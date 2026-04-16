【医療DX】長野市民病院がユニリタのセキュア生成AI「SecuAiGent」で年間5,472時間を創出

株式会社ユニリタ

株式会社ユニリタ（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：北野 裕行、東証スタンダード市場：3800、以下 ユニリタ）は、地方独立行政法人長野市民病院（所在：長野県長野市、院長：駒津 光久、以下 長野市民病院）の、セキュアな生成AIクラウドサービス「SecuAiGent（セキュアイジェント）」導入事例を公開しました。

■「SecuAiGent」導入の背景

長野市民病院では、電子カルテに蓄積された診療記録や看護記録などの診療データを日々の業務で活用する中で、必要な情報の把握に時間を要する状況にありました。

■現場業務における課題

● 電子カルテ内の診療記録・看護記録から、必要な情報を探す・確認する作業に時間を要する

● 看護師：看護記録の内容把握に時間がかかる

● 医師：診療記録をもとに必要な情報の把握や医療文書作成に時間がかかる

こうした状況により、情報把握に時間を要し、患者対応に充てる時間が圧迫される傾向があり、これらの情報活用は個人の経験やスキルに依存する側面もあるため、業務の効率化が求められていました。

一方で、生成AIの活用による業務効率化が期待される中、医療機関においてはセキュリティ面や実データの取り扱いに関する懸念から、活用が進みにくい状況にありました。

こうした背景を踏まえ、同院では電子カルテと連携し、診療データを安全に活用できる生成AIの開発・検証に共同で取り組み「SecuAiGent」を導入いただきました。

■「SecuAiGent」導入後の効果

・年間5,472時間の業務時間を創出

「SecuAiGent」のご利用により、以下のような定量的な効果を創出いたしました。

■定量効果

● 退院サマリーのドラフト作成：1人あたり平均10分 → 25秒へ短縮

● チーム医療における情報収集：患者1人あたり約30分 → 約3分へ短縮

これらの取り組みにより、診療データの活用が進み、業務効率化を実現しています。

また、アンケート結果では、業務効率化および診療の質向上の双方において効果を実感する回答が多数を占める結果となりました。

加えて、「SecuAiGent」を積極的に活用する職員111名を対象とした実証（※）で、年間5,472時間（月間約456時間）に相当する業務効率化を達成。入院患者数が前年比5％増加する中でも、病院全体の時間外労働の削減に貢献しています。

（※2025年4月～2026年1月実績）

「SecuAiGent」を積極的に活用する職員へのアンケート結果(対象：111名)年間業務効率化の効果グラフ

・全国の病院が抱える共通課題の解消による「医療の質」の向上

「SecuAiGent」の利用は、単なる業務効率化にとどまらず、医療現場における情報活用の高度化を支える「医療DXプラットフォーム」として発展させることにより、継続的な業務改善と診療の質向上の両立を目指します。

また、特定の業務や部門に限定されない汎用性を有しており、医療機関が共通して抱える「情報活用の非効率」や「業務の属人化」といった課題の解決から医療の未来を支えるソリューションとして、期待いただいています。

▽導入事例の詳細はこちらから

https://www.secuaigent.com/case-nagano

■企業情報

・会社名 ： 地方独立行政法人長野市民病院

・所在地 ： 長野県長野市大字富竹1333番地1

・病院開設日 ： 1995年6月1日

・ホームページ： https://www.hospital.nagano.nagano.jp/

■「SecuAiGent」について https://www.secuaigent.com/(https://www.secuaigent.com/)

「SecuAiGent」は、特許取得済みのセキュア学習技術【特許番号：第7662875号】を活用し、機密性の高い社内情報を用いた生成AIの利活用を手軽に実現する、セキュアな生成AIクラウドサービスです。

ローカル環境やプライベートクラウド環境内に独自の学習用モジュールを設置することで、外部への情報漏えいやAIによる再学習を構造的に防ぎ、生成AIの高度な利便性を最大限に享受できます。要配慮個人情報を扱う医療機関をはじめ、厳格なセキュリティ要件が求められるあらゆるビジネスシーンにおいて、安全なAI・データ利活用を強力に支援します。

株式会社ユニリタ https://www.unirita.co.jp

ユニリタは、サービスマネジメント・データマネジメントの強みを活かし、社会課題の解決とサステナブルな社会基盤を支えるお客様の事業成長に貢献します。そして、ユニリタグループの共通理念である「UNIRITA Leadership Principles（ULP）」を軸にグループ会社との連携を図りながら、パーパスである「利他で紡ぐ経済をつくる」の実現を目指しています。

【製品・サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社ユニリタ クラウドサービス事業本部 データイノベーション部

https://www.secuaigent.com/contact

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