万博の感動を再び！バイオプラスチック関連企業がMOBIOに集結！展示＆交流会イベント開催

公益財団法人大阪産業局

大阪のものづくり企業を支援するMOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪（※1））は、一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会（※2）と共同で、企画展「バイオプラスチックでREBORN in MOBIO」を開催します。

本展は、大阪・関西万博（以下、万博）大阪ヘルスケアパビリオン内リボーンチャレンジ企画「バイオプラスチックでREBORN」に出展した企業が集結し、製品・技術を披露するものです。

現在、世界的な持続可能性（サステナビリティ）への関心に加え、不安定な中東情勢による石油由来原料の調達リスクが浮き彫りとなっています。

こうした中、バイオプラスチックは単なる「環境配慮型素材」に留まらず、産業の安定を支える「有力な代替素材」として、かつてないほど重要性が高まっている現状を踏まえ、本イベントを開催することになりました。

会期中には、特別セミナーとして、万博で展示され注目を集めた、「バイオプラスチック製パイプオルガン」の開発秘話を語るセミナーや、自動演奏によるデモ、出展企業による自社製品・技術のPR、参加者との交流を図るイベント「MOBIO-Cafe-Meeting」も実施。

積極的な情報交換を図り、まさにバイオプラスチック一色となるようなイベントを実施します。

本展示企画および技術・製品紹介＆交流会での、「見て・聴いて・触れる」体験を通じ、万博レガシーを次世代へとつなぐ新たな出会いと、価値ある情報交換の場を提供します。

（※1）MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）(https://www.m-osaka.com/jp/service/)



（※2）一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会(https://www.nishipla.or.jp/)

開催概要

【MOBIO企画展】バイオプラスチックでREBORN in MOBIO

■開催期間

2026年4月22日(水)～5月28日(木)

※休館日：土日祝日および年末年始

■開催場所

MOBIO常設展示場 企画展コーナー（クリエイション・コア東大阪 北館2F）(https://www.m-osaka.com/jp/access/index.html)

■料金

無料

■出展企業および内容一覧（順不同） ★＝MOBIO-Cafe-Meeting発表企業

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104413/table/216_1_184852a2985230b35bf08ea58c1f53e2.jpg?v=202604161251 ]

※企業情報は2026年4月16日現在の情報です。出展が決まり次第、順次追加予定です。

詳細を見る :https://www.m-osaka.com/jp/whatsnew/detail/006122.html

技術・製品紹介、交流イベント【MOBIO-Cafe-Meeting】

大阪・関西万博で出展！バイオプラスチック×パイプオルガン開発ストーリー

■開催日時

2026年5月13日(水) 15:00～18:30

※17:30～18:30は、交流会となります。

※交流会への参加は任意です。

■開催場所

MOBIO産学連携オフィス セミナールーム（クリエイション・コア東大阪 南館2F）(https://www.m-osaka.com/jp/access/index.html)

■料金

無料

■プログラム

15:00～16:00

特別講演「大阪・関西万博で出展！バイオプラスチック×パイプオルガン開発ストーリー」

16:00～16:15

パイプオルガン演奏（自動演奏予定）

16:15～16:30

質疑応答

16:30～17:30

「バイオプラスチックでREBORN in MOBIO」出展企業による技術発表

17:30～18:30

名刺交換・交流会

詳細を見る :https://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail/006119.html

【過去の関連リリース】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000137190.html

【主催】

MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）、一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会

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