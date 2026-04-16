UiPath、調達サイクルを加速させる新たなエージェンティックソリューションを発表

UiPath株式会社

本資料は、米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文：UiPath Announces New Agentic Solution to Accelerate Procurement Cycles(https://www.uipath.com/newsroom/uipath-announces-new-agentic-solution-to-accelerate-procurement-cycles)

米国ニューヨーク発2026年3月25日 - エージェンティック・ビジネス・オーケストレーションのリーダーである米UiPath（ユーアイパス、NYSE：PATH、以下UiPath）は本日、調達から支払いまでのプロセスのために設計された財務部門専用のエージェンティックAIソリューション「UiPath Solution for Purchase-to-Pay (P2P)」を発表しました。本ソリューションは、財務部門が業務プロセスにエージェントを組み込むことを可能にし、調達および買掛金の業務全体における処理コストを削減と効率向上を支援します。なお、本ソリューションは今後数カ月以内に、限定的に一般提供を開始する予定です。

Purchase-to-pay（調達から支払いまで）のプロセスは、依然として複数の基幹システム（ERP、CRMなど）間の引き継ぎが中心となっており、システム間の連携が不十分でデータが不完全な上、承認ワークフローの遅延により、日常的な購買業務さえも停滞しがちです。この一貫性のないワークフローによるコストは、割引の未回収、サプライヤーとの軋轢、コンプライアンス上の不備、そして財務部門が戦略の推進よりも例外事項の対応に多くの時間を費やすという形で現れています。

UiPath Solution for Purchase-to-Payは、既存の基幹システム上にエージェンティックの実行レイヤーを導入します。AIエージェント、自動化ワークフロー、エンド・ツー・エンドのオーケストレーションを組み合わせることで、手作業の負担と処理コストを削減します。これにより、請求書の処理サイクルが短縮され、調達および買掛金業務全体の可視化が進み、請求書および支払処理が迅速になります。

本ソリューションは、UiPath Intelligent Xtraction and Processing（IXP）とガバナンスに基づく例外処理を活用し、P2Pライフサイクル全体にわたる複雑なプロセスを自動化します。購買側では、AIエージェントが承認プロセスを適切な関係者に振り分け、ワークフローから離れることなく、TeamsおよびSlackを通じて主体的に連絡を取ります。請求書処理においては、AIエージェントがメール、PDF、ポータル、EDI（企業間電子データ交換）から請求書を取り込み、発注書と照合し、不一致を分類して例外処理についてアドバイスし、人間による判断が本当に必要な案件のみが担当者に上がってくるようになっています。

そして、UiPath Maestro(https://www.uipath.com/ja/platform/agentic-automation/agentic-orchestration)により統合されたワークフローは、調達、財務、およびERP（エンタープライズ・リソース・プランニング）システムにわたるタスクを調整し、チームやアプリケーション間の情報共有を円滑に行います。上流プロセスである購買支援から下流プロセスであるの請求書処理まで自動化することで、企業は請求書処理にかかるコストと時間を削減し、タッチレス処理率の割合を高め、例外を迅速に処理できます。そのすべてが、ERPを基準とし内部統制を損なわずに実現できるのです。

UiPath最高会計責任者 兼 副最高財務責任者のヒテシュ・ラマーニ（Hitesh Ramani）は、次のように述べています。

「財務責任者は、厳格な管理を維持しつつ効率性を向上させるというプレッシャーに常にさらされています。UiPath Solution for Purchase-to-Payは、組織の調達や買掛金の課題を解決するのに役立ちます。手作業を削減し、例外処理を賢く管理することで、財務部門は取引処理を迅速化でき、戦略的かつ価値創造につながる業務により多くの時間を割くことができるようになります。」

UiPath Solution for Purchase-to-Payについての詳細は、「UiPath Agentic AI Summit」(https://www.uipath.com/events/agentic-ai-summit#register-now)（英語）のアーカイブ動画をご覧ください。

UiPath社について

UiPath（NYSE：PATH）は、エージェンティック・ビジネス・オーケストレーションおよびエージェンティックオートメーションのリーダーとして、世界中の10,700社以上の企業に信頼されています。UiPathは、企業が抱える複雑な課題を、AIエージェントが推論し、ロボットが実行し、人が意思決定を主導する、知的かつ安全なオペレーションへと変革しています。現代のエンタープライズ環境および世界で最も高度に規制された業界向けに設計されたUiPathは、自動化、オーケストレーション、AI、テストを統合し、ガバナンスを担保しつつ拡張可能なワークフローを実現します。これにより、企業のリーダーが求める制御およびコンプライアンスを確保しながら、日々加速するビジネスにおけるイノベーションを実現します。詳細については、 www.uipath.com/ja(https://www.uipath.com/ja) をご覧ください。

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