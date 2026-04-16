ISOIが貫く“液体ダイヤモンド”のこだわり。知る人ぞ知る最高峰のバラの正体は

Jayeonin Inc.

年齢を重ねるにつれて、肌の弾力不足などの気になるエイジングサイン。数あるスキンケア成分の中でも、古くから美容に用いられてきた「バラ」は、ただ香りが良いだけでなく、大人の肌悩みに応える成分として期待を寄せる方も少なくありません。

そこで今回、株式会社ジャヨンイン（韓国ソウル特別区、代表取締役社長：イ・ジンミン）はバラに求める効果や、その品質、産地に関して消費者調査を実施しました。

■ 高まる期待。ローズに求められるのは「保湿」と「エイジングケア」

スキンケアにおいて、今回の調査 （n=720）で「スキンケア商品を連想する植物」を尋ねたところ、日常的なケアとして定着しているハトムギ（53.1%）に次いで、ローズが20.7%で第2位という結果に。

さらに、ローズ配合商品に期待する効果としては、「保湿ケア（43.2%）」に次いで、「エイジングケア（37.4%）」が高い支持を集めました。年齢別に見ると、このエイジングケアへの期待は40代で40.6%、50代では58.3%に達しており、年齢を重ねるごとに手応えを求める傾向が明確に出ています。

■ 意外と知られていない？「バラの産地＝ブルガリア」の認知度はわずか15.3%

このように、エイジングケア成分として多くの期待が寄せられているバラ。では、その品質の鍵を握る「産地」については、世間でどのくらい知られているのでしょうか。

実際に「バラの産地」と聞いて思い浮かべる国を尋ねたところ、1位はフランス（29.3%）となり、世界的な名産地であるはずのブルガリアはわずか15.3%にとどまる結果となりました。

世間的な認知度は15.3%と決して高くはありませんが、ブルガリアの「バラの谷」で育つダマスクローズは、世界最高峰の品質を誇ることで知られています。山々に囲まれたこの渓谷は、豊かな降雨量と特有の昼夜の寒暖差など、バラの栽培において奇跡的とも言える自然条件が揃っています。この類まれな環境下で育つからこそ、芳醇な香りと豊富な美容成分をその花びらに蓄えることができ、「最高品質」と称されているのです。そして、非常に優秀なこの成分は、あまりの希少性と高価さゆえに「液体のダイヤモンド」と呼ばれています。一般的には高級スキンケアであってもごく限られた量しか配合されていないことが多いため、世間の認知度が高くなりにくく未だに知る人ぞ知る特別な存在です。

■ ISOIのブルガリアンローズへのこだわり

ISOIは、このブルガリアンローズがもたらす圧倒的な恩恵に着目し、妥協のない自然の恵みとして長年スキンケアのメイン成分に採用し続けてきました。3,000本のバラからわずか1g。世界が認めた“液体のダイヤモンド” ISOIの象徴成分である「ブルガリアンローズオットーオイル*¹」。使用するのは、生産量世界一を誇るブルガリアの中でも、とりわけ聖域とされるカザンラク渓谷のバラです。1年のうち、たった30日間だけ、人の手によって一輪ずつ慈しむように摘み取られるその花は、まさに自然からの贈り物です。ISOIでは、その中でも最初に抽出される貴重な「一番搾り」を贅沢に配合しています。天然ナノレベルの微細な分子が、角質層のすみずみまで浸透。 ゴワつく肌を柔らかく解きほぐしながら、 湧き上がるような潤いで満たし、しっとり滑らかな質感へ。 乾燥によるくすみを払い、内側*²から発光するような、健やかな透明感*³を呼び覚まします。

■ エイジングケア*⁴の要。成分の質にこだわる「化粧水＆美容液」がついにオフライン発売

調査によると、エイジングケア*⁴において「成分の質」にこだわりたいアイテムは、1位が「化粧水（ローション）」で44.4%、2位が「美容液（セラム）」で34.2%と上位を独占しました。この2つのアイテムだけで全体の78.6%を占めており、毎日の基本ステップこそ良質な成分が求められていることがわかります。

