「誰一人取り残さない共生社会」をバーチャル空間で実現することを目指し、江戸川区とクラスター、24時間365日寄り添う次世代型「江戸川区メタバース区役所」を2026年4月15日に開設

クラスター株式会社

クラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人）は、東京都江戸川区と連携し、24時間365日寄り添う行政サービスを目指す次世代型「江戸川区メタバース区役所」を、2026年4月15日（水）にリニューアルオープンいたします。

本プロジェクトは、江戸川区のビジョン「ひとに優しいデジタル化で誰もが暮らしやすい江戸川区」を技術面から支援するものです。24時間365日AIコンシェルジュが総合受付に常駐するほか、都内最多の外国籍住民を抱える同区の特性に合わせ、リアルタイム翻訳機能を導入。国籍や身体的条件を問わず、すべての区民が等しく行政サービスを享受できる空間を構築しました。

デジタルツインで再現される「信頼の空間」とセキュリティ

江戸川区役所 相談窓口

現庁舎を再現したデジタルツイン空間に、5つの窓口を設置。

相談業務を有する全ての部署でアバターを介した対面相談が可能です。

音声は近距離の利用者間に限定される仕様のため、プライバシーを確保した相談が可能です。

プライバシーを重視した個別相談室（プライベート空間）も完備

個別相談室（プライベート空間）

テキストチャットでの相談には、完全個室の「個別相談室」へ職員が案内します。プライバシーを守り、資料の投影などを用いた、対面同様の円滑なコミュニケーションを実現します。

多言語リアルタイム翻訳 英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、ヒンディー語のテキスト翻訳に対応。外国籍住民も言語の壁を感じることなく手続きや相談が行えます。

※チャットの翻訳のみの対応です。

イベントエリア

最大100人の同時接続に対応。

職員採用説明会等のイベントの場として活用予定です。

識別しやすい職員

アバター 職員は「職員リング」や「区バッチ」等を着用しています。

AIコンシェルジュが24時間365日、区民の問い合わせに即答

AIコンシェルジュ（※現在開発中）が組み込まれるメタバース区役所は、「誰一人取り残さない共生社会」をバーチャル空間で実現することを目標としています。区民の「わからない」に即答し、24時間365日寄り添う行政サービスの実現を目指しています。

主な特徴と機能

知識ベースの即答 ：ChatGPTをベースに江戸川区の行政情報を学習。

常時利用可能 ：AIアバターが24時間体制で待機し、利便性を飛躍的に向上。

口語応答 ：親しみやすい対話形式で、必要な情報へ素早く導きます。

アクセス方法

【アプリからの参加方法】

１.「cluster」アプリをダウンロード スマートフォンやタブレット、PC、VR専用機器などから、アプリ「cluster」を事前にダウンロードしてください。

ダウンロードURL：https://cluster.mu/downloads

ダウンロードはこちら :https://cluster.mu/downloads

２.アカウント設定～基本操作の説明 アプリ内で表示される名前など各種設定を行います。 アカウント設定後は基本操作の説明なども兼ねた練習画面に移行します。

３.「バーチャル江戸川区役所」にアクセス

▽以下のリンクボタンや、下部に記載のURLよりアクセスしてください▽

アプリ版

https://cluster.mu/e/38576c1d-0e4c-4837-857b-3c30918a8326

アプリ版はこちら :https://cluster.mu/e/38576c1d-0e4c-4837-857b-3c30918a8326

【ブラウザからの参加方法】

アプリのインストールが出来ないという方も、ブラウザから簡単にアクセスできます。

（スマートフォン・PC・VR対応）

ブラウザ版

https://cluster.mu/cloudrendering?deeplink=clustervrapp%3A%2F%2Fjoin_event%2F38576c1d-0e4c-4837-857b-3c30918a8326

ブラウザ版はこちら :https://cluster.mu/cloudrendering?deeplink=clustervrapp%3A%2F%2Fjoin_event%2F38576c1d-0e4c-4837-857b-3c30918a8326

■アプリケーション「cluster」について

clusterは、”クリエイターが思い描く世界”を、自由自在に具現化し共有できるバーチャル空間構築プラットフォームです。

ブラウザ・スマホ・VRに対応しており、複数人が共同制作できる「ワールドクラフト機能」や、3Dアセットやアバター/アイテムを売り買いできる「ストア機能」など、表現したい世界観を構築するためのシステムが揃っています。

ゲームやイベント空間としてはもちろん、製造・建築分野のデジタルツイン構築まで、多様なユースケースを支えます。

clusterはあらゆるヒト・モノ・技術をつなげる共創空間のOSとして進化を続けています。

＜アプリケーション概要＞

名 称：cluster

運 営：クラスター株式会社

価 格：無料

ダウンロードURL：https://cluster.mu/downloads



■クラスター株式会社について

クラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。

また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。

テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。

https://corp.cluster.mu/

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