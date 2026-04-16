WHI HD、「組織プロファイル」機能をリリース

株式会社WHI Holdings



株式会社WHI Holdings（本社：東京都港区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：安斎富太郎、以下 WHI HD）は、「COMPANY Talent Management」シリーズに「組織プロファイル」機能を追加し、提供開始したことをお知らせします。企業グループ内における各部署のミッションや実際の仕事内容をシステム上で公開することで、従業員が社内で築けるキャリアパスの可能性や挑戦機会を可視化し、自律的なキャリア形成を加速します。

「会社が社員を管理する時代」から「従業員が自ら社内でのキャリアを選ぶ時代」へ、日本の働き方は大きく変化しています。企業にとっては、優秀な人材の社外流出を防ぐとともに、従業員が社内で活躍できる場を提供し続けることが求められています。

しかし、多くの部署を抱える大手企業には「他の部署が何をしているかわからない」という「情報の壁」が存在します。組織の紹介資料を社内公開していても、ファイルが複数にわたり従業員が興味を持ったタイミングで適切な情報に辿り着けなかったり、組織改編の情報が都度アップデートされずに陳腐化してしまったりといった課題が発生しがちです。社内に魅力的な部署や仕事、挑戦の機会があるにもかかわらず、従業員がそれを知らないまま離職してしまい、人材流出に繋がるケースもあるのが実態です。

このたびリリースする「組織プロファイル」機能では、各部署の役割やミッション、具体的な仕事内容、求める人材像といった情報をタレントマネジメントシステム上で社内に周知できます。従業員が日常的にアクセスしやすい画面に掲載するため、従業員の知りたいタイミングを逃さず、組織の魅力づけを行えます。

また、組織図の情報は「COMPANY 人事・給与」の最新データが常に反映されることに加え、各部署が自ら「組織プロファイル」の内容を更新できるため、掲載情報の形骸化・陳腐化を防ぎます。

「組織プロファイル」機能を活用することで、従業員が主体的に「次に自分が挑戦したい場所」を見つける後押しを行い、キャリア形成の解像度を高めます。社内公募や異動によるキャリアアップ・キャリアチェンジを検討する際も、事前にその部署の代表者や雰囲気を把握できるため不安の解消に繋がり、新たなステップへ踏み出しやすくなります。

本機能の提供を通じてWHI Holdingsは、組織のブラックボックス化による従業員の「挑戦の機会損失」や「離職による人材流出」を抑止し、従業員一人ひとりの自律的なキャリア形成を支援します。

「組織プロファイル」機能の特長

1. 組織実態の可視化による「情報の壁」の打破

一般的な組織図では、部署の「名前」はわかっても、その「中身」まではわかりません。「組織プロファイル」機能では、各部署の「ミッション・ビジョン」や「実際の仕事内容」「求める人材像」など、組織図上の名称や階層構造だけでは把握しきれない「その部署が何を目指し、何をしているのか」という実態を、リッチテキストやスライドショー、参考資料の添付などを通じて社内に公開できます。部署間の「情報の壁」を打破し、組織のリアルな情報を誰もが簡単に得られる環境をつくることで、社内公募や異動による次のキャリアの可能性を従業員に提示します。



▼組織プロファイル画面イメージ

2. シームレスな情報アクセスと全社横断検索

従業員は社内のポータルサイトやメール、チャットなどを探し回ることなく、タレントマネジメントシステム上で組織情報にアクセスできます。公開されているすべての組織プロファイルからキーワードで横断検索することも可能です。また、各部署の問い合わせ欄を設けることで、部署に関する質問や相談の心理的ハードルを下げ、コミュニケーションの活性化に繋げます。

3. 現場主導の自律的な発信と情報鮮度の維持

人事部門が全部署の情報を管理する場合、人事担当者と各部署のコミュニケーションが必要となり、更新に負荷・時間がかかるため情報が形骸化しがちです。本機能では、各部署の担当者が直接プロファイルを編集・公開できる権限機能を利用することで、常に最新の組織の姿を全社へ発信し続けることができます。また「COMPANY 人事・給与」を併せて利用することにより、組織の情報がシームレスに連携し、組織改編があった際にも修正がスムーズに行えます。

WHI HDは、統合人事システム「COMPANY」シリーズの拡充を通じて日本企業の人的資本マネジメントを統合的に支援し、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。

●「COMPANY Talent Management」シリーズ（呼称：CTM2.0）について

国内大手法人の3社に1社※が利用する統合人事システム「COMPANY」シリーズが提供する、日本法人固有の組織ニーズへ最適化したタレントマネジメントシステムです。人的資本経営に欠かせない人材の可視化、評価、育成、異動・配置、要員計画といったあらゆる機能を網羅しています。HR特化型生成AIの搭載と、現場の従業員から経営層までが迷わず操作できるUI/UXにより、はたらくすべての人が活用できる「COMPANY Talent Management」シリーズとして、組織の意思決定と個人の成長を同時に加速させます。

※従業員数3,000人以上（株式会社Works Human Intelligence調べ）

「COMPANY Talent Management」シリーズ製品サイト

https://www.ctm.works-hi.co.jp/

●株式会社WHI Holdingsについて

WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。

https://www.whi-holdings.co.jp/

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