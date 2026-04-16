【シェラトン都ホテル大阪】「花束のような一杯で、日常に彩りと癒しを」初夏のカクテル「Floral Cocktail Selection」販売

株式会社近鉄・都ホテルズ

シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、2026年5月1日（金）から6月30日（火）までの期間、レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）にて、二層のグラデーションで紫陽花を表現した幻想的なカクテルなど、見た目も香味も華やかな、花をモチーフにした初夏のカクテル「Floral Cocktail Selection」を販売します。

【販売期間】2026年5月1日（金）～6月30日（火）

【販売時間】17:00～23:00（L.O.22:30）

紫陽花 euスタイル 1,900円

スミレの香りをまとった魅惑的なリキュール「パルフェタムール」にクランベリージュースを加え紫陽花をイメージした、二層のグラデーションが美しいカクテルです。

シェラトン ベリーニ 2,300円

<1日限定5杯>

爽やかなスパークリングワインに桃の上品な甘みが調和したイタリア発祥のカクテル「ベリーニ」に、ローズとエルダーフラワーのシロップをアクセントに加えアレンジした、オリジナルカクテルです。

※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれています。

※写真は全てイメージです。

※特別メニューのため、割引および特典はご利用できません。

※仕入れ状況によりメニューを変更する場合があります。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

■ご予約・お問い合わせ先

シェラトン都ホテル大阪 2階 レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）

営業時間 レストラン 6:30～21:00（L.O.20:30）

ラウンジ 10:00～21:00（L.O.20:30）

バー 17:00～23:00（L.O.22:30 ※フードは20:30）

TEL 06-6773-1302（受付10:00～19:00）

LINE公式アカウント開設

シェラトン都ホテル大阪のLINE公式アカウントを開設いたしました。

レストランの情報を中心に、イベントやキャンペーンなどホテルの最新情報をお届けします。

ぜひご登録ください。

レストラン1ドリンククーポンプレゼント

シェラトン都ホテル大阪

ご登録はこちら :https://page.line.me/sheraton.miyako.o

1985年10月3日、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する大阪の高台 上町台地に「都ホテル大阪」として開業。交通の要所である近鉄 大阪上本町駅に隣接し、ホテル横より空港リムジンバスが発着。名所や旧跡、繁華街にも近いベストロケーションで、京都・奈良・神戸観光の拠点としてもご利用いただけます。ホテル内には客室574室、レストラン＆バー6店舗（テナント含む）、宴会場24室、チャペルおよび神殿式場、美容室、ブティックなどを備えています。

【ホテル概要】

名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka）

住所：〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55

電話：06-6773-1111（代表） FAX：06-6773-3322（代表）

社名：株式会社近鉄・都ホテルズ

開業：1985年（昭和60年）10月3日

建物：地上21階 地下2階

客室：574室

交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分

シェラトン都ホテル大阪

公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/

Instagram https://www.instagram.com/sheratonmiyakoosaka

Facebook https://www.facebook.com/Sheraton.Miyako.Osaka

X https://x.com/SheratonMHOSAKA

LINE https://page.line.me/sheraton.miyako.o