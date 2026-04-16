ZENKIGEN、日本初（※1）の求職者に対する″ハラスメントリスク″削減制度「就活ハラスメント対策企業認定制度」をスタート

株式会社ZENKIGEN

AIテックカンパニーの株式会社ZENKIGEN（本社：東京都港区、代表取締役CEO：野澤 比日樹、以下ZENKIGEN）は、採用活動における就活ハラスメントを未然に防ぎ、企業と応募者双方が安心して選考に臨める環境を整備することを目的に、「就活ハラスメント対策企業認定制度」を開始いたします。

本制度は、学術研究と実務経験を併せ持つ専門家の監修に基づき、企業の採用活動におけるハラスメント防止体制を厳正に審査・認定するものです。ハラスメント対策に取り組む企業を可視化し、学生・求職者が安心してエントリーできる「安全な採用」の指標となることを目指します。

公式サイト：https://harutaka.jp/shuhara-taisaku-nintei



（※1）日本初...厚生労働省、日本国内の同業他社サービス及び制度情報調査（2026年4月16日自社調べ）

■ 制度創設の背景採用活動における「安心」の重要性

近年、就職活動における学生への就活ハラスメントが深刻な社会問題となっています。企業側（採用担当者・面接官など）が立場を用いて行う不適切な言動や、他社への選考辞退を迫る「オワハラ」など、学生・求職者が不利益を被るリスクが顕在化しています。

一方、企業側においても、意図しない言動がハラスメントと捉えられるリスクや、具体的な防止策が不明確であるといった課題を抱えています。労働力不足が加速する中、企業には「選ぶ側」だけでなく「選ばれる側」としての誠実さが問われており、採用の透明性を高めることが急務となっています。また、2025年6月の改正法成立（※2）など、就活ハラスメント防止に向けた企業の雇用管理上の措置義務が明確化され、より実効性の高い対策が求められています。

こうした背景を受け、ZENKIGENは「就活ハラスメント対策企業認定制度」を創設しました。本制度は単なる禁止事項の徹底にとどまらず、適切な倫理観を醸成し、企業と応募者のより良いマッチングを促進するための「安全な採用の証明」として運用いたします。

（※2）改正法成立...厚生労働省「令和７年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（労働施策総合推進法）等の一部改正について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html

■ 制度の概要

本制度は、「方針の策定」「予防の仕組み」「モニタリング体制」「相談・対応窓口」という実効性のある4項目で体制を確認します。パワーハラスメントやメンタルマネジメントの専門家である小林百雲子氏が監修し、客観的かつ学術的な基準を担保しています。企業の取り組み状況に応じて、2つの認定レベルを設けています。

- スタンダード認定：基本的な防止体制を整えた企業- プレミアム認定：さらに高度な取り組みを実践する企業

認定企業にはそれぞれの認定マークを提供。自社の真摯な取り組みを応募者へ明確に示すことができ、採用における信頼性の向上につながります。

▪️制度の特長

- 専門家監修のチェックリストで、企業の就活ハラスメント対策を可視化

内部管理者の設置、就業規則への規定、ガイドラインの策定、定期的な研修実施などが主な確認項目となります。万が一、重大な違反行為が発覚した場合には、認定が取り消される厳格な運用を行います。

- 就活ハラスメント対策のガイドラインを提供し、現場の「迷い」を「安心」に変える

認定企業には、就活ハラスメントを未然に防ぎ、面接官やリクルーターが適切な対応を行うための具体的なガイドラインを提供します。「何をしてはいけないか」という禁止事項と行動指針を明確にすることで、誰もが無用な不安を抱えず、安心して採用活動に専念できる環境を作ります。

■監修

佐賀大学ウェルビーイング創造センターリカレント教育部門 准教授 小林 百雲子氏

心理学（博士）・臨床心理士・公認心理師。

キリンビバレッジ株式会社での勤務を経て、働く人の心の健康支援を志し、大学院で臨床心理学および産業・組織心理学を学び直す。九州大学大学院博士後期課程修了後、日本学術振興会特別研究員等を経て現職。精神科医療および産業・労働分野における心理臨床実践に携わるとともに、パワーハラスメント防止、ワーク・エンゲイジメント、ストレスマネジメントに関する研究を行っている。就労者がより健康的に、いきいきと働けるよう、研究と実践の両面から支援している。2025年、産業・組織心理学会優秀論文賞受賞）。

