入場無料！脳汁をテーマにした体験型フードフェス『脳汁横丁2026』コラボクリエイター公開！

株式会社アフロ＆コー

株式会社マルハン（本社：京都・東京）の東日本カンパニー（社長：韓 裕、以下マルハン東日本）は、2024年4月より始動した次世代のファン獲得・育成を目指した「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、脳汁をテーマにした体験型フードフェス『脳汁横丁（のうじるよこちょう）2026』を2026年5月29日（金）から5月31日（日）までの3日間、「ベルサール秋葉原」（東京都千代田区外神田３丁目１２－８ 住友不動産秋葉原ビル1F）にて開催します。この度、脳汁をテーマにした体験型フードやドリンクを提供する「脳汁屋台」や、ガソリンスタンド型の筐体から脳汁ドリンクを注ぐ「脳汁スタンド」などのコラボクリエイターの情報を公開します。

脳汁横丁公式サイト：https://noujiruyokocho.com(https://noujiruyokocho.com)



マルハン東日本「ヲトナ基地プロジェクト」の第６弾は「脳汁横丁2026」「奉脳祭」をコンセプトに、脳汁があふれる体験型フードフェスを開催

マルハン東日本は、「ヲタク」×「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ*」をキーワードに展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベントとして「脳汁横丁2026」を開催いたします。本プロジェクトは、自分の「好き」を大切にしながら、日々を熱狂的に生きるヲトナたちを応援する取り組みです。閉塞感が漂う現代社会の中で、自分らしさを肯定し、脳がよろこぶ刺激と体験を通して、「また日常に戻って頑張ろう」と思えるエネルギーをチャージしてもらうことを目的としています。

第6弾となる今回の『脳汁横丁2026』のコンセプトは、本能や熱狂を解放し、驚きやひらめき、「好き！」を極める衝動をすべて捧げる「奉脳祭（ほうのうさい）」。光と音に包まれた祝祭空間で、クリエイターとコラボレーションした体験型フードやドリンク、アーティスト・DJによるライブステージなど、脳汁をテーマとした数々のコンテンツを楽しめる「体験型フードフェス」です。

企画監修は、クリエイティブディレクター・イベントプロデューサー・DJとして幅広く活躍するクリエイター アフロマンス氏が担当。お祭り気分を盛り上げる150個の提灯に映像を映し出す「提灯マッピングステージ」、クセの強いクリエイターたちとコラボした個性あふれる体験型フード＆ドリンクが楽しめる「脳汁屋台」、ガソリンスタンドの給油機を模したビカビカ光るドリンクサーバー「脳汁スタンド」など、五感を通じて脳を刺激するコンテンツの数々をお届けします。2025年7月に開催し、約10,000人のお客様にご来場いただいた『脳汁横丁』をさらにバージョンアップし、これまでにない「脳汁体験」を演出します。

イベント名に用いている「脳汁」とは、驚きや達成感、高揚感を感じたときに分泌されるドーパミンやアドレナリンなどの脳内物質をユーモラスに表現した言葉です。最初はインターネット上のスラングとして登場し、強い興奮や何かに没頭した状態を「脳汁が出る」と表現する文化として広まりました。パチンコなどのエンターテイメント体験の中でも「夢中になる瞬間」を象徴する言葉として親しまれ、現在ではジャンルを超えて、本能的に「面白い」「楽しい」「好き！」と感じる高揚感全般を指す言葉として若年層を中心に広がっています。

マルハン東日本は「ヲトナ基地プロジェクト」の一環である『脳汁横丁2026』の開催を通じて、あらゆる人の「好き！」というまっすぐな気持ちを応援・肯定するブランドであることを広く訴求し、特にZ世代を中心とした次世代ファンの獲得・育成に貢献することを目指します。『脳汁横丁2026』に関するさらなる情報については、今後の発信をお待ちください。

