縦型ショート動画運用ツール「SHORTBOOSTER」、自然言語で動画編集・生成できる「AI編集アシスタント」機能をリリース

概要

BOOSTTECH株式会社

BOOSTTECH株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：武藤 尭行、以下「当社」）は、AI縦型ショート動画生成・多媒体配信プラットフォーム「SHORTBOOSTER（ショートブースター）」において、Remotionテンプレートおよび各種素材（画像・動画・音楽など）をアップロードし、自然言語のテキスト指示だけで動画の編集・生成が完結する新機能「AI編集アシスタント」を、2026年4月14日より提供開始しました。

本機能により、動画編集の専門スキルを持たない中小企業・店舗・個人事業主であっても、「最初のクリップを10秒に短くして」「ニュース風テロップで速報を追加して」といった日常言語での指示のみで、プロ品質の縦型ショート動画をわずか数ステップで作成・配信できるようになります。

■ 背景・課題

TikTok・Instagram Reels・YouTube Shortsなど縦型ショート動画は、日本国内の広告市場においても急成長を続けており、中小企業・店舗にとってSNSマーケティングの主戦場となっています。しかしながら、多くの中小事業者が直面する課題として以下が挙げられます。

■ 新機能「AI編集アシスタント」の主な特徴

- 動画編集ソフトの習得に多大な時間・コストがかかる- 外部クリエイターへの依頼はスピードと費用の面で非効率- テンプレートだけでは自社ブランドへのカスタマイズが困難- 生成AIツールは存在するが、編集操作は依然として専門知識が必要【1】自然言語による直感的な編集指示

チャット欄にテキストを入力するだけで、AIが意図を解釈してタイムライン・テロップ・クリップ操作を自動実行します。対応する指示の例は以下の通りです。

- 「3秒目にニュース風テロップで『速報』を追加して」- 「最初のクリップを10秒に短くして」- 「15秒のところでクリップを分割して」- 「全体に字幕シンプルで要約テロップを入れて」- 「2番目のクリップを最初に移動して」- 「クリップの音量を50%にして」【2】ShortEditorとのシームレスな連携

既存の「ShortEditor」（タイムラインベースの編集UI）と完全統合。AIによる自動編集の結果を手動でさらに細かく調整することも可能です。AI生成と人手による微調整を組み合わせた「ハイブリッド編集ワークフロー」を実現します。

■ 想定される活用シナリオ

■ 代表取締役のコメント

- 美容・コスメブランド：商品使用シーンの素材をアップし、「テロップをおしゃれに追加して配信して」と指示するだけでSNS投稿が完結- 飲食店・小売店：スマートフォンで撮影した料理・商品動画を投げ込み、「今週のおすすめメニューとして30秒にまとめて」と指示- 不動産・住宅サービス：物件の内覧動画を素材としてアップし、「ナレーション風テロップと字幕を加えて」と入力- マーケティング担当者：A/Bテスト用に複数バリエーションを自然言語で量産

「動画マーケティングは今や中小企業にとって必須の施策ですが、"編集できる人材がいない"という壁が依然として多くの事業者の前に立ちはだかっています。今回の『AI編集アシスタント』は、その壁を完全に取り除くための機能です。

Remotionというプロ品質の技術基盤の上に、日常言語で操作できるAIレイヤーを乗せることで、誰でも即戦力のクリエイターになれる世界を実現します。SHORTBOOSTERをAIマーケティングエージェントとしての進化を続けてまいります。」

BOOSTTECH株式会社 代表取締役 武藤 尭行

■ 提供開始日・対象プラン

BOOSTTECH株式会社

- 提供開始日：2026年4月17日（金）- 対象プラン：プレミアムプラン、ホワイトラベルプラン、ホワイトラベルアド運用プラン）- 利用方法：SHORTBOOSTERにログイン後、左メニューの「編集機能」よりアクセス可能

BOOSTTECHは「成果を、誰もが手にできるようにする」をミッションに掲げ、バーティカルAIエージェントの開発・提供や付随するB PaaS事業を展開しています。

縦型ショート動画AIエージェント「SHORTBOOSTER」は、縦型ショート動画のAI生成、切り抜き動画のAI生成、8媒体への一括配信、広告配信・分析を行い、認知拡大や集客向上を促進するサービスです。AIサイトビルダー「HP BOOSTER」は、AIチャット形式のLP生成からビジュアルエディターでのノーコード編集、アクセス解析・ヒートマップ分析・A/Bテストまでをオールインワンで行うサービスです。

成果の出るマーケティングが、当たり前になる世界。担当者によって成果に差が出るマーケティングをAIの力で解決し、マーケティングの属人化をなくし、企業の成長を加速させます。

社名：BOOSTTECH株式会社

代表者：代表取締役 武藤 尭行

設立：2025年12月

所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル2F

URL：https://boosttech.jp

代表プロフィール

大学卒業後、2014年にブランディングテクノロジー株式会社へ入社。SEMのセールスとしてキャリアを開始し、2年間で500以上のSEOプロジェクトに従事。3年目で責任者としてキュレーションメディアCMS構築・運用コンサルティングを行う新規事業を立ち上げ。30以上のメディア立ち上げに従事。その後、4年目でSEM営業部の部長に昇格し、動画広告、インフルエンサーマーケティング、店舗向けアプリなど、さまざまな新規サービスの立ち上げを実施。

2018年1月、店舗向けSaaS開発およびデジタルマーケティング支援を行う株式会社トライハッチを創業し、代表取締役に就任。2019年にGoogleビジネスプロフィール管理・分析ツール「MEOチェキ」を開発。リリース7年で国内外10万店舗近くへ導入されるSaaSへと成長を索引。

2023年3月、株式の70%をPR最大手、東証プライムのベクトル社へ売却し、グループイン。3年間の連結子会社経営を経験後、2026年2月にベクトル社と自身の保有する全株式をGMO TECH社に売却し退任。

その後、BOOSTTECH株式会社を創業し、代表取締役に就任。