コメント

就職活動は、学生や求職者にとって将来を左右する大切な機会である一方で、不安や緊張も大きく、企業との間に立場の差が生じやすい場面でもあります。だからこそ企業には、問題が起きた後に対応するだけでなく、日頃から安心して対話できる採用環境を整え、就活ハラスメントの未然防止に取り組んでいくことが求められます。本認定制度は、そのような企業の主体的な取組を後押しし、より公正で信頼される採用活動の実現や企業価値の向上につながる意義ある取組だと考えています。また、ハラスメントの防止にとどまらず、求職者と企業が相互理解を深め、双方にとってより望ましい出会いにつながることを期待しています。

■代表

株式会社ZENKIGEN 代表取締役CEO 野澤 比日樹

1998年株式会社インテリジェンス（現：パーソルキャリア）に新卒入社。1999年創業期のサイバーエージェントへ転職し、大阪支社の立ち上げ、社長室、事業責任者等に従事し、会社の成長に貢献。2011年に孫正義会長の誘いでソフトバンクグループの社長室に入社し、電力事業であるSB Power株式会社の設立、立ち上げに携わる。2017年10月株式会社ZENKIGEN創業。

コメント

当社は、採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」を通じて、これまで数多くの学生と企業の接点を見守ってまいりました。その中で確信しているのは、採用活動とは本来、企業と学生が互いの未来のために向き合う「対等なコミュニケーションの場」であるべきだということです。

しかし、一部で起きているハラスメントは、その大切な対話の場を損ない、学生が自らの可能性を信じて踏み出す力を奪いかねません。ZENKIGENは「テクノロジーを通じて、人と企業が全機現できる社会の創出に貢献する」というビジョンを掲げていますが、全機現の出発点はまさに、誰もが安心して自分の未来を語れる採用の場にあると考えています。

今回の認定制度が、企業にとっては誠実な姿勢を社会に示す「武器」となり、学生にとっては安心して夢を語れる「指標」となることを目指しています。属人的な努力に頼るのではなく、「仕組み」としてハラスメントを防ぐ--この制度の普及が、日本の採用市場に安心のスタンダードを創り出し、次世代により良い社会を引き渡す一歩になると信じています。

■採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」について

「harutaka」は、「採用戦略」から「選考」、そして「振り返り」まで、採用プロセス全体の最適化を実現する採用DXサービスです。AIを活用したWeb面接・録画選考・AI面接や、面接解析、ハラスメント予防機能などを通じ、採用にまつわるデータをAIで多角的に分析・活用することで、採用担当者が「人」と向き合う本質的な業務に集中できる環境を創出し、公平な選考と採用の質向上に貢献します。

サービスサイト：https://harutaka.jp/

AIによるハラスメント予防サービス「harutaka セーフティ」：https://harutaka.jp/safety

■株式会社ZENKIGENについて

「テクノロジーを通じて人と企業が全機現できる社会の創出に貢献する」というビジョンのもと、2017年10月に創業。AIテックカンパニーとして、独自開発のAIモデルや生成AI・LLMを活用し、採用プロセス全体の最適化を実現する採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」を提供。採用の戦略立案から振り返りまでをトータルソリューションで提供し、1,000社以上の導入実績、約1,500万件（2025年5月時点）の動画データを保有する。また、「採用学」の先駆者である神戸大学 服部泰宏教授との共同研究を通じて、面接における定量・定性データを組み合わせ、抜本的な人事DXにも取り組む。



会社概要

会社名：株式会社ZENKIGEN（ゼンキゲン）https://zenkigen.co.jp/

代表者：野澤比日樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー 21F

設立：2017年10月

事業内容：

・採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」の企画・開発

・パートナーとの共同研究機関「ZENKIGEN Lab（ゼンキゲンラボ）」の運営