*ヲトナ＝「ヲタク」＋「大人」。何かに熱中し、毎日を熱狂的に生きる大人たちを指すマルハン東日本の造語。

鮮やかな光と音に包まれる「脳汁祝祭空間」

入り口のLEDのれんをくぐると、会場全体が光と色彩に包まれた脳汁の祝祭空間が広がります。音と光がシンクロするフィーバータイムなど、思わず撮りたくなるフォトジェニックな世界が来場者を迎え、非日常的な没入体験へと誘います。ここでしか味わえない、五感をゆさぶる「脳汁空間」をご堪能ください。

※写真は昨年のイメージです

約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」

脳汁空間の奥で待ち構えるのは約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」。提灯が集まって巨大なスクリーンとなり、脳を刺激する幻想的な空間を作り出します。ステージではDJやアーティストによるパフォーマンスを展開予定。五感を刺激し脳汁を引き出す脳汁横丁に相応しい、唯一無二のステージが登場します。



クセになる音楽とフリで会場が一体となる「脳汁音頭」

本イベントのために制作されたオリジナル楽曲「脳汁音頭」に合わせて踊り、会場が一つになるコンテンツです。今年のテーマである「奉脳祭」を象徴するこの音頭は、光と音が交錯する中、日常で押し込めがちな本能や熱狂を解き放つ解放の儀式。3日間限定の祝祭を皆で祝います。

クリエイターとコラボしたクセ強な食体験を提供する「脳汁屋台」

多彩なジャンルで活躍するユニークなクリエイターたちとコラボレーションした9つの「脳汁屋台」が出店予定。フードやドリンクに脳汁要素を融合するだけでなく、2026年は体験要素も追加。飲食にとどまらず、「予想を裏切る」「なんだかクセになる」「思わず写真を撮りたくなる」ユニークな食体験を取り揃えます。五感を刺激する一品を選び、うちに秘めた好奇心を思う存分解き放ってください。

ガソリンスタンド風のドリンクスタンド「脳汁スタンド」

2025年に引き続き、脳汁ドリンクを供給する給油機型ドリンクスタンド「脳汁スタンド」が4人の新たなコラボクリエイターを迎え、再登場！インパクト絶大な脳のオブジェが美しくライトアップされ、非日常な脳汁空間を演出します。筐体の4面にガン型ドリンク供給口を設置。トリガーを引くとLEDが仕込まれたホースが光りながら、色鮮やかな脳汁ドリンクがノズルから注がれます。

脳汁横丁2026：コラボクリエイター *予告なく変更になる場合があります

企画監修

アフロマンス

「世の中に、もっとワクワクを。」を掲げ、空間、体験、話題性を掛け合わせた独創的なプロジェクトを全国で企画・プロデュースするクリエイター。代表作に「脳汁銭湯」「泡パ(R)️」「SAKURA CHILL BAR by 佐賀」「喰種レストラン」など。直感的なおもしろさを起点に、空間演出から導線設計、話題化設計まで横断しながら、記憶に残る体験を生み出している。

https://afromance.jp/

ヴィジュアルクリエイター

最後の手段

最後の手段は、有坂亜由夢、おいたま、コハタレンの3人組。人々の太古の記憶を呼び覚ますためのビデオチーム。2010年結成。主に手描きアニメーションを制作し、近年は3DCG作品や漫画等も手がける。

https://saigono.info/

「脳汁屋台」コラボクリエイター（50音順）

5歳

株式会社マーボードウフ代表。鍼灸師、ライター、広告業を経て趣味で始めた麻婆豆腐を片手に飲食業界に飛び込む。キッチンカーでの出店や、他店舗とのコラボイベントでファンを増やし、2024年東中野で店舗出店をして、2025年新橋に移転。2026年に渋谷神泉本店オープン予定。

X(https://x.com/meer_kato)

サイバーおかん

サイバーアーティスト/サイバーDJ。日本のモノや文化を独自の解釈で再構築し、『サイバー』な日本を目指す作品づくりと表現を行なう。 「サイバー」な虚構イメージと現実の境を無くし、現実世界を我々が想像していた理想の未来に近づける「日本サイバー化促進活動」をしている。

X(https://x.com/1_design)

