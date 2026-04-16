【ガスト】ポケモンと一緒に『おいしいぼうけん』始まる！特別メニューや店内体験で、ガストが冒険の舞台に

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営するガストでは、2026年4月23日（木）より、今年で30周年を迎え、次のテーマを「たべる」としている「ポケモン」とのキャンペーンを開催し、ガスト全店にて、お子さまから大人まで家族で楽しめるおいしいメニューと体験をご提供いたします。

キャンペーン詳細URL： https://www.skylark.co.jp/gusto/collabo/index.html(https://www.skylark.co.jp/gusto/collabo/index.html)

～ 家族で楽しむ『おいしいぼうけん』のポイント ～

１.【特別メニュー】ピカチュウの“しっぽ”で開くハンバーグ他、楽しい全4品！

しっぽ型カッターでホイルを開く体験や、ポケモンのわざを表現した“たべるぼうけん”メニューが登場！専用デザインのホイルや敷紙、ピックなども付いてテーブルを楽しく彩ります（※1）。

２.【選べるオリジナルグッズ】ゆらゆら揺れるアクスタ(※2) or フレンダピック！

対象メニューのご注文で“ぼうけんの思い出”を持ち帰れるグッズが付いてきます（※3）。

３.【店内体験】ガスト店内のあちこちでポケモンに出会える！

記念撮影ができるフォトパネルやポケモンの座席カード、親子で遊べるクイズなど、店内でも“ポケモンたちと出会うぼうけん”を楽しめます。

※1 ホイル・ホイルカッター・敷紙・ピックなどの在庫がなくなり次第販売終了となります

※2 アクリルスタンドの種類は選べません

※3 オリジナルグッズ付きメニューは、1商品につき、おひとり様1品までの販売とさせていただきます

ガスト×ポケモン30周年 キャンペーン 概要

■対象店舗

ガスト全店

■対象期間

2026年4月23日（木）～ 6月17日（水）

※対象期間は予定、予告なく終了する場合がございます

■対象メニュー

※10時30分からの販売となります

※22時以降にご注文のお客さまには深夜料金10％を加算させていただきます

※0時以降は販売していないメニューがございます

※価格は店舗により異なります。詳しくはHPをご確認ください

※オリジナルグッズ付きメニューは、1商品につき、おひとり様1品までの販売とさせていただきます

１.“しっぽ”で開くハンバーグやポケモンのわざを表現したメニューが登場！

＼ポケモン30周年記念／

ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ

1,299円（税込1,429円）

●オリジナルグッズ対象メニュー

30周年記念デザインのホイルを、ピカチュウの「しっぽ型ホイルカッター」で切り開く体験型メニューです。熱々のミニチーズINハンバーグから溢れるチーズのコクと、自分で開けるワクワク感を同時にお楽しみください。

※ホイルをオープンの際はやけどにご注意ください

※ホイル・ホイルカッターの在庫がなくなり次第販売終了となります

《専用デザインの敷紙やコースター、ピック付きの楽しいメニューをご用意！》

＼ほのおタイプのポケモンといっしょ／

ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ

1,099円（税込1,209円）

●オリジナルグッズ対象メニュー

ヒトカゲの「ほのおのうず」を、トルネードポテトでダイナミックに表現しました。濃厚なミートソースパスタに、外はカリッと中はホクホクのポテトを絡めて食べる満足感たっぷりの一皿です。

＼くさタイプのポケモンといっしょ／

フシギダネの“はっぱカッター”タコライス

1,099円（税込1,209円）

●オリジナルグッズ対象メニュー

フシギダネの「はっぱカッター」を表現したチップスをトッピングし、彩り豊かな野菜でわざの鮮やかさを演出しています。チップス、お肉、野菜の食感のハーモニーが楽しめるタコライスです。

＼みずタイプのポケモンといっしょ／

ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー

799円（税込879円）

●オリジナルグッズ対象メニュー

ゼニガメの「なみのり」を表現した爽やかなブルーのラムネ味かき氷に、ソフトクリームを合わせたひんやりデザートです。付属の「パチパチアメ」をかけると、口の中で弾ける感覚が楽しめます。

