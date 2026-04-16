フォーム作成ツール『formrun』、累計55万ユーザー突破

株式会社ベーシック

株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山勝）は、フォーム作成ツール「formrun（フォームラン）」が累計55万ユーザーを突破したことをお知らせします。

本成長は、誰でも簡単にフォームを作成・運用できる利便性に加え、顧客対応や業務管理までを一元化できる点が評価され、導入が拡大しています。さらに、先日発表した「run Suite」構想により、formrunを起点とした業務体験は今後さらに進化していきます。

■フォームは「作るだけ」から「活用する」時代へ

これまでフォームは、問い合わせや申し込みの受付手段として利用されることが一般的でした。しかし近年では、獲得した顧客情報をいかに活用し、業務効率や売上向上につなげるかが重要視されています。

こうした背景のもと、当社が提供する『formrun（フォームラン）』は、フォーム作成にとどまらず、回答管理・顧客対応・チームでの進捗管理までを一体化することで、「フォーム起点の業務改善」を支援してきました。

また、ユーザーの皆様がより快適に利用できるよう、継続的な機能改善・アップデートを実施しています。特に2025年には、独自ドメインフォーム機能やWebhook機能の正式リリースに加え、利用シーンに応じて機能を柔軟に拡張できる“アプリ”機能を提供し、「フォームの回答を受け取った後の作業を圧倒的に楽にする」体験を実現してきました。

これにより、マーケティング・営業・間接部門など、さまざまなビジネスシーンでの活用が進み、業種・規模を問わず多くの企業に導入されています。

その結果、2026年4月時点で累計ユーザー数は55万件を突破し、日々の業務効率化を支援するフォームツールとして広く支持されています。

■run Suite構想との連携

ベーシックは、formrunを含む複数のプロダクトを統合し、フロントオフィス領域の業務全体を支援する「run Suite構想」を推進しています。

run Suite構想では、フォームでのリード獲得から顧客管理・対応、日程調整、業務の自動化までの分断されていた業務をつなぐことで、フロントオフィス領域の業務効率化を実現します。

今後も引き続き、formrunで取得した顧客情報を起点に、各プロダクトとの連携を強化し、業務の運用までを一気通貫で支援する体験を提供してまいります。

■『formrun』について

『formrun』は、「全てのformをformrunへ」をミッションに掲げるフォーム作成管理ツールです。

フォーム作成時には、「お問い合わせ」「申し込み」「アンケート」など120種類以上のテンプレートから適したものを選択し、ドラッグ&ドロップやテキストの入力だけで、誰でも簡単にビジュアル豊かなフォームをノーコードで作成できます。また、フォームの回答をカンバン方式で管理し、顧客対応状況を可視化できます。それぞれの回答に対し、メール送信や対応した担当者の設定が可能なため、チームで効率的にフォームへの回答を管理できます。

導入各社からは現場の顧客対応における業務効率化やマーケティング成果の改善につながったという声を多くいただいており、2026年4月時点で累計55万ユーザーにご利用いただいております。

URL：https://form.run/home

■株式会社ベーシックについて

株式会社ベーシックは、「事業の成長を人の数で解決しない」をパーパスに掲げる『AIワークフローカンパニー』です。「workrun」「ferret One」「formrun」のプロダクトを中心に、企業の業務プロセスを再設計し、人とAIが協働する新しい働き方を支援しています。

・workrun(https://b-work.run/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260416_000000666)：業務プロセス全体の設計・自動化を支援するワークフローツール

・ferret One(https://ferret-one.com/)：リード獲得から商談管理までを一元管理できるBtoBマーケ×セールス業務クラウド

・formrun(https://form.run/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260416_000000666)：フォームを起点に、問い合わせや営業対応などの業務を管理運営するフォーム作成ツール

・AIBOW(https://b-aibow.com/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260416_000000666)：業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォームツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：ワークフロー事業・フロントオフィスDX事業

URL：https://basicinc.jp/