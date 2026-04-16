CPA高騰時代のEC成長戦略を支援。メルカート、自由度の高い「お友達紹介機能」をリリース

株式会社メルカート

株式会社メルカート（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡邉 章公/以下、メルカート）は、提供するクラウドEC構築プラットフォーム「メルカート」において、新機能「お友達紹介機能」の提供を開始します。本機能により、メルカートをご利用の事業者はファンが新たなファンを呼ぶ循環型マーケティングを展開でき、新規顧客の獲得効率を劇的に高めることが可能になります。また、紹介者と被紹介者の双方へ最適なインセンティブを提供することで、ブランドへの愛着を深め、再来訪の促進によるLTV（顧客生涯価値）の向上を同時に実現。限られたリソースで売上最大化を目指す、EC事業者の持続的なビジネス成長を強力にバックアップいたします。

EC事業者が直面する「新規獲得コスト」の課題

EC市場の競争激化に伴い、Web広告費の高騰によるCPA（顧客獲得単価）の上昇は、EC事業者共通の課題となっており、広告施策に加えて複数の集客チャネルを持つことの重要性が高まっています。

一方で、消費者が購買前にSNSやレビューで他者の意見を参照する習慣が定着し、信頼できる知人からの推奨が購入の決定打となるケースが増加しています。既存顧客による友人・知人への紹介は、広告と比べて信頼性が高く、購買転換率も高い集客手段として注目されています。しかしながら、紹介施策を自社で仕組みとして構築するには、開発コストや運用負荷が障壁となるケースが少なくありませんでした。

メルカートは、こうした現場の課題に応えるべく、既存のファンをブランドのアンバサダーへと変え、広告施策を補う新たな集客チャネルとして、すぐに導入できる「友達紹介機能」の提供を開始します。

機能概要

1.戦略に合わせた多彩なインセンティブ設計

紹介者と被紹介者の双方に、ブランドの戦略に応じた異なる特典を付与できます。「〇円引き」「〇％割引」「送料無料」といった定番特典に加え、サンプル品プレゼントの設定も可能です。新商品のトライアル促進や、特定の体験価値を提供することで、初回購入のハードルを劇的に下げることができます。

2.運用負荷を最小化する「完全自動バッチ処理」

お友達の注文が「出荷完了」したことをシステムが自動で判定し、紹介者へクーポンを自動発行。同時にサンクスメールを送信します。不正注文への対策やリピート促進のための「付与リードタイム設定（例：出荷10日後に付与）」も可能で、担当者の手を煩わせることなく安全な運用を実現します。

3.「選ばれたファン」による質の高い顧客の獲得

紹介機能を全会員に解放するだけでなく、「特定の商品を購入したことがある会員」や「特定のランクの優良顧客」のみに限定することができます。ブランドへの理解が深いファンに絞って紹介を依頼することで、ミスマッチの少ない、質の高い新規顧客の獲得が可能になります。

4.ASP不要の「自社アフィリエイト」と「インフルエンサー施策」の実現

個別の紹介コードや専用URLを発行できるため、外部のアフィリエイトサービス（ASP）を介さずに、成果報酬型のプロモーションを実施できます。SNSで活躍するインフルエンサーに直接コードを発行することで、手数料コストを抑えながらダイレクトな獲得チャネルを構築できます。

今後の展望

今後は、お友達紹介機能を通じて蓄積される質の高い顧客データを活用し、AIによるパーソナライズ領域のさらなる強化を図ります。次なる展開として、AIが個客ごとに最適な提案を行う「AIパーソナライズ推薦」の実装を進め、データに基づいた「次の一手」を自動で導き出す仕組みを構築する計画です。

メルカートは、「新規獲得・顧客育成・LTV最大化」をシームレスに循環させるECエコシステムの実現に向け、今後もテクノロジーを通じて事業者の持続的な成長を強力に支援し続けてまいります。

メルカートサービス概要

メルカートは、中堅・大手企業向けに「データ統合」と「AI活用」をワンストップで提供する、国産のSaaS型クラウドECプラットフォームです。最大の特長は、散在する顧客・在庫データを統合し、AIエージェントが最適な販売戦略を導き出す「次世代の成長環境」。AIによる業務効率化と高精度なパーソナライズにより、導入企業の平均売上成長率480％を実現。高度なマーケティング機能と販促施策により、新規客を一度きりで終わらせず、生涯のファン（LTV向上）へと変貌させます。年間240件に及ぶ無料アップデートで常に最新トレンドを反映し、サポート満足度97％を誇る手厚い伴走支援体制も完備。業界最高水準のセキュリティを兼ね備えたビジネスを成功に導くおすすめのECカートとして、多くの成長企業に選ばれています。

メルカートへのお問い合わせ :https://mercart.jp/inquiry?utm_source=PR&utm_medium=PRT&utm_campaign=20264_58

■株式会社メルカート 会社概要

商号 ： 株式会社メルカート

代表者 ： 代表取締役社長 渡邉 章公

所在地 ： 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-8 南青山DFビル9F

設立 ： 2025年10月

事業内容 ： ECプラットフォーム事業

EC サイト構築・導入支援

資本金 ： 100,000千円

URL ： https://mercart.jp/

■本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

株式会社メルカート

TEL：03-4363‐8720