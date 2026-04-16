【GW期間限定開催】渋谷から世界へ放つ『日本酒x酒器』の饗宴。未来日本酒店＆SAKE BARが『ククテシゴト展』とコラボ。7人の作家が彩る酒器で「酒器で味わいが変わる体験」を提供。

株式会社羅針盤

株式会社羅針盤（本社：東京都中央区／代表取締役：佐々木文人）の子会社であるFrontier&Co株式会社（本社：東京都中央区／代表取締役：高倉喜仁）が運営する「未来日本酒店＆SAKE BAR（渋谷区宇田川町）」（HP：https://sakebar.frontierco.jp/）は、日本酒を飲む「器」の違いによって、香り立ちや口当たりの変化を体験できる、酒器とのコラボレーションイベントを2026年4月29日（水）～5月17日（日）のGWを含む期間限定で開催します。

コラボレーションイベント開催の背景：器で変わる「SAKE体験」の提供

ククテシゴト展ｘ未来日本酒店＆SAKE BAR

世界有数の観光地であり、訪都外国人の約6割（※）が訪れる渋谷。その中心部に位置する未来日本酒店＆SAKE BARは、定番からクラフト酒まで多彩なラインナップを「飲んで・比べて・買える」体験型SAKE BARとして、日本酒の新しい魅力を発信しています。感度の高い若年層から、日本文化を深く知りたいインバウンド層まで国内外問わず幅広いお客様が来店されます。

今回のコラボレーションイベントを通じ、地方の酒蔵や伝統工芸作家の皆様が、世界中のお客様からダイレクトにフィードバックを得られる『ショーケース』としての価値を提供します。

今回のイベントでは、日本酒そのものの味わいだけでなく、それを引き立てる「酒器」とセットでの体験を提案します。

酒器の違いによって、日本酒の香り立ちや口当たりは劇的に変化し、この奥深い体験を、訪日外国人観光客や国内の日本酒ファンに提供することで、日本の伝統工芸の魅力と日本酒の新たな楽しみ方を発信します。

※：東京都産業労働局 「令和６年 国・地域別外国人旅行者行動特性調査報告書」

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/03_r6houkoku_1222

ククテシゴト展とは

ククテシゴト展は陶芸家を軸に、手仕事や人との交わりが広がっていくことを目的としたDOTTO.が運営する展示企画で、今回は日本酒と酒器の関係性を、実際に“使う体験”を通じて提案するコラボレーションイベントとなっています。

ククテシゴト展は、作家の作品を単に展示・販売するだけでなく、場所や体験と掛け合わせながら魅力を伝えることを大切にしています。なお、本イベントは飲食店や酒販店など複数の会場を巡回しながら展開しており、今回は東京・高輪台の飲食店「五味邸」に続く2回目の開催となります。

HP：https://99teshigoto.base.shop/p/00008

イベントのポイント

本展示に参加する7名の作家

- 酒器による味わいの変化を体験：同じ日本酒でも、器の形や口当たりの違いによって香りや味わいの印象は変化します。7名の作家による酒器を通じて、その違いを実際に体験しながらお楽しみいただけます。- インバウンド向けストーリーテリング：英語・中国語対応のスタッフが、日本酒の背景にあるストーリーに加え、器の歴史や技術についても解説し、より深い「日本文化体験」を創出します。- 展示販売の実施：体験して気に入った日本酒とその酒器をその場で購入可能。30分からのライトな飲み比べメニューを通じ、お土産需要にも応えます。ククテシゴト展に出展する酒器例未来日本酒店の接客大森 梨桜

大森梨桜

https://www.instagram.com/omori_rio/

道上泰葉

道上泰葉

https://www.instagram.com/suharu.ceramics_yasuha/

宮下将太

宮下将太

https://www.instagram.com/miyashitashota/

松尾亮佑

松尾亮佑

https://www.instagram.com/ryosuke_matsuo_solt/

河本真詩

河本真詩

https://www.instagram.com/matic_records.kawamotomati/

Emui

Emui

https://www.instagram.com/ceramic_art_emui/

こふね

こふね

https://www.instagram.com/kofune.ceramics/

酒蔵・自治体・工芸メーカー様との提携を募集：本店舗にて多様な共創を創出

未来日本酒店＆SAKE BARは、単なる飲食店ではなく、日本酒の魅力を世界に届けるための「情報発信拠点」です 。現在、以下のような連携を希望される事業者様を募集しております。

