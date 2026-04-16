インタセクト中国現地法人、成都市で診療所向け統合管理システム「Clinic Way」を展開、AI診療支援などを搭載し中国の医療機関6,000以上に導入

インタセクト・コミュニケーションズ株式会社

システム開発やDXソリューション事業、キャッシュレス化支援などを展開するインタセクト・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：譚玉峰、以下インタセクト）は、中国・四川省成都市の現地法人において開発した診療所向け統合管理システム「Clinic Way（クリニックウェイ）」が、成都市を中心とした中国の医療機関6,000箇所以上に導入されていることを発表しました。

Clinic Wayは、診療所や地域医療機関向けに開発された医療管理SaaSで、AI診断支援や処方監査機能などを搭載し、医療現場の業務効率化と医療安全の向上を支援します。

中国・成都を中心に中小規模の医療機関へ導入され、地域医療機関のデジタル化を支えるソリューションとして活用されています。

■中国で進む地域医療DX

中国では近年、地域医療機関のデジタル化や医療サービスの高度化が進んでおり、診療所レベルでの業務効率化やデータ管理の重要性が高まっています。

インタセクト中国現地法人では、こうした医療DXのニーズに対応するため、医療機関向けSaaSやAI医療ソリューションの開発を進めており、その中核サービスの一つとしてClinic Wayを提供しています。

■Clinic Wayの主な機能

AI診断支援

医学文献や臨床データをもとに学習したAIが患者の症状を分析し、診断候補を提示。医師の診療判断を支援します。

AI処方監査

18万件以上の医薬品添付文書データをもとに、薬剤の相互作用や禁忌症状を自動チェックし、安全な処方判断をサポートします。

診療業務の統合管理

外来管理、患者管理、薬剤管理、在庫管理、料金徴収、経営分析など、診療所の運営に必要な機能を一体化しています。

中医処方テンプレート

2,000種類以上の中医（漢方）処方テンプレートを搭載し、中国伝統医学に基づく診療にも対応しています。

AI在庫登録・経営レポート

仕入伝票をAIが認識して在庫登録を自動化。売上・来院数・在庫状況などを可視化するレポート機能により、診療所の経営改善を支援します。

▼Clinic Way（クリニックウェイ） 実際の画面イメージ例

■導入事例の詳細

Clinic Wayの開発背景や導入機能、医療現場での具体的な活用については、以下の事例ページで紹介しています。

https://www.intasect.com/case/clinic-way.html

また、現地法人のWEBサイトにも2026年3月から情報を掲載開始いたしました。(中国語)

https://www.intasect.com.cn/Info_medical.shtml

■成都現地法人 音泰思計算機技術（成都）有限公司について

商号 ：音泰思計算機技術（成都）有限公司

所在地 ：中国四川省成都市东大路318号 IMP环球都汇广场35F

設立 ：2002年03月

代表者 ：董事長 譚 玉峰

URL ：https://www.intasect.com.cn/

当社の中国現地法人として四川省成都市に拠点を置き、ITサービスおよびDXソリューションの開発・提供を行っています。

同社は、デジタルトランスフォーメーション（DX）を中核としたITソリューションプロバイダーとして、金融、スマートヘルスケア（智慧医療）、自動車製造など複数の産業分野に向けたシステム開発や業務デジタル化支援を展開しています。

スマートヘルスケア領域では、AI技術を活用した診療所・薬局向けの管理SaaSや医療DXソリューションを提供しており、診療・販売・在庫管理などを統合した医療管理システムの開発を行っています。

■会社概要

商号 ：インタセクト・コミュニケーションズ株式会社

所在地 ：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3丁目1番地 B・Mビル6F

設立 ：2000年11月

代表者 ：代表取締役社長 譚 玉峰

事業内容 ：中国本土・台湾を主軸とした観光DXによる海外プロモーション・インバウンド

(訪日誘客)支援、中国向け越境EC、アフィリエイト運用代行、アフィリエイト

サイトパトロール、システム開発など

資本金 ：9,856万円

URL ：https://www.intasect.com/

2000年に設立した日本国内及び中国大陸・台湾地域を主体とした海外プロモーション・システム開発企業で、以下のとおり、幅広い事業を展開しています。

国内海外QR決済ソリューション「IntaPay(https://intapay-payment.intasect.com/)」、海外向けとしては、生成AIを用いた観光DXによる訪日誘客施策・旅ナカ回遊促進、百度広告(https://www.intasect.com/service/baidu-ad.html)やSNS、在日・海外インフルエンサーなどの海外デジタル広告、WeChatミニプログラム開発、越境EC等の海外販路拡大(https://www.intasect.com/service/export.html)。また、アフィリエイト広告運用(https://www.intasect.com/service/affiliate.html)及びアフィリエイトサイトパトロール(https://www.intasect.com/service/webaegis.html)、SIサービス(https://www.intasect.com/service/siservice.html)、ERP事業(https://www.intasect.com/service/erp.html)、BPM、電子契約、ウォークスルー型無人AI店舗(https://www.intasect.com/service/unstaffed-stores.html)、モバイルオーダー「eateat(https://eat-eat.jp/)」、添削・共有・指示ツールの「Passton(https://www.passton.jp/)」等、国内外においてDX技術を用いた幅広い事業を展開中です。

2026年現在、国内・中国本土あわせ10拠点以上、グループ全体の従業員数は約882名となっています。当社の実績・事例は「 https://www.intasect.com/case.html (https://www.intasect.com/case.html)」をご参照ください。

【本件に関するお問い合わせ】

日本法人窓口

インタセクト・コミュニケーションズ株式会社

電話 : 03-3233-3525 (平日9:00～18:00)

お問い合わせフォーム : https://www.intasect.com/contact.html

音泰思計算機技術（成都）有限公司

Intasect Communications(Chengdu) Inc.

電話 : +86-028-84449938