さかな芸人ハットリ

日本さかな検定一級をもち､魚の名前だけで歌を歌ったりアニメのセリフを再現するネタがSNSで話題の水産系ピン芸人｡YouTubeチャンネル登録者数8万人､TikTokフォロワー数9万人｡釣った魚396種類､食べた魚500種類以上｡2024年8月より各地で問題を起こしている外来種を捕獲し､料理として提供する「外来種キッチンカー」をオープン｡

Instagram(https://www.instagram.com/hattori95/)

YouTube(https://www.youtube.com/@hattori-fish)

CGOドットコム

「世の中のバイブスをアゲる」ことをミッションに、社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行う。主力サービスである「ギャル式ブレスト(R)」は、CGOドットコムが独自に開発したフォーマットを使用し、世の中の課題や企業が持つ悩みに対して、新たな切り口から解決に向けた「アイデアのタネ」を発見するプログラム。組織内の忖度文化の解消やコミュニケーションの円滑化、アウターブランディングとしてのクリエイティブアイデアの創出をサポートしている。

公式サイト(https://cgo-gal.com/)

Instagram(https://www.instagram.com/gal_cgo)

X(https://x.com/gal_cgo)

揺蕩う脳髄

『好奇心ブティック』

トミー

コンビ「水溜りボンド」として相方カンタと共に YouTube を中心に活動中。 2015 年の活動開始以来、「さまざまな気になるけど自分ではやらないこと」を動画にして投稿し、 幅広い世代から支持を得ている。 メインチャンネル「水溜りボンド」の登録者数は 400 万人超え。 個人チャンネル「とみビデオ」では、料理やキャンプ、ダイエット、一人喋り、愛⽝「ぽてと」との生活など、等身大の動画を配信。生配信で視聴者とのコミュニケーションも重視しており、登録者数は約 130 万人、これまでに 1,500本以上の動画を公開している。（2026年4月13日時点）

YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCg5ZU7dFNu2pmCIBAoaIjAQ)

X(https://x.com/miztamari_nikki)

マナリス

某牛丼チェーン店に毎日通う一般人。フォロワー数14万人。今年の3月に2,000日連食記録を達成した変人。テレビ朝日「激レアさんを連れてきた。」に2度出演。2,000日通った集大成の「牛丼」をマナリス本人が監修。

X(https://x.com/manarisu)

メンチニキ

色々な所でメンチ（カツ）を切るインフルエンサー。Ｘを中心にダジャレや出禁ネタを展開し、フォロワーは17万人にのぼる。メンチ切りで巻き起こす人生が反響を呼んでいる。

X(https://x.com/menchiniki)

Instagram(https://www.instagram.com/menchiniki)



ﾘﾛ氏

毎日料理動画投稿。専業ツイッター廃人。2019年の10月頃にアップした料理動画をきっかけに何故か突然バズり出した狩猟アカウント。レシピ本４本出版、１本目と２本目を出した出版社が倒産。※別出版社で復刻版は出している。オリジナルスパイスの「ﾘﾛ氏の飯テロ用スパイス」も販売中。狩猟、射撃、お肉、ハイボールが大好き。一般VRChat民。

X(https://x.com/ly_rone)

YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCGyt5axcq_yeBojI0o6Fhlg)

「脳汁スタンド」コラボクリエイター（50音順）

琴吹ゆず(RiNCENT♯）

RiNCENT♯のメンバーとして都内を中心に活動中。ダチョウのモノマネでInstagramでは総再生回数1.7億回を突破。テレビ出演などメディア露出も増え、活動の幅を拡大中。2023年11月20日にEX THEATERで開催されたワンマンライブはソールドアウトを達成し、マルチに活動中。

X(https://x.com/rincent_yuzu)

Instagram(https://www.instagram.com/rincent_yuzu/)

