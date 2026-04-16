ITエンジニアの成長にはアウトプットが重要！新刊『技術記事を書く技術』4/27発売！試し読みPDFも無料提供

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、書籍『技術記事を書く技術 ITエンジニアの価値を高めるアウトプットのすべて』を2026年4月27日に発売します。本書は、「読まれる」「伝わる」技術記事を書くための考え方と実践法を体系的に解説した1冊です。

自分の頭を使って書けば、「知識」はあなたのものになる

ITエンジニアの自己成長やスキルアップには、「アウトプットが重要」と言われています。生成AIが文章を生み出せる時代だからこそ、自分の頭で考え、自分の言葉で書くプロセスこそがITエンジニアの成長を支えてくれるのです。

本書は、プログラマで15年以上にわたりテックブログを書き続けてきた著者が、その執筆経験から培ったノウハウを全公開。単に文章の書き方を教えるだけでなく、ネタ探しから構成、タイトル・見出しのテクニック、サンプルコードの書き方、専門的な内容をわかりやすく伝える表現技術までを解説します。

また、他の人の書いた技術記事を著者が添削するパートもあるので、リアルなフィードバックを自身の記事執筆に活かすことができます。

QiitaやZenn、企業ブログはもちろん、ITエンジニアの日常のテキストコミュニケーションにも応用できる１冊です。

試し読み特別抜粋版PDFも無料提供！

本書の発売に先駆けて、翔泳社Webサイト内で、本書の試し読み用の特別抜粋版PDFもダウンロードも開始しました。詳細は下記をご確認ください。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798177045

■書籍概要

『技術記事を書く技術 ITエンジニアの価値を高めるアウトプットのすべて』

著者：伊藤 淳一

発売日：2026年4月27日

定価：2,970円（本体2,700円＋税10%）

仕様：A5・352ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798177045

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/27475

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4798177040

■目次

【第1部 最初の一歩を踏み出す】

第1章 技術記事を書く目的とメリット

第2章 まず1本記事を書いてみる



【第2部 質を高める】

第3章 ネタを見つける技術

第4章 事前準備の技術

第5章 見出し・タイトルの技術

第6章 構成・見せ方の技術

第7章 正しい情報を正しく伝える技術

第8章 文章を読みやすくする技術

第9章 良いサンプルコードを書く技術

第10章 公開・シェアする技術

第11章 反応と向き合う技術

第12章 アウトプットを習慣化する技術

第13章 アウトプットの幅を広げる技術

【第3部 実例添削で学ぶテクニック～達人による 38 のフィードバック～】

Case 1：「技術を自分なりの言葉で説明する」記事

Case 2：「エラーの解決方法を解説する」記事

Case 3：「新しい技術を触ってみた」記事

■著者プロフィール

伊藤淳一（いとう・じゅんいち）

株式会社ソニックガーデンのプログラマ、およびプログラミングスクール「フィヨルドブートキャンプ」のメンター。2009 年からブログ「give IT a try」を書き始め、はてなブックマークのホットエントリに入ったエントリも多数。Qiita は公開間もない 2012 年から投 稿を開 始。Contribution 数ランキング総 合 1 位（2026 年 3 月時 点 ）。Qiita 表 彰プログラム DIAMOND 受賞者。2017 年に技術評論社より『プロを目指す人のためのRuby 入門』を発売。発売当初から好調な売上げをキープし、2021 年に改訂 2 版を発売。記事を書く際は常に読者視点の説明を心がけており、その「わかりやすさ」に定評がある