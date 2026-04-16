伊藤桃々、SNS投稿に圧倒的反響。8000件超のいいねを集めたRosem春の新作を公開

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fast step株式会社

ランジェリー通販サイトを運営するfast step株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：有友純一郎）は、モデル・タレントとしてZ世代から支持を集める伊藤桃々がプロデュースのランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」より、毎日着たくなる可愛さの新作ランジェリーを、2026年4月16日(木)19時より公式オンラインストアにて販売開始いたします。





Rosem公式サイトはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem04161

やすらぎとトキメキの共存-


color：アイボリー×ブラック

ハート刺繍が散りばめられたシフォンに、キャンディーみたいなフリル。


どこから見ても抜かりない、360度かわいいデザイン。


ふかふかパッドとU字ワイヤーでバスト全体をしっかりリフトアップできちゃいます。





ヒップ部分までフリルがたっぷりの愛らしいTバックスタイル







フルバックstyle

Tバックstyle

color：アイボリー×ブラック


size：ブラ　A～Gカップ / アンダーバスト65～75


ショーツ　ショーツM(ヒップ：87-95cm)


　　　　　EFG75のみLサイズ(ヒップ：92-100cm)


price：\4,400(税込)


商品ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem04162

真っ赤なトキメキも、ちょっぴり大人に-


color：ブラック×レッド

バイカラーの配色と、さりげないコードデザインで「可愛いだけじゃない」大人の甘さに。


リボンコード×シフォンフリルが叶える、自然に整うシルエット。


ほんのりと絶妙な透け感が、上品な色っぽさを生み出す。





フルバックのショーツはフレアでスカートみたいなシルエットに。







フルバックstyle

Tバックstyle

color：ブラック×レッド


size：ブラ　A～Gカップ / アンダーバスト65～75


ショーツ　ショーツM(ヒップ：87-95cm)


　　　　　EFG75のみLサイズ(ヒップ：92-100cm)


price：\4,400(税込)


商品ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem04163

Rosem公式LINEアカウント・Rosem公式Instagramにて情報発信中！


【Rosem公式Instagram】https://www.instagram.com/rosem.official/


【Rosem公式LINE】https://lin.ee/c6Vxcp6


【Rosem公式サイト】https://d-rw.com/pr-rosem04161


■プロデューサー情報


伊藤桃々

伊藤桃々（2000年12月16日生まれ、静岡県出身）は、Abemaの番組『オオカミくんには騙されない』への出演をきっかけに注目を集め、


その後、雑誌『egg』や『小悪魔ageha』の専属モデルとして活躍。


2025年夏にはAbemaの番組『シャッフルアイランドseason6』に参加。


さらに、自身のアパレルブランド「Cheri mi」を立ち上げたほか、カラーコンタクトやシャンプー・トリートメントなどのプロデュースも手がけている。


現在、SNSの総フォロワーは160万人を超え、多くの女性たちから支持を集めている。


そのほか最新情報は、公式Instagram（@__peachstagram__(https://www.instagram.com/__peachstagram__/)）にて







【Instagram】　 ：https://www.instagram.com/__peachstagram__/


【TikTok】　 ：https://www.tiktok.com/@peachmomo106


【X】　 ：https://x.com/pp_m1216


【YouTube】　 ：https://youtube.com/@momopeachpe



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