タンサンあさと

京都のボードゲーム制作会社TANSAN代表取締役。国内外で多数のゲームタイトルを手がける。ボドゲでグッドデザイン賞ベスト100受賞。大阪関西万博ではこみゃくのプランニングで参加。ゲーム好き。代表作「コヨーテ」「コンプレックス人狼」「佐藤です。好きなおにぎりの具は梅です」「ボードゲームホテル」。

X(https://x.com/tansanasa)

デッカチャン

気付いちゃった気付いちゃったワーイワイ♪デッカチャンだよ！1997年に芸人としてデビュー。ずっと気になる存在感でお馴染みのデッカチャン。「エンタの神様」では“響け！気付いちゃったマーチ”のキャッチコピーで登場し、幅広い世代に知られる存在となる。現在は、ネタやMCで活動しながら、日本一汗かくDJデッカチャンとして、大型フェスやショッピングモール、小学校や保育園などで大人も子どもも一緒に楽しめるDJパフォーマンスを展開中。さらに、オリジナル音源『カラアゲイション』『THE DEKKA ANTHEM （CLUB MIX）』最近では『おどるポンポコリンfeat.西井万理那』（カバー曲）などもデジタル配信中。

X(https://x.com/dekkachan2003)

山下メロ

1981年 広島県うまれ埼玉県加須市そだち。記憶の扉のドアボーイ。平成レトロを提唱し、バブル期を軸に昭和平成の庶民風俗を研究。特にスケルトン、通信機器やデジタル商品、タレントショップ、ヤンキーにギャルなど若者文化が専門。『マツコの知らない世界』など各種メディアに多数出演し、発表している。平成文化を中心に、各種展示を全国で多数監修。特に当時の子供部屋を再現した展示が話題となる。バブル期の子供向け観光地みやげ「ファンシー絵みやげ」の保護活動も日本全国で行ってきた。著書に『平成レトロ博覧会』『平成レトロの世界』『ファンシー絵みやげ天国』『ファンシー絵みやげ大百科』がある。

X(https://x.com/inchorin)

Instagram(https://www.instagram.com/mero.yamashita)

【脳汁横丁2026】開催概要

タイトル

脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁（のうじるよこちょう）2026」

開催日程

2026年5月29日(金) - 5月31日(日)

営業時間

11:00 - 20:00

開催場所

ベルサール秋葉原

〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F

アクセス

「秋葉原駅」電気街北口徒歩3分（JR線）

「秋葉原駅」A3出口徒歩5分（つくばエクスプレス）

「秋葉原駅」2番出口徒歩6分（日比谷線）

「末広町駅」1又は3番出口徒歩4分（銀座線）

主な実施内容（予定）

クリエイターとコラボした体験型フード＆ドリンクが楽しめる「脳汁屋台」

ガソリンスタンド風のドリンクスタンド「脳汁スタンド」

アーティストやDJのライブ、参加型企画が楽しめる「提灯マッピングステージ」

光と音に包まれた脳汁感あふれる「脳汁祝祭空間」

謎解きやゲームなどの脳汁体験コンテンツ など

入場料

入場無料 (フード、ドリンク、オリジナルグッズは購入が必要)

LINE公式アカウント

https://lin.ee/lLPYU46

当日の来場者数を予測する目的で、参加予定の方はLINE公式アカウントより事前登録をお願いしております。登録はあくまで来場者数の把握を目的としておりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

主催

株式会社マルハン 東日本カンパニー

企画監修

アフロマンス / Afro&Co.

公式サイト

https://noujiruyokocho.com

企画監修：プロフィール＆コメント

アフロマンス（Afro&Co.）

▶︎ プロフィール

本名・中間理一郎。鹿児島県生まれ、京都大学工学部建築学科卒。体験をつくるクリエイター、クリエイティブディレクター、イベントプロデューサー、DJとして活動し、クリエイティブカンパニー Afro&Co.を設立。 「世の中に、もっとワクワクを。」を掲げ、空間、体験、話題性を掛け合わせた独創的なプロジェクトを全国で企画・プロデュース。代表作に「脳汁銭湯」「泡パ(R)️」「SAKURA CHILL BAR by 佐賀」「喰種レストラン」など。エンターテインメント、アート、地域活性、IPコラボレーションなど幅広い領域で、その場でしか味わえない記憶に残る体験を生み出している。

