株式会社アイデム

総合人材情報サービスの株式会社アイデム（東京都新宿区 代表取締役社長：椛山 亮）が展開するアイデムグローバルは、外食業の採用担当者向けに外国人材確保に関する無料のオンラインセミナーを開催いたします。 特定技能「外食」の上限数により採用が難しくなる中、「特定技能が使えない＝もう打つ手がない」わけではありません。本セミナーでは、外食業界における外国人採用を複数の選択肢から整理し、その中でも近年注目されている「外国人大学生インターンシップ制度」を実例も交えながらわかりやすく解説いたします。

【4月22日開催】外食業の採用担当者向けオンラインセミナー 特定技能「外食」の上限数に達しようとしている今、外食業が取るべき“次の一手”- セミナーのポイント

特定技能「外食」を取り巻く最新環境と今後の見通しを踏まえ、外国人材確保の全体像について解説いたします。

特定技能に加え、留学生や技能実習など各在留資格との違いや活用方法を整理しながら、インターンシップ制度の仕組みや注意点、外食業界における具体的な受入れ方法をご紹介します。

また、将来的な採用につなげるための導線設計や、ベトナム・インドネシアといった対象国の特徴、導入企業の考え方や成功事例についてもお伝えします。“将来の戦力を見極める手段”としてのインターン活用について、具体的にイメージできる内容です。

- セミナー概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/2663/table/1661_1_05fd6001768cdc848221e8e229d73d2e.jpg?v=202604161251 ]- 登壇者プロフィール

株式会社アイデム グローバルグループ 山口 義正（やまぐち よしまさ）

2007年1月 株式会社アイデムに中途入社。

地域担当として採用サイトや求人広告のコンサルタント業務に従事。

その後、Web商品の専門部署へ異動し、採用ホームページやWeb広告、アグリゲーションサイトのマーケティングを担当。大手から中小企業まで幅広く採用支援を行う。現在は、特定技能や高度人材など外国人採用の提案を担当。ベトナム・インドネシアへの渡航経験を活かし、延べ1,000名以上の外国人支援を実施。

株式会社アイデム グローバルグループ 荒瀬 莉彩（あらせ りさ）

2022年4月 株式会社アイデムに中途入社。

新卒紹介事業・採用コンサルタントとして企業の採用支援に従事。

現在は、外国人高度人材の採用支援を担当し、ベトナム文系大学など海外大学と連携した産学連携インターンシップのマッチングを推進。採用支援から定着支援、日本語教育まで一貫した人材支援を担当。

■アイデムグローバルについて https://aidemglobal.jp/

高度人材（エンジニア等）から特定技能、インターンシップまで、外国人雇用を幅広く支援しています。2018年からハノイ工科大学との協同教育プログラムを開設し、日本語教育やビジネスマナーの理解促進を図り、企業と学生をつなぐ面接会イベントを企画・運営しています。さらに、ベトナム現地大学との連携を強化し、日本企業・文化を体験できる1～2週間の短期インターンシップを実施しています。人材紹介に加え、教育・育成を重視した取り組みも展開。ベトナム最大級の日本語学校「Riki」と業務提携を結び、『アイトク』として日本語学習アプリや特定技能試験対策授業を提供しています。※登録支援機関登録番号 19登-000325

※内定実績（2026年2月末現在）：特定技能4,300名／ハノイ工科大協同教育プログラム105名／インターンシップ163名