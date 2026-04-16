系統用はまだ公募前！SII蓄電池補助、先に動いた２制度と申請準備の盲点を整理。

株式会社テクノロジーズ

系統用蓄電池に関する重要情報を無料で公開する専門ニュースサイト「BESS NEWS」はこのたび、SIIが整理する蓄電池補助制度の現在地を、実務目線で横断整理した解説記事、

「SIIの蓄電池補助が始動～令和7年度補正の大規模業務産業用・再エネ併設で公募開始、申請書類も公開～」

を公開しました。SII公式情報では、令和7年度補正の大規模業務産業用蓄電システム等導入支援事業と再エネ電源併設蓄電システム等導入支援事業が2026年3月24日に公募開始、同3月27日に申請書類と交付申請の手引きが公開され、いずれも締切は2026年5月29日12:00必着と案内されています。一方、系統用蓄電システム等導入支援事業は2026年3月12日時点でホームページ公開までで、概要・スケジュール等は詳細が決まり次第ホームページにて公開と整理されています。

今回BESS NEWSが焦点を当てたのは、単なる「補助金の公募が始まりました」というお知らせではありません。実務で重いのは、SIIが整理する蓄電池補助制度が一斉に同じタイミングで動いているわけではなく、すでに申請準備に入れる制度と、まだ入口案内だけが出ている制度が混在している点です。とりわけ系統用蓄電池を中心に追っている関係者ほど、「今回動いたのは3事業すべてではない」という事実や、「需要側案件でも今回の大規模業務産業用に自動的に当てはまるわけではない」という切り分けを見落としやすい状況があります。

背景には、再エネの導入拡大に伴い、電気が余る時間と足りない時間の差をならす役割として、蓄電池の重要性が高まっていることがあります。大規模業務産業用は、工場やビルなど需要側でDRに活用できる蓄電池の導入を後押しする制度です。再エネ電源併設は、太陽光、風力、バイオマス、地熱、中小水力といった発電設備に蓄電システムを併設し、再エネの有効活用や出力制御の抑制を進める制度です。BESS NEWSは、こうした制度趣旨を踏まえたうえで、「いま実際に何が動き、どの案件がどこに当たるのか」を整理しなければ、事業判断を誤りやすい論点だと捉え、記事化しました。

記事で掘り下げているのは、たとえば次のような論点です。

- いま応募できるのは、本当に3事業すべてなのか。- 需要側に置く蓄電池なら、すべて「大規模業務産業用」に当たるのか。- PCS合計出力100kW以上という線引きは、実務でどう効くのか。- 再エネ併設は、どの電源・どの類型が対象になるのか。- Jグランツ、GビズIDプライム、郵送提出まで含めて、申請準備は何を先に進めるべきか。

SIIの比較表では、需要側に置く蓄電池でも、20kWh超かつPCS合計出力100kW未満は別の「DR小規模業務産業用蓄電池」、PCS合計出力100kW以上が今回の「大規模業務産業用蓄電池」と整理されています。また、再エネ電源併設は、太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、地熱発電、中小水力発電に対し、新たに取得した蓄電システムを併設設置し、公募要領に掲げるI型・II型・III型に該当する事業が対象です。BESS NEWSでは、こうした一次情報を「制度名の紹介」で終わらせず、現場で応募先や準備順序を判断しやすい形に整理しています。

申請実務そのものについても、BESS NEWSは締切日だけを強調して終わらせていません。両事業とも、SIIはJグランツによる申請を案内しており、GビズIDプライムの取得が必要です。さらに、公募情報ページでは、申請書類は配送状況が確認できる手段で郵送し、直接持参は不可と整理されています。だからこそ記事では、「電子申請だけで完結する」と思い込まず、ID取得、最新書類の確認、郵送手段の確保まで含めて前倒しで準備する必要があると解説しています。

また今回の記事では、補助金情報を追ううえで見落とされがちな採算面の視点にも触れています。一次情報に個別案件のROI式は示されていないものの、実務では、補助金で減る初期負担、DR参加による収益、電気料金の削減、出力制御回避の価値、維持費や劣化コストなどを総合して見る必要があります。BESS NEWSは、特に「採択される前提で採算を組んでしまうこと」や「蓄電池の劣化コストを軽く見積もること」が、判断ミスにつながりやすい点として整理しています。