▶︎ コメント

AIやテクノロジーが進化していき、効率とか正しさみたいなものがどんどん強くなっていくけど、これからは“好き！”とか“ヤバい！”みたいな、自分の心が動くものがますます大切になってくると思っています。僕は、その感じをひっくるめて「脳汁」と呼んでいます。今年の脳汁横丁は、コラボクリエイターもさらに増え、体験型をテーマに、五感で楽しめる内容をたくさん盛り込んでいきます。ただ見るだけ、食べるだけじゃない。実際に巻き込まれながら楽しむ、ここだけの脳汁体験をぜひ味わってください。とりあえず、LINE登録よろしくお願いします。

主催者：プロフィール＆コメント

マルハン東日本カンパニー ブランド戦略部仲 奈稚

▶︎ プロフィール

パチンコ店の店長経験を経て、現在は東日本カンパニーブランド戦略部にて「ヲトナ基地プロジェクト」の責任者を務めている。「人とつながりの力で、人生100年時代に生きるヨロコビを創造する。」という企業パーパスのもと、日常の中に「ヨロコビ」を生み出すブランド活動にも取り組んでいる。2024年に開催した『偏愛横丁』にて、偏愛者として出演したアフロマンス氏の「ぶっ飛んだ思考」に深く共鳴し、そこからタッグを組み、本企画を進めている。

▶︎ コメント

今の生活が嫌なわけじゃないけど、なんか物足りない。たまには理性を捨てて「悔しい！」「ヤバい！」と子どものように感情を爆発させたい。そんな方へ、マルハンが本気で「安心しておバカになれる不思議な空間」をご用意しました。パチンコ空間で培った、私たちの「心を元気にする力」をぜひ味わってみてください。ついつい誰かに言いたくなるくらい没入して、一緒に笑って、明日を頑張るエネルギーを思いきりチャージしましょう！

2025年の「脳汁横丁」の様子

「ヲトナ基地プロジェクト」とは

マルハン東日本では「何かに熱中し、毎日を熱狂的に生きる大人たち」を、「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた造語で「ヲトナ」と定義しました。マルハン東日本 が 目指す世界観に共鳴し、エキサイティングな人生を楽しむ「ヲトナ」たちが、子どもの頃のようにワクワクした気持ちで楽しいことを企てる「基地」のような場所にしたいという思いを込めて、「ヲトナ基地プロジェクト」と命名しました。 本プロジェクト を 通じて、大好きなコトやモノを持って自分の時間を充実させている「ヲトナ」たちを応援し、それぞれの生き様を肯定することを宣言します。

「ヲトナ基地プロジェクト」 公式ウェブサイト

https://www.maruhan.co.jp/east/media

「脳汁協会」 X（旧Twitter）公式アカウント

@noukyo777（https://x.com/noukyo777）

「ヲトナ基地プロジェクト」 TikTok 公式アカウント

@Wotonakichi（https://tiktok.com/@Wotonakichi）

会社概要

社名

株式会社マルハン

所在地

【東日本カンパニー】〒100-6228 東京都千代田区丸の内 1-11-1PCP 丸の内 28 階

【北日本カンパニー】〒100-6228 東京都千代田区丸の内 1-11-1PCP 丸の内 28 階

【西日本カンパニー】〒556-0017 大阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル 20 階

【金融カンパニー】〒100-6228 東京都千代田区丸の内 1-11-1PCP丸の内 31 階

【グループユニット】〒100-6228 東京都千代田区丸の内 1-11-1PCP丸の内 31 階

創業

1957年5月

資本金

100億円

売上高

1兆4,808億円（2025年3月期）

従業員

10,610名（2025年3月期）

事業内容

パチンコ、ボウリング、アミューズメント、シネマなどレジャーに関する業務の経営、ビルメンテナンス事業、飲食事業、ゴルフ事業、海外金融事業なども経営（グループ含む）