目指してまいります。

■ 代表取締役社長 田中 翔 コメント

このたびの受賞を大変光栄に思います。

現在、日本は労働人口の減少と生産性の課題に直面しており、「人材の成長」と「企業の競争力」をいかに両立するかが重要なテーマとなっています。

KADODEでは、AIを単なる効率化ツールとしてではなく、「個人の成長を加速させる基盤」として位置づけ、人材育成と生産性向上を一体で設計してきました。

その中で、企業が一方的に人材を育てるのではなく、個人が主体的にキャリアを選択し、その成長が企業の価値向上に直結する仕組みづくりに取り組んでいます。

今回の受賞は、こうした「個人の成長と企業の進化を連動させる経営」の実践が評価されたものと受け止めております。

今後は、AIを活用したAX（AIトランスフォーメーション）をさらに推進し、人材育成と経営変革を分断せずに統合した新しい経営のあり方を社会に広げてまいります。

■ 受賞概要

アワード名：キャリアオーナーシップ経営AWARD 2026

受賞内容：優秀賞（中堅・中小企業部門）

選出数：68社・団体（全体）

表彰式：2026年5月12日（火）14:00～17:30

東京ミッドタウン八重洲カンファレンス

https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/conferenc

■ 会社概要

会社名：株式会社KADODE

所在地：東京都港区芝5丁目1-2

代表者：田中 翔

事業内容：

AIソリューション事業、AXコンサルティング事業、リスキリング事業、キャリアアップ支援事業、システム企画・受託開発など

URL：https://kadode-group.co.jp/

■ お問い合わせ先

株式会社KADODE 広報担当

Email：info@kadode-group.co.jp

TEL：03-6824-4287