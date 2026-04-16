チャージ料無料！オールゲーム100円で気軽にダーツを楽しめるダーツワン横須賀中央駅前店を4月23日にオープン

株式会社第一興商

株式会社第一興商（以下、当社）は、気軽にダーツを楽しめるカジュアルダーツバー、ダーツワン横須賀中央駅前店（神奈川県横須賀市）を2026年4月23日にオープンします。

店内はヴィンテージ感のあるアイテムを取り入れたブルックリンスタイルのインテリアで、カジュアルで開放的な空間づくりにこだわりました。チャージ料無料で、全時間帯1ゲーム100円でプレイ可能な料金システムを導入。ダーツ経験者はもちろん、初心者の方も気軽に利用できる環境を提供します。

ドリンクのみのご利用も可能なことから、仕事帰りのひとときやちょっとした空き時間など、思い立ったタイミングで気楽に立ち寄れます。また、パーティーや結婚式の二次会などに最適な貸し切り営業にも対応。大型スクリーンを備え、映像演出やイベント利用など多様なニーズに応えます。

当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。

■ダーツワン 横須賀中央駅前店 店舗概要

開店日 ：2026年4月23日(木)

所在地 ：神奈川県横須賀市若松町1-14-8

HEIRAKU THE CORNER YOKOSUKA 5F

電話番号 ：046-854-4260

アクセス ：京浜急行電鉄 横須賀中央駅 東口 徒歩3分

駐車場 ：なし

営業時間 ：平日 17:00～翌5:00

土・日・祝 14:00～翌5:00

定休日 ：なし

店舗面積 ：145.75平方メートル

座席数 ：54席（うちカウンター6席）

貸切最大60名（着席）／100名（立食）

設備 ：ダーツ8台（全台最新機種「ダーツライブ3」設置）

メニュー ：フード26種類／ドリンク123種類

喫煙ブース：あり

店舗URL ：https://darts-one.dkdining.com/yokosukachuo/

運営会社 ：株式会社第一興商

■おすすめメニュー

※価格は全て税込

揚げたてポテトチップス 649円切り出しハモンセラーノ（イメージ） 869円ゴロゴロチキンのガーリックライス 1,155円トマトとフレッシュバジルのマルゲリータ 1,485円各種飲み放題付きコース 3,300円～各種ショット 649円～

◇ダーツワン

全時間帯1ゲーム100円のコイン制で気軽にダーツを楽しめるカジュアルダーツバー「ダーツワン」は、2023年4月に東京・上野に第1号店をオープンし、4月23日時点で3店舗となります。店名「ダーツワン」の「ワン（ONE）」には、“1つに特化する”という意味が含まれることから、【ダーツをプレイする人々にとってのONLY ONE（唯一無二）な場所を目指す】という想いを込めて名付けました。

ダーツ台は全てダーツライブ社の最新機種「ダーツライブ3」を設置し、フードはダーツをしながら手軽に食べられる軽食に加え、ピザやパスタなどの食事メニューまで多数ご用意しました。ドリンクはハイボールやワインなど110種類以上を取りそろえ、お客様のニーズに合わせたお得なコースメニューや飲み放題にも対応しています。ダーツで遊ぶだけではなく、パーティーや結婚式の二次会利用などにも最適です。チャージ料は無料、ドリンクのみのご利用も大歓迎です。