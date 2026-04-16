ワニとゴジラ、その共演は次のステージへー“ネイビー”を纏った、LACOSTE＋GODZILLA 2.0

株式会社 ラコステ ジャパンTM & (C) TOHO CO., LTD.

フランスのプレミアム ファッションスポーツ ブランド LACOSTE（ラコステ）は、日本が誇る怪獣王「ゴジラ」とのコラボレーション企画 「LACOSTE＋GODZILLA 2.0」 を発表します。

本企画は、2025年９月に展開した第一弾コラボレーションが非常に大きな反響を呼んだことを受けて実現した第二弾となります。



キービジュアルについて

本企画の世界観を象徴するキービジュアルとして、ラコステのワニとゴジラが対峙する印象的なビジュアルを制作。

LACOSTE 新宿店のオープンにあわせて展開される本コレクション全体を訴求するためのビジュアルとして展開します。

また、このモニュメントは、コラボレーションの世界観を空間として体感いただける演出として、LACOSTE 新宿店店内にて4月25日（土）～5月21日（木）の期間に展示予定です。

※展示内容および展示期間は、商品販売状況等により予告なく変更または終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

“NAVY”をキーカラーに進化した新章

第二弾では、ネイビーを基調としたカラーパレット、新たに加わるキャラクターデザイン、そして新アイテムカテゴリーの登場により、ラコステとゴジラの共演は、より洗練された世界観へと拡張。

さらに本コレクションは、LACOSTE 新宿店のオープンを記念した、限定・先行アイテムも展開し、コラボレーションの魅力をより立体的に発信します。



新たなキャラクターデザインが参戦

第一弾で話題を呼んだ、ゴジラの背びれが生えたオリジナルのワニデザイン<ゴジラ＋ラコステ>に加え、第二弾では以下の新キャラクターデザインが登場します。

ゴジラヘッド（Godzilla Head）：新宿のランドマーク“ゴジラヘッド”とワニを融合させた、インパクトあるデザイン。

メカゴジラ（Mechagodzilla） ＋ ワニ：メカゴジラとワニが共演する、メカニカルで未来的なビジュアル。

チームゴジラ（Team Godzilla）：ワニ、ゴジラ、モスラ（幼虫）、メカゴジラ、ミニラが前身頃に集結し、背面右肩にはキングギドラやモスラ（成虫）が配置されたスペシャルデザイン。

新アイテムカテゴリーが登場

第二弾では、新たなアイテムカテゴリーのスウェットショーツ、トートバッグもラインナップに加わります。本コラボレーションならではの遊び心あふれるアイテムに仕上がっています。



LACOSTE 新宿店 オープン

2026年4月25日（土）、新たなブランド発信拠点となる「LACOSTE 新宿店」がオープンします。

20代から60代までの幅広い客層を想定し、LACOSTE 原宿店およびニューヨーク5th Ave店の要素を融合したコンセプト設計を採用。都市・カルチャー・スポーツが交差する、新宿ならではの新しいラコステの世界観を体現します。

店内には、ブランドアイコンであるポロシャツを象徴的に展開する、日本初仕様の「Polo Wall」を導入。エントランス付近には新宿店限定商材の展開コーナーを設け、店舗独自の付加価値と特別感を創出しています。

2階へと続く階段脇には、テニスコートを想起させる大規模な壁面を設置。同壁面にはワイヤーアートアーティストhayuの作品を展示し、ブランドのスポーツヘリテージとアート性を融合させた象徴的な空間演出を実現しました。

内装には木目とコンクリート調を組み合わせた壁面什器を採用し、素材感のコントラストを表現。さらに、可動・変更可能な什器設計とすることで、将来的な店内環境やVMDの変化にも柔軟に対応できる仕様としています。

店舗総面積は219.20平方メートル 、2フロア構成。

新宿という都市のエネルギーを背景に、ラコステの新たな体験価値を発信する旗艦的ポジションの店舗として展開します。

ストア概要

ストア名：LACOSTE 新宿店

オープン日：2026年4月25日（土）

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-28-4 TRES SHINJUKU 1F 2F

営業時間：11:30～21:00

定休日：不定休

【LACOSTE新宿店 限定アイテム】

Tシャツは4月25日（土）より、ポロシャツは5月29日（金）より発売予定。

※ラコステメンバーシップ会員の一部顧客様を対象に、4月23日（木）より先行販売を実施予定です。

ゴジラヘッド Tシャツ 15,400円（税込）ブラックLACOSTE 新宿店 限定4/25（土）より発売予定メカゴジラ Tシャツ 16,500円（税込）ネイビーLACOSTE 新宿店 限定4/25（土）より発売予定ゴジラ ポロシャツ 24,200円（税込）ネイビー（インディゴブルー）LACOSTE 新宿店 限定5/29（金）より発売予定

