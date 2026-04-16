沖縄の食品製造・卸売のマルキン海産「ロジザードZERO」導入で作業工数75％削減

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）が提供するクラウドWMS（倉庫管理システム）「ロジザードZERO」は、株式会社マルキン海産（沖縄県浦添市、代表取締役社長：金城 裕治、以下：マルキン海産）に採用いただき、導入効果をサイトに掲載しましたのでお知らせいたします。

導入効果：業務後1時間のデスクワークが15分に。作業工数75％削減で残業抑制に成功

マルキン海産様は、沖縄県で水産加工品の製造・卸売を手がけ、自社ブランド「モズキッズ」などを展開する企業です。モズク加工においてトップシェアを誇り、多様な販路に対応した出荷業務を行っています。

従来は紙やExcelを中心とした在庫管理を行っており、在庫の正確性や作業の属人化に課題がありました。また、商品の特性上ロットや在庫状況の把握が重要である中で、リアルタイムに正確な在庫を把握することが難しく、業務負荷の増加やミスのリスクにつながっていました。

そこで「ロジザードZERO」を導入し、ハンディターミナルを活用した入出荷業務のデジタル化を推進。入出庫作業のルールを統一し、現場作業の標準化と在庫データのリアルタイム管理を実現しました。

これにより、在庫精度が向上し、誤出荷のリスク低減に寄与。さらに、作業の属人化が解消され、誰でも同じ品質で業務を行える体制を構築しました。現場の作業状況が可視化されたことで、より安定した物流運用が可能となり、事業成長を支える基盤強化にもつながっています。

導入事例 ： https://www.logizard-zero.com/cases/marukin-kaisan.html

導入事例より引用

1日平均60分かかっていた入力作業が15分に短縮され、約75％の工数削減を達成しました。作業が終わればすぐに帰れるようになり、入力ミスも激減し、現場の雰囲気も明るくなりました。

また、ハンディターミナルの画面デザインが分かりやすく文字も大きいため、新しく入ったスタッフでも迷わず作業ができるという「標準化」のメリットも実感しています。誰が担当しても同じスピードと精度で作業ができるようになりました。

入力業務のための残業がなくなり、安定した作業品質が保てるようになったことは、経営陣にとっても現場にとっても「いいこと尽くし」です。

コメント

株式会社マルキン海産

業務企画室長

嘉数 裕樹 様

ロジザードには、これからも「中小企業の希望」であり続けてほしいです。大手向けの高額で複雑なシステムではなく、私たちのような現場が等身大の課題を確実に解決できる、「手が届く、かつ本物のサービス」をお願いしたい。脱Excel管理の一歩として、在庫管理に悩む企業がロジザードにつながるよう、さらなる普及活動と進化を期待しています！

株式会社マルキン海産

昭和36年創業の沖縄県を中心にモズク製品および紅いも、田芋等、沖縄の特産物の加工品や原料の供給を主に取り扱っている会社です。主な得意先として沖縄のすべての量販店様(モズクをはじめ水産関係の食品を納める)、学校給食センターや老人福祉施設、保育園等に食材全般を供給しています。経営理念として「一生を託すのにふさわしいやりがいのある会社をめざす」や得意先および従業員満足を最優先事項に、人や関係する得意先が何を求め、喜ぶかを常に考えて、これからも品質第一の商品創り、質の高いサービスを追求し続けます。

URL ： https://e-marukin.com/

ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェアを誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/