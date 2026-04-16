【無料ウェビナー開催】助成金・補助金活用！厨房機器・ロボット導入で大きく変わる店舗運営

TechMagic株式会社

ロボット技術で“おいしい”体験を革新するTechMagic株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：白木裕士、以下 「テックマジック」）は助成金・補助金を活用した厨房機器・調理ロボット導入をテーマとする無料ウェビナー「助成金・補助金活用！厨房機器・ロボット導入で大きく変わる店舗運営」を飲食店経営者、外食事業者、店舗運営責任者に向けて開催いたします。

本ウェビナーでは、炒め調理ロボット「I-Robo 2」を実際に導入した中華料理店「Lei can ting」を運営する株式会社リ・ライフ 代表取締役社長 稲見育大氏をゲストに迎え、助成金を活用した導入の経緯や、申請から運用開始までの実体験を紹介します。さらに、補助金・助成金活用支援を手がける株式会社Essencimo 阿部誠氏が登壇し、制度の仕組みや活用のポイントについて解説します。

飲食業界では、人手不足や人件費の上昇、店舗オペレーションの効率化が重要な経営課題となっています。こうした中、調理ロボットや厨房機器の導入は、省人化・生産性向上・働き方改善を実現する有効な手段として注目されています。一方で、導入コストが課題となるケースも少なくありません。

テックマジックの炒め調理ロボット「I-Robo 2」は、こうした課題の解決に寄与する製品として、各種助成金・補助金の対象となる可能性があります。実際に、業務改善助成金を活用し、導入費用の約80％をカバーした事例も生まれています。



本ウェビナーでは、こうした実例をもとに、

- なぜ「I-Robo 2」が助成金・補助金の対象となり得るのか- どのような制度の活用が想定されるのか- 申請時に押さえるべきポイントは何かをわかりやすく紹介します。

また、業務改善助成金に加え、省力化投資補助金やものづくり補助金など、「I-Robo 2」の導入に活用できる複数の制度についても解説予定です。設備投資を検討する飲食事業者にとって、実践的な情報を得られる機会となります。

■ウェビナー開催概要

タイトル：助成金・補助金活用！厨房機器・ロボット導入で大きく変わる店舗運営

サブタイトル：最先端の調理ロボット導入／助成金・補助金活用のヒント

参加費：無料

お申込みURL：https://attendee.bizibl.tv/sessions/sexlFVlh09Zn

主催：TechMagic株式会社

※開催日時はお申し込みページをご確認ください

■ 登壇者

【ゲスト】

株式会社リ・ライフ 代表取締役社長 稲見育大氏

「食べるよろこび、集うたのしさ」を理念に本格中国料理『浪曼路』等を展開。小籠包製造ラインの自社自動化で卸売・通販を成長させる一方、介護給食では「温もりをそのままに」を掲げ、熟練調理師が生涯現役で輝ける場を創出。効率化と人の手の温かみを両立させる経営哲学を持つ経営者が、調理ロボット「I-Robo 2」がもたらす厨房DXの真価と飲食業界の未来を語る。

株式会社Essencimo 営業部長 阿部誠氏

法政大学出身。Webコンテンツ運営企業にて早くから会社経営の中枢に携わり、ビジネスの基盤を学ぶ。その経験を活かして20代で独立を果たし、Webコンテンツ運営会社を12年ほど経営。

自身の経営者としての実務経験を社会に還元すべく、現在は経産省認定支援機関であるEssencimoにて、全国の中小企業を力強くサポートする活動に尽力している。

■株式会社リ・ライフについて

社名：株式会社リ・ライフ

本社：大阪府箕面市船場東3-3-11 コムザシティ箕面503号

創業日：1979年9月24日

代表者：代表取締役社長 稲見 育大

リ・ライフ公式サイト：https://re-life.jp/(https://re-life.jp/)

株式会社リ・ライフは、大阪府箕面市に本部を置き、「チャイナダイニン 浪曼路」「Lei can ting」などの飲食店経営を中心に、食品卸・通販・介護給食事業を展開する企業です。

「お客様の喜ぶ顔が見たい」という創業以来の想いのもと、おいしい料理とお酒はもちろん、地域活動にも積極的に取り組み、地域の皆さまに“至福の時間”を提供することを目指しています。

■テックマジック株式会社について

社名：TechMagic株式会社

本社：東京都江東区青海2‐5‐10

テレコムセンタービル西棟19階

創業日: 2018年2月1日

代表者：代表取締役社長 白木 裕士

テックマジック公式サイト：

https://techmagic.co.jp/(https://techmagic.co.jp/)

テックマジックは「サイエンスとテクノロジーの力で人類が創造的に生きる世界を実現する」というパーパスを掲げ、調理ロボット・業務ロボットを主軸とした事業を展開しています。クライアント様の課題を解決するため、高度にハードウェアとソフトウェアを融合させ、オペレーションを最適化するロボットソリューションを提供しています。省人化・効率化のために、ただ人の代わりに働くロボットではなく、人の手から生まれる幸せを人と一緒に生み出していく。幸福の質を高めていけるようなパートナーロボットを創って行きたいと考えております。

関連情報

■I-Robo 2の詳細はこちら

https://techmagic.co.jp/i-robo2/

■YouTubeでも調理の様子をご覧いただけます

https://www.youtube.com/channel/UCcrCZ7ZjIGi2Rsk5wnP2ygw

■ 本件に関するお問い合わせ

TechMagic株式会社 ウェビナー事務局

infomail@techmagic.co.jp