【 ラコステ取扱い店舗・公式オンラインストア 展開アイテム（LACOSTE新宿店 先行発売）】

4/25（土）よりLACOSTE 新宿店にて先行、5/29（金）よりラコステ取扱店舗、公式オンラインストアにて発売予定。

※ラコステメンバーシップ会員の一部顧客様を対象に、4月23日（木）より先行販売を実施予定です。

ゴジラヘッド Tシャツ 15,400円（税込）ホワイト、ネイビーメカゴジラ Tシャツ 16,500円（税込）ホワイトチームゴジラ Tシャツ 16,500円（税込）ホワイト、ネイビーゴジラ＋ラコステTシャツ 15,400円（税込）ホワイト、ネイビートートバッグ 14,300円（税込）ネイビーキャップ 14,300円（税込）ネイビーソックス 3,850円（税込）ホワイト、ネイビー

【ラコステ取扱い店舗・公式オンラインストア 展開アイテム】

5/29（金）より、以下ラコステ店舗、公式オンラインストアにて発売予定。

ゴジラヘッド ポロシャツ 22,000円（税込）ホワイト、ブラックゴジラ＋ラコステ ポロシャツ 24,200円（税込）ネイビー（インディゴブルー）メカゴジラ ポロシャツ 22,000円（税込）ホワイトメカゴジラ ポロシャツ 22,000円（税込）ブラックスウェットショーツ 19,800円（税込）ネイビー、グレー

◆ラコステ店舗（各店舗詳細に関しては https://www.lacoste.jp/storefinder にてご確認いただけます。 ）

LACOSTE 新宿店

LACOSTE 原宿店

LACOSTE 渋谷店

LACOSTE 日比谷店

LACOSTE 銀座店

LACOSTE ラゾーナ川崎プラザ店

LACOSTE イオンレイクタウン店

LACOSTE SAPPORO GATE店

LACOSTE タカシマヤ ゲートタワーモール店

LACOSTE 心斎橋店

LACOSTE グランフロント大阪店

LACOSTE キャナルシティ博多店

LACOSTE羽田POP UP STORE（第2ターミナル 国際線出国後エリア/セキュリティチェック後）：5月29日（金）～11月末予定 期間限定）

LACOSTE 京都高島屋店 POP UP STORE：6月3日（水）～6月9日（火）期間限定

ラコステ公式オンラインストア（www.lacoste.jp）

※各店舗の展開内容および期間は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■購入方法について

[店舗での購入]

事前にラコステ公式アプリをダウンロードのうえ、チームラコステへの会員登録（登録料無料）をしてください。

購入時にアプリより会員証のバーコードを提示ください。

[公式オンラインストアでの購入]

購入時に新規登録をいただくか、既に登録済の場合はログインすることで購入いただけます。



LACOSTE新宿店（4/25）の販売に関して

数量限定商品のため、お一人様あたり同一型番は1点まで、合計最大5点までのご購入とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

抽選による販売とさせていただきます。詳細はラコステ公式オンラインストア（https://www.lacoste.jp/lacoste-godzilla-purchase-rules）にてご案内予定です。

※5/29（金）以降の店舗別購入方法に関しても、ラコステ公式オンラインストア（https://www.lacoste.jp/lacoste-godzilla-purchase-rules）にてご案内予定です。



■LACOSTE 新宿店・LACOSTE 京都高島屋店 POP UP STOREにて期間限定の店舗装飾を実施

本コラボレーションの実現を記念し、ゴジラシリーズをはじめ多くの作品の美術製作を担ってきた「株式会社東宝映像美術」協力の下、ゴジラ＆ラコステワニの模型を店舗に展示。

LACOSTE 新宿店：4月25日（土）～5月21日（木）

LACOSTE 京都高島屋店 POP UP STORE：6月3日（水）～6月9日（火）

※展示内容および展示期間は、商品販売状況等により予告なく変更または終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■商品のお問い合わせ先 ラコステお客様センター 0120-37-0202

■ラコステ公式SNS

IG @lacoste_tokyo

X @LACOSTE_JAPAN

LINE @lacoste_japan



■ラコステについて

最初のポロシャツを製造した1933年以来、ラコステはオーセンティックなスポーツの伝統を土台に、ウィメンズ、メンズ、キッズ向けのユニークでオリジナリティのあるライフスタイルを通じて、はつらつとした明るさとエレガンスを世界に広めています。スポーツとファッションを融合させたラコステは、着る人を解放し、日常に“動き”を生み出し、自由な自己表現を可能にします。すべてのコレクションラインで、創造性と伝統の調和を通じて時代に左右されないラコステならではのエレガンスが表現されています。ブランドの創設以来、ワニのロゴが放つオーラは世代を超えて着る人に受け継がれています。その中でさらに輝きを増し、ただのデザインにとどまらないブランドを象徴するエンブレムへと成長しました。国から国へ、世代から世代へ、ファンからファンへと広がってきたラコステのアイテムは、ブランドとの心のつながりを感じさせるアイコンとして現在のステータスを確立しました。普遍的でいつまでも色褪せないラコステのエレガンスは、すべての人が互いの価値観と違いを尊重し認め合う、広大なコミュニティを築き上げています。