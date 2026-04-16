ジャックス、HDI格付けベンチマークの電話部門で6年連続、メール・チャット部門で3年連続の最高評価「三つ星」を獲得

株式会社ジャックス

株式会社ジャックス（本部：東京都渋谷区、代表取締役社長：村上 亮、以下「ジャックス」）は、カスタマーセンターで、HDI-Japan※が主催する「2026年HDI格付けベンチマーク」の「クオリティ格付け（センター評価）」調査において、電話部門で6年連続、メール・チャット部門で3年連続となる最高評価「三つ星」を獲得いたしました。

HDI格付けベンチマークは、HDIの国際基準に基づいて設定された評価基準に沿って、審査員が顧客の視点で評価を行い、「三つ星」から「星なし」の４段階で評価します。また、クオリティ部門は、「サービス体制」「コミュニケーション」「対応スキル」「プロセス/対応処理手順」「困難な対応」の５項目について評価されるものです。

昨年に引き続き、電話、メール・チャットの2部門にチャレンジし、簡潔で的確な提案により安心感と高い信頼を得ている点が評価され、両部門で最高評価「三つ星」を獲得することができました。

ジャックスは今後も、お客様との信用と信頼を第一に、安心・安全、身近で利便性の高いサービス提供に努めてまいります。

【審査員からの評価コメント】

＜電話部門＞

・顧客に対して敬意を示し話を受け止め、問合せ内容に関心を寄せながら対応している。

・説明は簡潔ですぐに理解しやすく、責任感があるサポートにより顧客から高い信頼を得ている。

＜メール・チャット部門＞

・顧客の状況を速やかに確認し、一度のやり取りで充分に解決できるよう最後まで誠実に対応してい

る。

・寄り添う姿勢が随所に表れており、細やかな気遣いが信頼につながっている。

※ HDIはITサポートサービスにおける世界最大のメンバーシップ団体であり、世界初の国際認定資格制度を築きあげました。HDIは1989年に米国に設立され、現在では世界で50,000を超えるメンバーを有し、米経済誌フォーチュン・世界企業上位の多数が加盟しています。HDIは世界中に100支部/地区会を有しており、HDI-Japanは日本のサポートサービス業界の要請に応えて、2001年に設立されました。