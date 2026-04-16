TASAKI、4月19日より羽田空港第3ターミナルにポップアップストアをオープン

株式会社TASAKI

TASAKIは4月19日（日）より、羽田空港第3ターミナル 出国エリア内に「TASAKI ポップアップストア 羽田空港 第三ターミナル店」を期間限定オープンします。

世界に誇るTASAKI基準のハイクオリティと、繊細かつ革新的なクリエイティビティ、そして、最高の素材を最高美のジュエリーへと昇華させる、磨き抜かれたクラフツマンシップをもとに、パールとダイヤモンドジュエリーの未知なる世界を切り拓いてきたハイジュエラー、TASAKI。

本ポップアップストアでは、ブランドのアイコンシリーズである「balance（バランス）」、「danger

（デインジャー）」をはじめとする「TASAKI COLLECTION LINE（TASAKI コレクション ライン）」などのTASAKIを代表するアイテムがラインナップ。

日本を訪れた海外のお客様、そしてこれから世界へ旅立つ方々との新たな接点として、グローバルなコミュニケーションを創出します。

店舗詳細

店舗名： TASAKI ポップアップストア 羽田空港 第三ターミナル店

場所：羽田空港第3ターミナル 出国エリア内