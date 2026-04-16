5/23(土) 「夜活フジサワvol.4 学生ボランティアと一緒に活動するための交流会」開催！

認定NPO法人藤沢市民活動推進機構

本イベントでは、大学・高校関係者や、実際に学生の受け入れを行っている団体、さらに団体活動の経験がある学生たちをゲストに迎え、参加者同士で交流を深めます。

若者との活動に興味のある方はぜひご参加ください。

※学生インターン導入プログラム（7月～来年2月実施予定）の紹介も予定しています。

実施概要

- 日時：2026年5月23日(土) 19:00～20:30- 会場：藤沢市市民活動推進センター フロア（〒251-0052 藤沢市藤沢1031 アーバンセンター藤沢 2F）- 対象：若者との活動に興味のある方- 定員：30名（先着順）- 参加費：無料

参加申し込み

＜プログラム＞- ゲストトーク-東海大学 名誉教授 前田成東 氏-湘南学園中学校高等学校 校長 吉川謙太郎 氏-認定NPO法人まちづくりスポット茅ヶ崎 秦野拓也 氏-ボランティア・インターンに参加した経験のある学生- 交流タイム

以下のいずれかの方法でお申し込みください（※先着順です）。

１.Peatix(https://peatix.com/event/4961509/view)

２.電話：0466-54-4510

３.Fax：0466-54-4516

４.来館（アクセスはこちら(https://fujisawa-npo.jp/access)）

「夜活フジサワ」とは？

日中に仕事をしている方などが仕事終わりにも参加できることを目的として、2024年から藤沢市市民活動推進センターが実施しているイベントです。

※詳細は、公式Webサイト(https://fujisawa-npo.jp/22524)からご確認ください。

認定NPO法人 藤沢市民活動推進機構について

チラシ

認定NPO法人 藤沢市民活動推進機構は「NPOの支援を通じたまちづくりNPO」です。まちの活性化のために、NPOや行政、企業など他セクターとの連携をとりながら、より効果の高い公益事業を展開する団体の支援と関連事業をしています。

【概要】

所在地：〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢577番地寿ビル301号室

代表：手塚明美

設立：1998年12月

HP：https://f-npocafe.or.jp/