- 酒蔵・自治体様：独自の銘柄や特産品、インバウンド層へプロモーションしたい。プロモーションのためのテストマーケティングや調査をしたい。- 工芸品メーカー・作家様：自社の酒器を、実際に使用される場で紹介・販売し、顧客のリアルな反応を得たい。- インバウンド向けコンテンツ開発：日本酒×伝統工芸といった、ストーリー性のある体験コンテンツを共同で開発したい。

当店での体験を通じて得られたお客様のフィードバックを還元することで、日本酒および伝統工芸の世界的認知度向上と、地方創生に貢献してまいります。

Japan Wonder Travelによるガイド付きツアーも実施

羅針盤が提供するインバウンド観光客向けのツアーの企画・運営サービスである「Japan Wonder Travel」においても、本店舗におけるガイド付きSAKE体験ツアーを実施しています。

日本酒に詳しいガイドから日本酒の種類や見分け方などの説明を受けたあと、ガイドのアドバイスを受けながら自身でいろんなお酒を試すことができる初心者にピッタリのツアーです。

Japan Wonder Travel HP：https://www.japanwondertravel.com/

日本酒飲み比べ体験ツアー予約ページ：https://www.japanwondertravel.com/posts/sake-shibuya-tour

ククテシゴト展運営団体 DOTTO.について

DOTTO.

DOTTO.は、若手陶芸家の活躍の場をつくることを目的に、手仕事と人・場所・体験とのつながりを広げながら、作品の魅力を伝えていくプロジェクト団体です。作り手と作品を手に取る人、そして器が使われるさまざまな場をつなぎ、飲食体験や空間演出、文化との掛け合わせを通じて、作品の新たな価値や出会いを生み出すことを目指しています。今後も陶芸家が活躍できる場を広げながら、幅広い分野との連携や企画のご相談を広く受け付けています。

団体名：DOTTO.（ドット）

代表：中川笑美

HP：https://99teshigoto.base.shop/

Instagram：https://www.instagram.com/dotto.ceramics/

未来日本酒店＆SAKE BAR概要

未来日本酒店＆SAKE BAR外観未来日本酒店＆SAKE BAR内観

所在地：東京都渋谷区宇田川町29-7 Y'MEZビル 2階

アクセス： 渋谷駅から徒歩3分

営業時間：12:00～22:30（L.O. 22:00）

URL：https://sakebar.frontierco.jp/

TEL：03-6455-3975

MAIL : mirainihonshu_shibuya@frontierco.jp

Instagram：https://www.instagram.com/miraisakebar/

Facebook：https://www.facebook.com/miraisakebar/

X：https://x.com/miraisakebar

株式会社羅針盤

株式会社羅針盤は、「日本の魅力で、世界を豊かに」をミッションに掲げ、宿泊業のサポート、オプショナルツアーの企画運営、着物のレンタル、観光に関するコンサルティングサービス、ガイドコミュニティ及びメディアの運営など、観光・インバウンド領域で多様なサービスを展開しています。

日本は世界の中でも有数の観光資源大国であり、自然、気候、文化、食、すべてにおいて魅力的な環境が揃っています。そんな日本の素晴らしいコンテンツを活かし、全世界の多くの方々に最高の観光体験をご提供することはもちろん、観光・インバウンド領域のトップランナーとして日本の文化を守り受け継いでいくことや、観光を通じた日本経済の活性化・国際交流の促進も目指しています。

観光を、もっとワクワクする方へ、日本を、もっと盛り上がる方へ。それが、私たち羅針盤が存在する理由です。提携のご相談など、是非お気軽にご連絡ください。

会社名：株式会社羅針盤

代表取締役：佐々木 文人

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目16番21号 銀座木挽ビル3階

業務内容：観光・インバウンド関連事業

HP：https://compasscorp.jp/

【未来日本酒店＆SAKE BAR運営会社】Frontier&Co株式会社について

Frontier&Co株式会社は未来日本酒店＆SAKE BARの運営会社であり、羅針盤の完全子会社となります。

インバウンド観光客に対する日本酒体験コンテンツの需要の高まりを受け、2025年5月に羅針盤がM&A（https://compasscorp.jp/news/558/）で株式取得する形で未来日本酒店＆SAKE BARの事業を承継しております。

会社名：Frontier&Co株式会社

代表取締役：高倉 喜仁

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目16番21号 銀座木挽ビル3階

業務内容：未来日本酒店＆SAKE BARの運営

HP：https://compasscorp.jp/frontierco/



