伊藤桃々、SNS投稿に圧倒的反響。8000件超のいいねを集めたRosem春の新作を公開
ランジェリー通販サイトを運営するfast step株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：有友純一郎）は、モデル・タレントとしてZ世代から支持を集める伊藤桃々がプロデュースのランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」より、毎日着たくなる可愛さの新作ランジェリーを、2026年4月16日(木)19時より公式オンラインストアにて販売開始いたします。
Rosem公式サイトはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem04161
やすらぎとトキメキの共存-
color：アイボリー×ブラック
ハート刺繍が散りばめられたシフォンに、キャンディーみたいなフリル。
どこから見ても抜かりない、360度かわいいデザイン。
ふかふかパッドとU字ワイヤーでバスト全体をしっかりリフトアップできちゃいます。
ヒップ部分までフリルがたっぷりの愛らしいTバックスタイル
フルバックstyle
Tバックstyle
color：アイボリー×ブラック
size：ブラ A～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツ ショーツM(ヒップ：87-95cm)
EFG75のみLサイズ(ヒップ：92-100cm)
price：\4,400(税込)
商品ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem04162
真っ赤なトキメキも、ちょっぴり大人に-
color：ブラック×レッド
バイカラーの配色と、さりげないコードデザインで「可愛いだけじゃない」大人の甘さに。
リボンコード×シフォンフリルが叶える、自然に整うシルエット。
ほんのりと絶妙な透け感が、上品な色っぽさを生み出す。
フルバックのショーツはフレアでスカートみたいなシルエットに。
フルバックstyle
Tバックstyle
color：ブラック×レッド
size：ブラ A～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツ ショーツM(ヒップ：87-95cm)
EFG75のみLサイズ(ヒップ：92-100cm)
price：\4,400(税込)
商品ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem04163
Rosem公式LINEアカウント・Rosem公式Instagramにて情報発信中！
【Rosem公式Instagram】https://www.instagram.com/rosem.official/
【Rosem公式LINE】https://lin.ee/c6Vxcp6
【Rosem公式サイト】https://d-rw.com/pr-rosem04161
■プロデューサー情報
伊藤桃々
伊藤桃々（2000年12月16日生まれ、静岡県出身）は、Abemaの番組『オオカミくんには騙されない』への出演をきっかけに注目を集め、
その後、雑誌『egg』や『小悪魔ageha』の専属モデルとして活躍。
2025年夏にはAbemaの番組『シャッフルアイランドseason6』に参加。
さらに、自身のアパレルブランド「Cheri mi」を立ち上げたほか、カラーコンタクトやシャンプー・トリートメントなどのプロデュースも手がけている。
現在、SNSの総フォロワーは160万人を超え、多くの女性たちから支持を集めている。
そのほか最新情報は、公式Instagram（@__peachstagram__(https://www.instagram.com/__peachstagram__/)）にて
【Instagram】 ：https://www.instagram.com/__peachstagram__/
【TikTok】 ：https://www.tiktok.com/@peachmomo106
【X】 ：https://x.com/pp_m1216
【YouTube】 ：https://youtube.com/@momopeachpe
fast step株式会社
本社：〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10番1号 GINZA SIX 10階
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