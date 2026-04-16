【立川】”無人化”が進む中で選ばれる「誰かがいる安心感」。人とつながるコワーキングスペース、入会金無料（～4/30まで）
こうした背景のもと、株式会社AGORA（本社：東京都町田市、代表：長谷部信樹）が多摩信用金庫から委託を受け運営するコワーキングスペース＆インキュベーションオフィス me:rise立川 では、スタッフが常駐し、利用者同士のコミュニケーションや相談が生まれる環境を提供しています。
働き方の多様化の中で求められる「人とつながれる環境」
フリーランスや個人事業主として働く人が増える一方で、「相談できる相手がいない」「人と話す機会が少ない」といった悩みを抱えるケースも少なくありません。
コワーキングスペースの無人化やオンライン化が進み、働く場所の選択肢は広がる一方で、働く環境における“人とのつながり”や“気軽に相談できる場”の重要性があらためて注目されています。
こうした背景のもと、多摩エリアの共創拠点 me:rise立川では、「コミュニティマネージャー」と呼ばれるスタッフが常駐し、コミュニケーションや相談が生まれるコワーキングスペースとしての価値を提供しています。
あえて“有人”である理由──人とつながることで生まれる価値
近年、無人型・オンライン完結型のコワーキングスペースが増える中、me:rise立川ではあえてスタッフ常駐の運営を行っています。
・初めてでも安心して利用できる環境
・スタッフに気軽に相談できる体制
・利用者同士の自然なコミュニケーションのサポート
こうした環境により、「一人で働く不安を感じにくい」「気分転換のきっかけが生まれる」といった声が寄せられています。
利用者の声とデータが示す“人がいる価値”
当施設で実施したアンケート（2026年2月）では、コミュニティマネージャーが常駐していることに安心感があること、またその対応の満足度が100%という結果に。そのうち「大変満足」と回答した会員が約77％を占める結果となりました。
調査概要
・調査対象：me:rise立川会員
・回答数：40名
・調査方法：オンラインアンケート
・調査時期：2026年1月10日～13日
※本調査は施設会員を対象としたものであり、地域拠点としての実態把握を目的としています。
実際の施設内では、
・スタッフと利用者の会話
・ビジネスマッチング
・利用者同士のコミュニケーション
・ちょっとした相談のやり取り
などが日常的に生まれており、こうした人的サポートが安心感や継続利用につながり、コミュニティ形成を支える拠点としての価値を高めています。
創業支援、ビジネスを支える環境
me:rise立川では、働く場としての機能に加え、事業成長を支援する環境も整えています。
・信用金庫による創業相談
・年に一度の伴走支援型ビジネスコンテスト「レベルアップステージ」の開催
・創業・事業に関するサポート
・利用者同士の交流を促すイベントの実施
創業や事業に関する情報収集や相談、同じ志の人と出会えるコミュニティや交流イベント、
一人での作業に行き詰まったときの気分転換ができる環境など。フリーランスやスタートアップ初期の方にとって、“相談できる場所”としての役割も担っています。
入会金無料キャンペーン実施中（～4/30まで）
現在、4月限定で入会金無料キャンペーンを実施しています。
新しい働き方や環境を検討している方にとって、気軽に試せる機会となっています。
▼2026年4月me:rise立川
入会金無料キャンペーンの詳細はこちら
https://www.merise-tamashin.net/post/20260327
施設概要
施設名：たましん地域/未来共創センター me:riseTACHIKAWA（ミライズタチカワ）
住所 : 東京都立川市曙町2-8-28 TAMA MIRAI SQUARE 1F
座席数：フリースペース（最大70席）、ブース席（22席）、個室（8室）、インキュベーション個室（12室）
設備/機能：チャレンジスペース（展示・販売スペース）、貸会議室、インターネット（Wi-Fi）、郵便ポスト、ロッカー、フリードリンク（カフェ＆ドリンクバー）等
サービス：セミナー・交流会等事業支援イベントの開催、地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置 等
＊HP：https://www.merise-tamashin.net/
＊Instagram：https://www.instagram.com/merise_tachikawa/?hl=ja
その他 株式会社AGORAが運営するコワーキングスペース
・BUSO AGORA（町田駅徒歩3分）
カフェのようなオシャレで開放感のある空間スペースが特徴的。
コミュニティ充実、ビジネスマッチングも多数。
通話やオンライン会議はもちろん、会議室、テレフォンボックス、商談スペースも利用可能。
HP：https://www.incubation-office-agora.com/
Instagram：https://www.instagram.com/agora_shareoffice/?hl=ja
・AGORA Hon-atsugi（本厚木駅直結）
株式会社小田急ＳＣディベロップメントより委託を受け2022年7月から受託運営。
1h500円～ご利用いただけます。
個室の一時利用も可能。テレワークや、サクッとWeb会議におすすめ。
駅直結の本厚木ミロード１.の6階にあり、アクセス抜群。
HP：https://www.agora-office.com/
・AGORA KGU KANNAI（関内駅徒歩3分）
関東学院大学より委託を受け2023年3月から受託運営。
横浜・関内キャンパス内にある一面ガラス張りの開放的な空間。
学生だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。
圧倒的なロケーションでのびのびお仕事ができます。
HP：https://www.agora-kgu.com/