※敷紙・コースター・ピックの在庫がなくなり次第販売終了となります

※食器は実物と異なる場合がございます

※一部店舗ではソフトクリームをバニラアイスで提供しております

※かき氷の画像は、パチパチアメをかけたイメージです。実際には別添えでご提供させていただきます

２.対象メニューをご注文で、ガストオリジナルグッズが付いてくる！

※オリジナルグッズ付きメニューは、1商品につき、おひとり様1品までの販売とさせていただきます

歴代の“旅立ちの3匹”が集結！ゆらゆらアクリルスタンド（全5種）

歴代の“旅立ちの3匹”が全員集合した、左右にゆらゆら揺れる可愛らしいスタンドです。

表面と裏面でデザインが異なる特別仕様です。お家でお好きな場所に飾ってぼうけんの続きをお楽しみください。

※アクリルスタンドの種類は選べません

ガストオリジナル・スペシャルフレンダピック

人気アミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で使えるフレンダピックです。「リザードン」とタッグになるポケモンはなんと「フシギバナ」もしくは「カメックス」！タッグのポケモンを使い分けて、こうかばつぐんをねらおう！

※ 「ゆらゆらアクリルスタンド」と「ポケモンフレンダ スペシャルフレンダピック」のいずれかがなくなった場合は、どちらか一方のお渡しとなります

３.ガスト店内のあちこちで、ポケモンと出会うぼうけんを楽しめる！

※一部、設置がない店舗がございます

【入口】大型フォトパネル

ピカチュウとパルデア地方の

旅立ちの3匹と一緒に記念撮影！

【座席】ポケモン座席カード

30種類以上のポケモンたちが

テーブルでお出迎え！

【卓上】ミニクイズ

お食事を待っている間に、

親子で楽しくクイズに挑戦！

ラッキーセット カプセルグッズ 概要

《小学生以下限定の「ラッキーセット」メニューのカプセルグッズもポケモンに！》

■実施ブランド

すかいらーく6ブランド（ガスト/バーミヤン/ジョナサン/しゃぶ葉/夢庵/ステーキガスト）

■対象期間

2026年4月23日（木）～ 6月17日（水）なくなり次第終了

■対象メニュー

「おもちゃ付き」アイコンがついているメニュー

※テイクアウト・宅配では、ブランドにより対象メニューやカプセルトイの付属有無が異なります

※税込200円の現金でも1回ガチャマシンを回すことができます

おもちゃ（ガチャコイン）付きメニュー「ラッキーセット」を注文するともらえるカプセルグッズが、期間限定でポケモンデザインに！お家でもかわいいポケモンたちとの時間を楽しめます！

《対象メニューの注文でGETできるカプセルグッズ全12種！》

対象メニューの注文でガチャコインがもらえる！“チャーム コレクション” か “クルコロ コレクション”のどちらかのガチャマシンを選んで、カプセルグッズをGET！

《ラッキーセット 対象メニュー例》

【ガスト】

ラッキーチーズINハンバーグセット

(お子さまドリンクバー付き)

849円～908円（税込934円～999円）

【バーミヤン】

ラッキー中華セット

699円（税込769円）

【夢庵】

ラッキーミニねぎとろ丼御膳

799円（税込879円）

※ラッキーセットは小学生以下の対象メニューとなります

※メニュー内容や価格は変更になる場合があります

※地域により販売価格が異なります

※テイクアウト・宅配では、対象メニュー、内容、カプセルトイ付属有無、価格、税率が異なります

※画像はすべてイメージです

ポケモン30周年 情報

【ポケモン30周年について】

ポケモンは、1996年2月27日（火）に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから30周年を迎えました。特別な1年をより楽しんでいただくために、ピックアップしたテーマに沿って様々な企画を展開しております。次のテーマは「たべる」です。ぜひ、ポケモン30周年をお楽しみください。

https://www.pokemon.co.jp/30th/(https://www.pokemon.co.jp/30th/)

●権利表記

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

ガスト ブランド情報

●ガストホームページ URL：https://www.skylark.co.jp/gusto/

●すかいらーくアプリダウンロード URL：https://www.skylark.co.jp/cross_brand/coupon/index.html

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