MODEの「BizStack」が、KDDIの「KDDI IoTクラウド Standard」の新コース「AI Assistコース」に採用

MODE, Inc

現場データの活用を支援するシリコンバレー発スタートアップMODE, Inc.（本社：米国カリフォルニア州、日本支店：東京都千代田区、CEO：上田 学、以下、MODE）は、KDDI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：松田 浩路、以下、KDDI）が2026年4月16日より提供を開始する「KDDI IoTクラウド Standard AI Assistコース（以下、本コース）」に、MODEのIoTプラットフォーム「BizStack」が採用されたことをお知らせいたします。

本コースは、MODEが提供する、データの収集・蓄積・活用を行うIoTプラットフォーム「BizStack」と、KDDIの通信回線（インターネット/閉域網）・構築支援を組み合わせたコースです。

閉域網での接続が可能となるため、お客さまはセキュリティリスクや情報漏えいを懸念することなく、BizStack上で、工場や建設現場、物流拠点など、多様な設備や拠点に分散して存在する現場データを、画像や動画など形式の異なるデータも含めて一元的に管理・活用できます。

また、日常的に利用しているチャットツール上から、AIアシスタント「BizStack Assistant」に自然言語で問いかけるだけで、必要なデータの検索、集計、グラフ作成が可能です。これにより、PCや管理用システムを利用できない現場や、業務に不慣れな担当者でも、スマートフォン１つで設備の稼働状況や作業状況を把握でき、現場業務における迅速な判断を支援します。

背景

- IoTの普及により、工場や建設現場、物流拠点などの現場や設備、業務システムから多様かつ大量のデータが生成される一方で、データが分散して管理され、「どこに、どの情報があるのか分からない」「状況把握に時間がかかる」といった課題を抱える企業が増えています。- また、生成AIへの関心が高まる一方で、現場データを活用した分析や可視化を進めたいというニーズがある一方、専門的なツール操作や環境整備、機密情報を含むデータの取り扱いに対する不安から、業務での活用が進みにくいケースもあります。- KDDIは、多様な設備・拠点に分断された現場データを統合的に管理し、閉域網を通じて生成AIを業務で安心して活用できる環境を提供するため、現場データ統合ソリューションと閉域網を組み合わせた本コースの提供に至りました。

本コースにおける「BizStack」の役割と特長

本コースにおいて、「BizStack」は現場データの収集・蓄積・活用の基盤として以下の機能を提供します。

- 現場データを生成AI活用に適した形で蓄積 形式の異なる多様なデータを構造化して管理できるため、生成AIが理解・活用しやすいデータ基盤を構築します。- 専門知識なしで現場状況を可視化 Microsoft TeamsやSlackなどの日常的なチャットツールから問いかけるだけで、データの検索、集計、グラフ作成が可能です。- 「現場起点」の設計による高い実用性 現場の設備・人・モノをデジタルにモデル化する独自の「エンティティシステム」により、複雑な現場環境でも直感的なデータ操作を実現します。

提供概要

- 名称： KDDI IoTクラウド Standard AI Assistコース- 提供開始日： 2026年4月16日- お問い合わせ： 詳細はこちら（https://biz.kddi.com/support/service/iot-cloud-standard/#contact）からお問合せください。

BizStackについて

「BizStack」は、現場のリアルタイムデータや既存システムのデータを一元的に統合し、AIを活用した直感的な操作による業務効率化や安全性向上を実現する次世代のデータ統合ソリューションです。



建設・製造・物流などの「現場」で発生する多様なデータをつなぎ、センサーやカメラからのIoTデータ・既存の業務システム・SaaSなどから取得した情報をリアルタイムに収集・解析できます。





サービスサイト :

https://lp.tinkermode.jp/bizstack





MODEについて



MODEは、現場のリアルタイムデータのインテグレーションを支援する「BizStack」を開発・提供する、シリコンバレー発のスタートアップです。建設・製造・物流などの現場が抱える人手不足や業務の属人化といった課題に対し、デジタル技術と現場理解に基づいたアプローチで、多くの企業のDXを支援しています。









会社概要



会社名：MODE, Inc.

代表者：CEO / Co-Founder 上田 学

所在地：1840 Gateway Dr. Suite 250 San Mateo, CA 94404 USA

設立：2014年7月

事業内容：IoTプラットフォーム「BizStack」の企画・開発・提供

URL：https://www.tinkermode.jp