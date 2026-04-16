instax(TM)”チェキ”のエントリーモデルがぷっくりと立体的でポップなデザインにリニューアル！アナログインスタントカメラ「instax(インスタックス) mini(ミニ) 13(サーティーン)(TM)」

富士フイルム株式会社

富士フイルム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：後藤 禎一）は、撮ったその場ですぐにプリントが楽しめるinstax(TM)”チェキ”シリーズのエントリーモデルとして「instax(インスタックス) mini(ミニ) 13(サーティーン)(TM)」(以下、「mini 13」）を2026年4月24日に発売します。「mini 13」の本体カラーに合わせたカメラケースと、一枚ずつ異なる鮮やかな色彩と光沢感で写真を華やかに見せるミニフォーマットフィルム「PASTEL(パステル) GALAXY(ギャラクシー)」、instax(TM)ミニフィルム用アルバムも同時発売します。

「mini 13」は、シンプルな操作で誰でも簡単・きれいに、狙い通りの撮影ができる「instax(インスタックス) mini(ミニ) 12(トゥエルブ)(TM)」（以下、「mini 12」）を、デザイン・機能ともに進化させたアナログインスタントカメラです。

カメラ本体は、ファッションアイテムとしても持ち歩きたくなるようなぷっくりとした立体感が特長のポップなデザインに仕上げました。

「mini 13」のキービジュアル

「mini 13」は、レンズを回して電源を入れ、カメラを構えてシャッターボタンを押すだけのシンプルな操作に加え、新たに2秒と10秒のセルフタイマーを搭載。2秒タイマーではシャッターボタンを押す時の手振れを気にせず、表情やポーズを準備してから、自撮りを楽しめます。また、10秒タイマーではカメラを置いて全身を写すなど、自撮り時のポーズや画角、撮影距離の自由度をさらに広げます。

富士フイルムは今後も、”撮ったその場で、すぐにプリントが楽しめる”インスタントフォトシステムinstax(TM)”チェキ”の世界を広げていきます。

記

1.製品名・発売日・価格

（１）インスタントカメラ”チェキ”「instax mini 13(TM)」（5色展開）

（２）「instax mini 13(TM)」用カメラケース

（３）instax(TM)ミニフォーマットフィルム「PASTEL GALAXY」

（4）instax(TM)ミニフィルム用アルバム

2.「instax mini 13(TM)」の主な特長

（１）ぷっくりと立体的でポップなカメラデザイン

カメラ本体は、ファッションアイテムとしても持ち歩きたくなるような、ぷっくりとした立体感が特長のポップなデザインを採用。カメラ正面にはアクセントとなるメタリックなシルバーのロゴを配置。側面は帯で巻いたようなすっきりとしたデザインに大きなロゴをあしらうなど、細部にまでこだわりました。

「ドリーミーパープル」「キャンディーピンク」「フロストブルー」「ラグーングリーン」「クレイホワイト」の透明感のある５つのパステルカラーをラインアップします。

（2）2種類のセルフタイマーで、撮影の楽しみ方がさらに広がる

新たに搭載した2秒と10秒のセルフタイマーにより、自撮り時のポーズや画角、撮影距離の自由度が広がります。シャッターボタンにあるセルフタイマーレバーをまわすと2秒のセルフタイマーを設定でき、セルフタイマーレバーをまわした状態で2秒保持し、離すと10秒のセルフタイマーを設定できます。2秒のセルフタイマーは手持ちで自撮りをする時に、10秒のセルフタイマーはカメラを置いて撮影する場面で活用できます。

（3）セルフタイマーでの撮影時に便利な「カメラ角度調整アクセサリー」

同梱のハンドストラップに付いているinstax(TM)ロゴのパーツは「カメラ角度調整アクセサリー」として使用でき、三脚がなくてもカメラを置いて手軽にセルフタイマーで撮影できます。

（4）簡単・きれいに撮影できる「クローズアップモード」と「オート露光機能」

「mini 12」でご好評いただいている、「クローズアップモード」と「オート露光機能」を搭載。誰でも簡単・きれいに狙い通りの撮影が可能です。接写や自撮りに最適な「クローズアップモード」には、接写の際にファインダーから見える視野を実際のプリントに写る範囲に合わせる機能（パララックス補正）も搭載しており、ファインダーでとらえた中心をずらさず、簡単に撮影できます。また、シャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整する「オート露光機能」により、撮影シーンに合わせた最適な明るさで撮影できます。

＜クローズアップモード＞

<オート露光機能>

3.「instax mini 13(TM)」のプロモーション

「mini 13」では新しく搭載されたセルフタイマーにより、より自由なポーズ・画角・撮影距離で自撮りを楽しめます。アナログインスタントカメラならではの、撮ったその場ですぐにプリントが出てくる楽しさや、どのような写真が浮かび上がるか分からないワクワク感を「予想外もぜんぶ この時間がたのしい」というメッセージに込めました。グローバルでは「time for the unexpected」というメッセージで訴求します。オンライン・ソーシャルメディア・店頭などで「mini 13」の魅力を多くの方々に伝えていきます。



4.チェキプリント(TM)を簡単に画像データ化できるスマホ用アプリ「instax UP!(TM)」

当社はチェキプリント(TM)をスマホで簡単・きれいにデータ化できるスマホ用アプリ「instax UP!(TM)」を今年3月にアップデートしました。AI技術の活用により、チェキプリント(TM)のフレームと同系色の背景であっても、またチェキプリント(TM)をどの向きにセットしていても正確に認識。スキャン精度を大幅に向上しました。「mini 13(TM)」で撮影したチェキプリント(TM)も「instax UP!(TM)」で簡単に画像データ化し、SNSで共有して楽しめます。



5. instax(TM)関連サイト・SNS

・instax(TM)公式ウェブサイト https://instax.jp/

・instax(TM)公式Instagram https://instagram.com/cheki_instax/

・instax(TM)公式TikTok https://www.tiktok.com/@instax

・instax(TM)公式X(旧ツイッター) https://x.com/FujifilmJP_ck

・instax(TM)公式Facebook https://www.facebook.com/FujifilmChekiJapan



【instax(TM)”チェキ” エントリーモデルのラインアップについて】

当社は、誰でも簡単・きれいに撮影できるインスタントカメラinstax(TM)”チェキ”のアナログエントリーモデルとして、ポップなデザインの「mini 13(TM)」とファッション性の高いクラシックデザインの「instax(インスタックス) mini(ミニ) 41(フォーティーワン)(TM)」をラインアップ。大切な瞬間をその場でプリントにして残せるだけでなく、ファッションアイテムとしても楽しめるよう、カメラデザインにこだわった商品を展開しています。



【チェキ(TM)について】

日本で“チェキ(TM)”の愛称で親しまれているインスタントフォトシステム instax(TM)は、1998年の発売以降、時代とともにトレンドや進化する技術を取り入れ、アナログインスタントカメラに加えて、デジタル技術を取り入れたハイブリッドインスタントカメラ、スマホプリンター、手のひらサイズカメラとラインアップを拡充。多様な写真の楽しみ方を提供し、ユーザー層を拡大しています。現在、instax(TM)は世界100か国以上で展開し、累計で1億台以上を販売しています。



＊instax、チェキ、チェキプリント、instax mini 12、instax mini 13、instax mini 41、およびinstax UP!は、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。



本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

富士フイルム株式会社 フィルムカメラお客さま相談窓口 TEL:0570-04-1640