BESS NEWSが今回の記事で目指したのは、制度の更新情報を一文で要約することではなく、現場で本当に起きる迷いを先回りして解像度を上げることです。

「系統用も、もう応募できる段階なのか」

「需要側案件なら今回の公募にそのまま乗るのか」

「締切が見えているなら、直前にまとめて動けばよいのか」

「補助金があるなら採算は自動的に改善すると見てよいのか」

そうした判断のズレが、申請準備、案件選別、投資判断にどんな影響を及ぼすのか。その答えを、BESS NEWSの記事で一次情報ベースにたどれる構成にしています。

【この記事は、こんな方におすすめです】

系統用蓄電池の制度動向を追う開発事業者、需要側蓄電池や再エネ併設案件を検討する事業会社・EPC・施工会社、PCSや蓄電システムを扱うメーカー・販売会社、そして補助金の進捗が案件組成や投融資判断にどう影響するかを確認したい金融・投資関係者におすすめです。特に、「SIIの蓄電池補助は、もう全部動き出したのではないか」、あるいは「需要側案件なら今回の大規模公募にそのまま入るだろう」と感じている実務担当者ほど、一度確認しておきたい内容です。

【BESS NEWSについて】

BESS NEWSは、系統用蓄電池に関する重要情報を無料で公開する専門ニュースサイトです。制度改正、補助金、系統連系、事業開発、EPC、調達、運用、金融・投資の論点まで、実務に必要な情報を一次情報ベースで整理し、蓄電池市場に関わる意思決定を支援します。

BESS NEWSでは今後も、系統用蓄電池および関連分野の制度改正・市場動向・実務論点について、「読んだその日に判断に使える情報」を重視し、無料で継続発信してまいります。

【公開記事】

BESS NEWS

公開記事名：

SIIの蓄電池補助、いま何が動き、何がまだ動いていないのか。～大規模業務産業用・再エネ併設は公募開始、系統用はまだホームページ公開段階～

【記事内で参照した主な一次情報】

【BESS NEWS編集部コメント】

- SII（一般社団法人環境共創イニシアチブ）「令和7年度補正 大規模業務産業用蓄電システム等導入支援事業」- SII（一般社団法人環境共創イニシアチブ）「公募情報（令和7年度補正 大規模業務産業用蓄電システム等導入支援事業）」- SII（一般社団法人環境共創イニシアチブ）「令和7年度補正 再エネ電源併設蓄電システム等導入支援事業」- SII（一般社団法人環境共創イニシアチブ）「公募情報（令和7年度補正 再エネ電源併設蓄電システム等導入支援事業）」- SII（一般社団法人環境共創イニシアチブ）「令和7年度補正 系統用蓄電システム等導入支援事業」

今回のテーマで本当に重要なのは、蓄電池補助の情報を“制度ごとに別々に眺める”だけでは、実務に必要な判断がしにくいことです。とりわけ今回は、大規模業務産業用と再エネ併設が先に公募開始まで進んだ一方で、系統用はまだ概要・スケジュール待ちというズレがあります。さらに需要側案件でも、PCS合計出力100kW以上か未満かで入口が変わります。BESS NEWSは今後も、制度の更新を単なるニュースで終わらせず、現場でそのまま使える一次情報ベースの解説を届けていきます。

【BESS NEWSについて】

BESS NEWSは、系統用蓄電池に関する重要情報を無料で公開する専門ニュースサイトです。制度、政策、設置実務、運用、投資判断に関わる情報を、できる限り一次情報に基づいて整理し、事業者、需要家、投資家、自治体関係者が迅速かつ正確に判断できる情報基盤の構築を目指しています。

【WATT-TUNE株式会社について】

WATT-TUNE株式会社は、株式会社テクノロジーズグループである株式会社エコ革の100％子会社です。低圧系統用蓄電池をはじめとする分散型エネルギー領域において、情報発信、事業開発、運用体制の構築を通じ、実務と制度をつなぐ取り組みを進めています。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名 ：WATT-TUNE株式会社

所在地 ：栃木県佐野市高萩町1322番地9

代表者 ：代表取締役 青柳 福雄

事業内容：アグリゲーションフランチャイズ

URL ：BESS NEWS https://bessnews.jp/

Mail ：info@watt-tune.co.jp