４月16日（木）発売「週刊少年チャンピオン」20号の表紙＆巻頭グラビアは、乃木坂46の増田三莉音ちゃん(ハート) 両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』（編集長：松山英生）４月16日（木）発売の20号にて、表紙&巻頭グラビアに乃木坂46の増田三莉音さんが登場することをお知らせいたします。両面BIGポスター付録＆限定QUOカード200名プレゼント企画も実施いたします。

『週刊少年チャンピオン』では4月16日（木）発売の20号より、「2号連続乃木坂46祭り」を開催！ 第1弾となる20号では、6期生オーディションで「週刊少年チャンピオン メディア賞」を受賞した増田三莉音ちゃんが、大好評につき週チャン3度目の登場!! 眩しい制服姿や夏に向けて元気にプール掃除をする姿などを披露してくれています！

両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！

【増田三莉音さんコメント】

「こんなにも短期間で、まさか3度も掲載させていただけるなんて、夢にも思うことが出来なかったです…！驚きももちろんありましたが、驚きよりも、ありがたい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます！ 読者の皆さんに、またこうしてお会いできてうれしいです(ハート)」

【商品概要】

●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」20号

●発売日：4月16日（木曜日）

定価：400円

全国の書店、コンビニエンスストアにて

週刊少年チャンピオン公式 :https://www.akitashoten.co.jp/w-champion株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18階

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/