「instax(インスタックス) WIDE(ワイド) 400(フォーハンドレッド)(TM)」に「JET(ジェット) BLACK(ブラック)」をラインアップ

富士フイルム株式会社

富士フイルム株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長・CEO:後藤 禎一）は、instax(TM)“チェキ”のアナログインスタントカメラ「instax(インスタックス) WIDE(ワイド) 400(フォーハンドレッド)(TM)」（以下「WIDE 400」）の新色 「JET(ジェット) BLACK(ブラック)」を2026年4月24日より発売します。また、本体カラーに合わせたカメラケースを同時発売します。

2024年7月に発売した「WIDE 400」は、カードサイズのミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応するアナログインスタントカメラです。レンズを回して電源を入れ、カメラを構えてシャッターボタンを押すだけのシンプルな操作で撮影できます。また、搭載されているセルフタイマーにより、グループやアウトドアでの撮影が手軽にできると世界中のユーザーからご好評いただいています。

「WIDE 400」は、機能・性能を最大限に生かすデザインが高く評価され「レッドドット・デザイン賞」や「iFデザイン賞」など世界的に権威のあるデザイン賞を数多く受賞しています。

今回当社は、「WIDE 400」の機能や操作性、本体デザインはそのままに、マットな質感で深みのあるブラックカラー「JET BLACK」を新たにラインアップいたします。「JET BLACK」は落ち着いた印象のマット仕上げが上質さを感じさせるブラックカラーで、アウトドアなどのカジュアルなシーンはもちろん、都市でのスナップ撮影、結婚式やパーティーなどのフォーマルなイベントまで、どんなシチュエーションにもフィットします。

アクティブな印象の現行色「GREEN」と合わせた２カラー展開により、ユーザーのライフスタイルや使用シーンに応じた選択が可能となり、「WIDE 400」の活用の幅を広げます。

当社は今後も、“撮ったその場で、すぐにプリントが楽しめる”インスタントフォトシステムinstax(TM)の世界をさらに広げていきます。

記

1．製品名・発売日・価格

2. instax WIDE 400(TM)およびinstax(TM)関連サイト・SNS

・instax WIDE 400(TM)公式ウェブサイト https://instax.jp/wide400/

・instax(TM)公式ウェブサイト https://instax.jp/

・instax(TM)公式Instagram https://instagram.com/cheki_instax/

・instax(TM)公式TikTok https://www.tiktok.com/@instax

・instax(TM)公式X(旧ツイッター) https://twitter.com/FujifilmJP_ck

・instax(TM)公式Facebook https://www.facebook.com/FujifilmChekiJapan

【チェキ(TM)について】

日本で“チェキ(TM)”の愛称で親しまれているインスタントフォトシステム instax(TM)は、1998年の発売以降、時代とともにトレンドや進化する技術を取り入れ、アナログインスタントカメラに加えて、デジタル技術を取り入れたハイブリッドインスタントカメラ、スマホプリンター、手のひらサイズカメラとラインアップを拡充。多様な写真の楽しみ方を提供し、ユーザー層を拡大しています。現在、instax(TM)は世界100か国以上で展開し、累計で1億台以上を販売しています。

＊instax、チェキ、チェキプリント、およびinstax WIDE 400は、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。



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富士フイルム株式会社 フィルムカメラお客さま相談窓口 TEL：0570-04-1640