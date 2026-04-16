【立川】”無人化”が進む中で選ばれる「誰かがいる安心感」。人とつながるコワーキングスペース、入会金無料（～4/30まで）

株式会社キープ・ウィルダイニング

こうした背景のもと、株式会社AGORA（本社：東京都町田市、代表：長谷部信樹）が多摩信用金庫から委託を受け運営するコワーキングスペース＆インキュベーションオフィス me:rise立川 では、スタッフが常駐し、利用者同士のコミュニケーションや相談が生まれる環境を提供しています。

働き方の多様化の中で求められる「人とつながれる環境」

フリーランスや個人事業主として働く人が増える一方で、「相談できる相手がいない」「人と話す機会が少ない」といった悩みを抱えるケースも少なくありません。

コワーキングスペースの無人化やオンライン化が進み、働く場所の選択肢は広がる一方で、働く環境における“人とのつながり”や“気軽に相談できる場”の重要性があらためて注目されています。

こうした背景のもと、多摩エリアの共創拠点 me:rise立川では、「コミュニティマネージャー」と呼ばれるスタッフが常駐し、コミュニケーションや相談が生まれるコワーキングスペースとしての価値を提供しています。

あえて“有人”である理由──人とつながることで生まれる価値

近年、無人型・オンライン完結型のコワーキングスペースが増える中、me:rise立川ではあえてスタッフ常駐の運営を行っています。

・初めてでも安心して利用できる環境

・スタッフに気軽に相談できる体制

・利用者同士の自然なコミュニケーションのサポート

こうした環境により、「一人で働く不安を感じにくい」「気分転換のきっかけが生まれる」といった声が寄せられています。

利用者の声とデータが示す“人がいる価値”

当施設で実施したアンケート（2026年2月）では、コミュニティマネージャーが常駐していることに安心感があること、またその対応の満足度が100%という結果に。そのうち「大変満足」と回答した会員が約77％を占める結果となりました。

調査概要

・調査対象：me:rise立川会員

・回答数：40名

・調査方法：オンラインアンケート

・調査時期：2026年1月10日～13日

※本調査は施設会員を対象としたものであり、地域拠点としての実態把握を目的としています。

実際の施設内では、

・スタッフと利用者の会話

・ビジネスマッチング

・利用者同士のコミュニケーション

・ちょっとした相談のやり取り



などが日常的に生まれており、こうした人的サポートが安心感や継続利用につながり、コミュニティ形成を支える拠点としての価値を高めています。

創業支援、ビジネスを支える環境

me:rise立川では、働く場としての機能に加え、事業成長を支援する環境も整えています。

・信用金庫による創業相談

・年に一度の伴走支援型ビジネスコンテスト「レベルアップステージ」の開催

・創業・事業に関するサポート

・利用者同士の交流を促すイベントの実施

創業や事業に関する情報収集や相談、同じ志の人と出会えるコミュニティや交流イベント、

一人での作業に行き詰まったときの気分転換ができる環境など。フリーランスやスタートアップ初期の方にとって、“相談できる場所”としての役割も担っています。

入会金無料キャンペーン実施中（～4/30まで）

現在、4月限定で入会金無料キャンペーンを実施しています。

新しい働き方や環境を検討している方にとって、気軽に試せる機会となっています。

▼2026年4月me:rise立川

入会金無料キャンペーンの詳細はこちら

https://www.merise-tamashin.net/post/20260327

施設概要

施設名：たましん地域/未来共創センター me:riseTACHIKAWA（ミライズタチカワ）

住所 : 東京都立川市曙町2-8-28 TAMA MIRAI SQUARE 1F

座席数：フリースペース（最大70席）、ブース席（22席）、個室（8室）、インキュベーション個室（12室）

設備/機能：チャレンジスペース（展示・販売スペース）、貸会議室、インターネット（Wi-Fi）、郵便ポスト、ロッカー、フリードリンク（カフェ＆ドリンクバー）等

サービス：セミナー・交流会等事業支援イベントの開催、地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置 等



＊HP：https://www.merise-tamashin.net/

＊Instagram：https://www.instagram.com/merise_tachikawa/?hl=ja

その他 株式会社AGORAが運営するコワーキングスペース

・BUSO AGORA（町田駅徒歩3分）

カフェのようなオシャレで開放感のある空間スペースが特徴的。

コミュニティ充実、ビジネスマッチングも多数。

通話やオンライン会議はもちろん、会議室、テレフォンボックス、商談スペースも利用可能。

HP：https://www.incubation-office-agora.com/

Instagram：https://www.instagram.com/agora_shareoffice/?hl=ja



・AGORA Hon-atsugi（本厚木駅直結）

株式会社小田急ＳＣディベロップメントより委託を受け2022年7月から受託運営。

1h500円～ご利用いただけます。

個室の一時利用も可能。テレワークや、サクッとWeb会議におすすめ。

駅直結の本厚木ミロード１.の6階にあり、アクセス抜群。

HP：https://www.agora-office.com/



・AGORA KGU KANNAI（関内駅徒歩3分）

関東学院大学より委託を受け2023年3月から受託運営。

横浜・関内キャンパス内にある一面ガラス張りの開放的な空間。

学生だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。

圧倒的なロケーションでのびのびお仕事ができます。

HP：https://www.agora-kgu.com/