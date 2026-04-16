【住宅営業の創造性を最大化】ヒノキヤグループ、AI議事録「Notta」を全社展開。記録をAIに任せ、顧客との対話に集中

Ｎｏｔｔａ株式会社

Ｎｏｔｔａ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Ryan Zhang）は、株式会社ヒノキヤグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：近藤昭、以下「ヒノキヤグループ」）が、営業DXの核としてAI議事録作成サービス「Notta」を全社導入したことをお知らせいたします。

導入の背景と課題

ヒノキヤグループでは、これまでお客様との商談内容の記録に「手書きの複写式議事録」を採用しており、運用面で以下の課題を抱えていました。

- 商談への集中力の分散記録を手書きで行うため、書く作業に意識と時間が割かれ、お客様との会話や提案に十分集中できない場面が生じていた。- 情報の共有と活用の困難さ議事録が紙媒体で管理されていたため、チーム内での迅速な共有や、過去の経緯を振り返る際の検索性が低かった。

「Notta」を導入することで、これらのアナログな記録業務を自動化し、「商談における対話の質の向上」と「蓄積されたデータの組織的な活用」が可能になります。

導入によって実現したいこと

Nottaの活用により、全社規模で「付加価値を生む時間」を最大化し、以下の変革を実現します。

- 顧客体験の深化事務的な記録時間を、お客様一人ひとりに寄り添うプラン提案の時間に転換- 提案精度の向上過去の対話データの正確な振り返りにより、期待を超えるソリューションを提供- プロフェッショナルの育成優秀な商談事例を教材化し、若手社員のスキルアップと均質なサービス品質を実現- 信頼関係の強固化「言った言わない」の不安を解消し、透明性の高いコミュニケーションを確立

Notta選定理由

実証実験において、営業現場からは「記録への意識をAIが肩代わりすることで、商談の深度が変わった」との声が上がっています。

- 商談への深い集中リアルタイム文字起こしにより、メモに追われることなく、お客様との対話やプランの検討に集中。- AI要約による振り返りの質向上商談の要点を即座に構造化。次回提案に向けたクリエイティブな構想時間を創出。- ナレッジの資産化属人化しがちな商談内容を可視化し、組織全体で「成功体験」や「顧客の声」を共有できる基盤を構築。

各社コメント

株式会社ヒノキヤグループ DX推進室 萩原 紀和氏

『アナログをなくす』目的は、単なる効率化ではありません。Nottaの導入により単なる文字おこしにとどまらず、その先にある「商談の可視化」が可能となります。お客様や上司との情報共有を円滑にすることはもちろん、可視化された商談プロセスによる社員教育への転用なども見据えており、目の前の、そして未来のお客様の想いに寄り添った提案を形にする体制が整ったと確信しています。

Ｎｏｔｔａ株式会社 COO 田村清人

人生の大きな節目である住まいづくりに、Nottaが貢献できることを大変光栄に思います。記録をAIが、創造性を人が担う。この理想的な役割分担を通じて、ヒノキヤグループ様のさらなる顧客満足度の向上を支援してまいります。

今後の展望

今後は、蓄積された商談データをナレッジシェアの基盤として活用。組織全体の提案力を底上げするとともに、お客様の潜在的なニーズを先回りして捉える「一歩先を行くホスピタリティ」を提供し、住宅業界におけるDXの先駆者として新たな価値を創造してまいります。

株式会社ヒノキヤグループについて

設立：1988年10月13日

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館

事業内容：「桧家住宅」「パパまるハウス」「レスコハウス」という住宅ブランドでの住宅事業に加え、断熱材事業、不動産投資事業、リフォーム事業を行う。

「最高の品質と最適な価格で社会に貢献する」を掲げ1988年の創立以来、豊かな「暮らし」の実現のために、家づくりや商品・サービスの提供をしています。

URL：https://www.hinokiya-group.jp/profile/outline.html

Ｎｏｔｔａ株式会社について

設立：2022年5月25日

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町 フィナンシャルシティグランキューブ3階

事業内容：「会話から無限大の価値を発見」をビジョンに、音声認識、自然言語処理の最先端のAI技術を取り入れたサービスを開発しています。ISO 27001、SOC 2 Type2の取得など業界最高のセキュリティ体制を整え、上場企業、政府・自治体のお客様にも安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。

URL：https://www.notta.ai/company