【ウブロ】「5＋5年保証」ラグジュアリーウォッチメイキングにおける保証の新基準を確立

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHUBLOT 「5＋5年保証」

ウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)は、信頼とは設計段階から生み出されるものであり、そして保証されるものであると考えています。2026年1月1日以降に購入された対象モデルには、新たな保証制度が適用されます。5年間の国際保証に加え、ウブロのコミュニティプログラム「ウブロティスタ (Hublotista)」を通じて時計を登録すると、さらに5年間の保証が付与され、最大で合計10年間の保証が提供されます。

詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/news/hublot-raises-standards-of-warranty-luxury-watchmaking-55-warranty

ウブロは40年以上にわたり、技術力の強化を続けてきました。スイス・ニヨンの自社マニュファクチュールへの投資を進めるとともに、自社製ムーブメントの開発や素材革新を推進しています。継続的に進化を遂げてきた「ウニコ」ムーブメントは、改良と最適化を重ねながら精度を高め、日差6秒(0/24時間測定において -2/+4秒)という高精度を実現しています。さらに、メカ-10、トゥールビヨン、ミニッツリピーターなどの複雑機構を備えた特別なタイムピースに至るまで、すべてのムーブメントは自社内で設計・開発・製造され、厳格なクロノフィアブル(Chronofiable(R))テストをクリアしています。

HUBLOT 「5＋5年保証」

今回導入される「5＋5年保証」は、こうした長年にわたる技術と品質への取り組みから生まれた自信を体現するものです。それは、製品そのもの、そして設計・開発・製造を担うチームに対するブランドの確信を示す、具体的な証でもあります。

単なる保証を超えて。コミュニティへ

追加の5年間保証は、2009年に開始されたウブロの公式オーナーズコミュニティ兼デジタル認証システム「ウブロティスタ (Hublotista)」を通じて提供されます。メンバーは保証延長に加え、ウブロの世界を体験できるさまざまな特典を享受できます。地域ごとの特別な体験や限定アクティベーション、世界的イベントへの招待、UEFA観戦チケットの入手、著名シェフとのプライベートディナー、新作モデルへの先行アクセス、さらには特別なタイムピースの優先案内などが用意されています。

HUBLOT 「5＋5年保証」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/news/hublot-raises-standards-of-warranty-luxury-watchmaking-55-warranty

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