■成分選びに妥協したくない大人の肌へ

ISOIが誇る最高品質の「ブルガリアンローズオットーオイル*¹」を贅沢に配合した待望のスキンケアアイテムが、ついにオフライン店舗にて発売開始されます。成分へのこだわりが最も反映される「美容液」や、手軽にシュッとブルガリアンローズの恵みを行き渡らせる「ミスト化粧水」をはじめ、大人の肌悩みに寄り添うこだわりのラインナップが、満を持して登場。

■商品特徴

１.ブライトニング セラム / 35ｍL

3,267円（税込）

オリーブヤングで12年間累積販売1位*⁵の

販売実績を誇る、アイソイの圧倒的

ヒーロー商品「ブライトニング セラム」。

ブランドの代名詞ともいえる「ブルガリアンローズオットーオイル*¹」に加え、次世代成分「ローズPDRN*⁶」を配合。「液体のダイヤモンド」とも称されるローズの生命力と先端のサイエンスが融合し、乾燥によるくすみを多角的にケア。肌の内側*²から光を放つような、うるおいに満ちた“ハリつや玉肌*³”へと導きます。

２.ブライトニング アイゲルパッチ / 90枚入

2,640円（税込）

不動の人気を誇るセラムのノウハウを詰め込んだ、高密着なゲルパッチで目元の気になる箇所を集中ケア。

ローズPDRN*⁶とローズエクソソーム*⁷、さらに8種のヒアルロン酸*⁸を配合。乾燥によるくすみやハリ不足が気になる目元・目尻・眉間・ほうれい線などへ、濃密なうるおいをダイレクトに届けます。

忙しい朝は3分間の時短ケアで、乾燥によるメイク崩れを予防し、肌をキュッと引き締めます。夜は20～30分の集中パックで、エイジングケア*⁴にも◎。貼るたびに、うるおって澄んだ印象の目元と、弾むようなツヤ肌へ導きます。

３.ブライトニング ミスト / 100ｍL

2,420円（税込）

ブライトニング セラムと同様に

「ブルガリアンローズオットーオイル*¹」

と「ローズPDRN*⁶」を配合。

オイルの重さを感じさせない独自の保湿設計で、

角質層のすみずみまで水分を届け、キメの整った“ハリつや玉肌*²”を呼び覚まします。顔全体をふんわり包み込む超微細なミストは、メイクの上からでもヨレにくく、日中のうるおい補給を至福のひとときへ。乾燥によるくすみをケアし、隙のない美しさを。

■ISOI（アイソイ）について

「I am SO Independent, ISOI」

ISOIは、韓国で初めてナチュラルコスメとして政府機関に認定されたスキンケアブランドです。「オリーブヤング」で12年間累積販売1位*⁵を記録するなど、韓国国内でも高い支持を得ており、韓国人女性の92％*⁹が認知しています。肌に優しい自然由来成分にこだわり、有害性が疑われる成分は一切使用しないという哲学を貫いています。その品質は、ドイツの皮膚科学研究所「dermatest」の皮膚臨床テストで最高評価を獲得していることからも証明されています。

製品は、全国のバラエティショップのほか、公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Amazonなどの主要ECサイトでもご購入いただけます。

※一部店舗のみのお取り扱いとなります。

※順次発売予定となります。店舗により在庫状況が異なる場合がございます。

*¹ ダマスクバラ花油（保湿成分）

*² 角質層

*³ 保湿による

*⁴ 年齢に応じたうるおいケア

*⁵ 2012年11月～2024年9月までのオリーブヤング美容液部門の累積売上高（リニューアル品を含む）

*⁶ DNA-Na,ダマスクバラ花エキス（保湿成分）

*⁷ ダマスクバラ花エキス（保湿成分）

*⁸ ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸K、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、アセチルヒアルロン酸Na（保湿成分）

*⁹ 2024年12月、ソウル・首都圏および5大広域市に居住する20歳～59歳の女性600人を対象にしたオンライン定量調査資料

■会社概要

・会社名：Jayeonin Inc.（株式会社ジャヨンイン）

代表者：代表取締役社長 Jinmin Lee（イ・ジンミン）

設立：2008年 11月 7日

所在地：4th floor, 21, Eonju-ro 133-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 06053

事業内容：化粧品・健康食品製造販売

公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/isoi_japan/

X：https://x.com/isoi_jp